Nicușor Dan: „Am desființat 14 dintre companiile municipale înființate de Firea” / Ce se va întâmpla cu restul

„În prima etapă ne-am propus să desfiinţăm 16 companii cu 2.700 de angajaţi şi pentru moment suntem la 14 din 16 desfiinţate. Sunt uriaşe probleme tehnice când vrei să faci lucrul ăsta: cum să faci să nu pierzi, că dacă le desfiinţezi pur şi simplu, rişti ca toate echipamentele pe care municipalitatea le-a cumpărat pentru aceste companii să fi scoase la licitaţie şi să fie câştigate pe un preţ derizoriu de cine vine la acea licitaţie”, a declarat Nicușor Dan luni seara la B1 TV.„Ai probleme în momentul în care, pe anumite lucrări, aceste companii făceau, de exemplu, dirigenţia de şantier, cum e Compania de Dezvoltare Durabilă. Nu poţi să o închizi pentru că laşi şantierul ăla fără diriginte, trebuie să găseşti un diriginte. Deci au fost probleme tehnice nenumărate, dar, una peste alta, suntem la 14 din 16 pentru care tot ce a ţinut de noi am făcut şi mai departe este treaba lichidatorului şi a judecătorului să închidă şi nu am pierdut din patrimoniul lor cum am fi putut să facem dacă am fi acţionat neglijent”, a explicat acesta.El a spus că sunt păstrate „pentru moment” companiile care se ocupă de mentenanţa semafoarelor, cea care se ocupă de iluminatul public sau cea care are ca obiect activităţi tip DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare), iar angajaţii acestora aşteaptă reorganizarea primăriei pentru a intra în Primăria pe o grilă nouă.În ceea ce priveşte compania de transport public STB, dar şi Termoenergetica, Energetica, edilul consideră că acestea sunt companii care „trebuie să existe”.