Cîțu: Astăzi semnăm PNRR, este un moment istoric. Primii bani vor veni la începutul lui decembrie

România va semna luni Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), fiind un moment istoric, afirmă premierul Florin Cîțu, care a precizat că primii bani pentru investiții prin PNRR vor intra la finalul lunii noiembrie-începutul lui decembrie. Reamintim că luni preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va afla la București, unde se va întâlni cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul.

Legat de forma finală a PNRR, Cîțu spune că "vom vedea", susținând că cea mai mare alocare - 9,7 miliarde de euro, dintr-un total de aproximativ 48 de miliarde de euro - este pentru transporturi.

România ar urma să primească prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) un total de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde sub formă de granturi și aproximativ 14,935 miliarde sub formă de împrumuturi.

Conform Comisiei Europene, 18 state au deja aprobat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar 12 dintre acestea au primit primele tranşe de bani pentru proiectele de investiţii. Este vorba despre Grecia, Letonia, Cipru, Danemarca, Germania, Franţa, Spania, Lituania, Italia, Belgia, Luxemburg şi Portugalia.

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va face luni o vizită oficială la Bucureşti pentru a prezenta evaluarea privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României în cadrul NextGenerationEU. Ursula von der Leyen va avea întrevederi cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Florin Cîţu.Ursula von der Leyen va merge mai întâi la Palatul Cotroceni, unde are programată o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis. Apoi şefa CE se va afla la Palatul Victoria, la ora 17:00, unde va fi întâmpinată de către premierul Florin Cîţu, care îi va prezenta membrii Guvernului, după care vor avea o întâlnire tête-a-tête, conform anunţului făcut de Executiv.La evenimentele de la Palatul Victoria este aşteptat şi fostul ministru USR PLUS al proiectelor europene, Cristian Ghinea, care a anunţat deja că va participa la întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene, la invitaţia premierului şi după consultări cu cei doi copreşedinţi ai USR PLUS, ”pentru că PNRR este al României”.