Lista localităților din România în care rata de infectare depășește 3 la mia de locuitori - 86 de orașe și municipii reședință de județ sunt în scenariul roșu

Municipiile reședință de județ aflate în scenariul roșu sunt Timișoara, Bistrița, Satu Mare, Cluj-Napoca, Alexandria, Craiova, Slatina, Baia Mare, Botoșani, Giurgiu, Zalău, Slobozia, Suceava, Sibiu, Constanța, Resița, Drobeta-Turnu Severin, Arad, Alba Iulia, Bacău, Călărași, cărora li se adaugă Capitala.
Alte 454 comune au atins sau au depăşit rata de infectare de 3 la mia de locuitori.
Lista localităților care sunt în scenariul roșu, cu peste 3 la mie rata de infectare COVID
- JUDEȚ-LOCALITATE-POPULAȚIE-CAZURI-INCIDENȚĂ
- 1-ILFOV-ORAŞ BRAGADIRU-30948-240-7,75
- 2-PRAHOVA-ORAŞ SLĂNIC-5335-41-7,69
- 3-CĂLĂRAŞI-ORAŞ FUNDULEA-6566-49-7,46
- 4-ILFOV-ORAŞ VOLUNTARI-45806-310-6,77
- 5-ILFOV-ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI-43866-293-6,68
- 6-TIMIŞ-MUNICIPIUL TIMIŞOARA-322454-2122-6,58
- 7-VÂLCEA-ORAŞ HOREZU-6897-44-6,38
- 8-ILFOV-ORAŞ OTOPENI-20486-130-6,35
- 9-ILFOV-ORAŞ MĂGURELE-12618-75-5,94
- 10-TELEORMAN-ORAŞ VIDELE-11170-65-5,82
- 11-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ORAŞ NĂSĂUD-11615-67-5,77
- 12-VÂLCEA-ORAŞ BĂILE GOVORA-2702-15-5,55
- 13-TIMIŞ-ORAŞ JIMBOLIA-13465-74-5,5
- 14-SATU MARE-ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ-17079-94-5,5
- 15-IAŞI-ORAŞ HÂRLĂU-15901-87-5,47
- 16-SUCEAVA-MUNICIPIUL RĂDĂUŢI-36680-196-5,34
- 17-BISTRIŢA-NĂSĂUD-MUNICIPIUL BISTRIŢA-96870-509-5,25
- 18-SATU MARE-MUNICIPIUL SATU MARE-118503-618-5,22
- 19-ARAD-ORAŞ SEBIŞ-6338-32-5,05
- 20-MARAMUREŞ-ORAŞ VIŞEU DE SUS-17722-87-4,91
- 21-DOLJ-MUNICIPIUL BĂILEŞTI-19096-93-4,87
- 22-CLUJ-MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-337125-1641-4,87
- 23-ILFOV-ORAŞ PANTELIMON-31172-149-4,78
- 24-TELEORMAN-MUNICIPIUL ALEXANDRIA-49205-233-4,74
- 25-TELEORMAN-MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE-30045-140-4,66
- 26-DOLJ-MUNICIPIUL CRAIOVA-298860-1382-4,62
- 27-TIMIŞ-ORAŞ DETA-7655-35-4,57
- 28-OLT-MUNICIPIUL CARACAL-33107-148-4,47
- 29-OLT-MUNICIPIUL SLATINA-81788-366-4,47
- 30-MARAMUREŞ-MUNICIPIUL BAIA MARE-143499-639-4,45
- 31-TELEORMAN-MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE-27196-119-4,38
- 32-ARAD-ORAŞ LIPOVA-11203-49-4,37
- 33-BUCUREȘTI-MUNICIPIUL BUCUREŞTI-2204767-9586-4,35
- 34-BOTOŞANI-MUNICIPIUL BOTOŞANI-118842-516-4,34
- 35-CONSTANŢA-ORAŞ TECHIRGHIOL-8615-37-4,29
- 36-CĂLĂRAŞI-MUNICIPIUL OLTENIŢA-26740-114-4,26
- 37-SATU MARE-ORAŞ ARDUD-7629-32-4,19
- 38-GIURGIU-MUNICIPIUL GIURGIU-65139-271-4,16
- 39-IALOMIŢA-ORAŞ AMARA-7950-33-4,15
- 40-SĂLAJ-MUNICIPIUL ZALĂU-69729-287-4,12
- 41-SUCEAVA-ORAŞ SIRET-9596-39-4,06
- 42-IAŞI-ORAŞ TÂRGU FRUMOS-14425-58-4,02
- 43-CLUJ-MUNICIPIUL DEJ-38324-153-3,99
- 44-DOLJ-MUNICIPIUL CALAFAT-17440-69-3,96
- 45-HUNEDOARA-MUNICIPIUL HUNEDOARA-70382-278-3,95
- 46-MARAMUREŞ-MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI-42681-168-3,94
- 47-BRAŞOV-ORAŞ PREDEAL-4858-19-3,91
- 48-CONSTANŢA-MUNICIPIUL MEDGIDIA-44144-172-3,9
- 49-PRAHOVA-ORAŞ AZUGA-4644-18-3,88
- 50-PRAHOVA-ORAŞ BREAZA-15988-62-3,88
- 51-PRAHOVA-MUNICIPIUL CÂMPINA-36321-140-3,85
- 52-GALAŢI-MUNICIPIUL TECUCI-47795-184-3,85
- 53-IALOMIŢA-MUNICIPIUL SLOBOZIA-51205-196-3,83
- 54-SUCEAVA-ORAŞ SOLCA-2634-10-3,8
- 55-ARAD-ORAŞ PECICA-14309-54-3,77
- 56-TIMIŞ-ORAŞ RECAŞ-10355-39-3,77
- 57-TIMIŞ-MUNICIPIUL LUGOJ-46107-174-3,77
- 58-SUCEAVA-MUNICIPIUL SUCEAVA-127091-477-3,75
- 59-SATU MARE-ORAŞU NOU-3742-14-3,74
- 60-SUCEAVA-MUNICIPIUL FĂLTICENI-30980-116-3,74
- 61-SIBIU-MUNICIPIUL SIBIU-170155-626-3,68
- 62-CĂLĂRAŞI-ORAŞ BUDEŞTI-7376-27-3,66
- 63-MARAMUREŞ-ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ-9292-34-3,66
- 64-MARAMUREŞ-ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ-12930-47-3,63
- 65-VASLUI-MUNICIPIUL BÂRLAD-69062-249-3,61
- 66-SUCEAVA-MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC-21335-77-3,61
- 67-CONSTANŢA-MUNICIPIUL CONSTANŢA-310798-1114-3,58
- 68-TIMIŞ-ORAŞ GĂTAIA-6660-23-3,45
- 69-CARAŞ-SEVERIN-MUNICIPIUL REŞIŢA-83111-287-3,45
- 70-MEHEDINŢI-MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN-104706-360-3,44
- 71-CONSTANŢA-ORAŞ OVIDIU-16405-56-3,41
- 72-BOTOŞANI-ORAŞ FLĂMÂNZI-11624-39-3,36
- 73-PRAHOVA-ORAŞ BĂICOI-18796-63-3,35
- 74-DOLJ-ORAŞ BECHET-4518-15-3,32
- 75-ARAD-MUNICIPIUL ARAD-176393-586-3,32
- 76-ALBA-MUNICIPIUL ALBA IULIA-76355-252-3,3
- 77-TIMIŞ-ORAŞ BUZIAŞ-8544-28-3,28
- 78-CARAŞ-SEVERIN-ORAŞ OŢELU ROŞU-12358-40-3,24
- 79-BACĂU-MUNICIPIUL BACĂU-202278-652-3,22
- 80-ALBA-MUNICIPIUL AIUD-25266-81-3,21
- 81-DOLJ-ORAŞ DĂBULENI-11397-36-3,16
- 82-OLT-ORAŞ CORABIA-16885-53-3,14
- 83-SATU MARE-ORAŞ LIVADA-7329-23-3,14
- 84-CĂLĂRAŞI-MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI-74160-230-3,1
- 85-MARAMUREŞ-ORAŞ SEINI-9707-30-3,09
- 86-CONSTANŢA-ORAŞ NĂVODARI-43793-134-3,06
- JUDEȚ-LOCALITATE-POPULAȚIE-CAZURI-INCIDENȚĂ
- 1-CARAŞ-SEVERIN-TICVANIU MARE-1998-26-13,01
- 2-CLUJ-CĂTINA-1655-20-12,08
- 3-CARAŞ-SEVERIN-GÂRNIC-1279-15-11,73
- 4-PRAHOVA-GURA VADULUI-2058-24-11,66
- 5-TELEORMAN-ZÂMBREASCA-1278-14-10,95
- 6-MARAMUREŞ-GIULEŞTI-3174-31-9,77
- 7-TIMIŞ-MORAVIŢA-2764-27-9,77
- 8-CLUJ-PLOSCOŞ-621-6-9,66
- 9-MARAMUREŞ-BÂRSANA-4614-44-9,54
- 10-TIMIŞ-BARA-331-3-9,06
- 11-BOTOŞANI-ROMA-3920-35-8,93
- 12-ILFOV-DOBROEŞTI-12566-112-8,91
- 13-TELEORMAN-ISLAZ-4676-41-8,77
- 14-OLT-CEZIENI-1607-14-8,71
- 15-BOTOŞANI-TUDORA-4950-43-8,69
- 16-ILFOV-MOGOŞOAIA-9221-79-8,57
- 17-ALBA-SÂNCEL-2600-22-8,46
- 18-TIMIŞ-MOŞNIŢA NOUĂ-14211-117-8,23
- 19-GORJ-CRASNA-4715-38-8,06
- 20-DOLJ-ALMĂJ-1770-14-7,91
- 21-CLUJ-JICHIŞU DE JOS-1146-9-7,85
- 22-MARAMUREŞ-BOGDAN VODĂ-2951-23-7,79
- 23-TIMIŞ-DUDEŞTII NOI-3978-31-7,79
- 24-TIMIŞ-GHIRODA-8483-66-7,78
- 25-TELEORMAN-MĂLDĂENI-3857-30-7,78
- 26-TIMIŞ-PĂDURENI-2059-16-7,77
- 27-OLT-STUDINA-2580-20-7,75
- 28-SĂLAJ-MIRŞID-2458-19-7,73
- 29-TELEORMAN-BLEJEŞTI-3701-28-7,57
- 30-PRAHOVA-TĂTARU-795-6-7,55
- 31-CARAŞ-SEVERIN-FÂRLIUG-1752-13-7,42
- 32-ILFOV-AFUMAŢI-8421-62-7,36
- 33-PRAHOVA-VÂLCĂNEŞTI-3668-27-7,36
- 34-MARAMUREŞ-VIMA MICĂ-1367-10-7,32
- 35-CLUJ-BOBÂLNA-1369-10-7,3
- 36-TIMIŞ-DUMBRAVA-2749-20-7,28
- 37-ARAD-IGNEŞTI-687-5-7,28
- 38-ILFOV-CHIAJNA-33671-244-7,25
- 39-SATU MARE-VAMA-4139-30-7,25
- 40-ARAD-MONEASA-830-6-7,23
- 41-OLT-DEVESELU-3214-23-7,16
- 42-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞIEU-ODORHEI-2284-16-7,01
- 43-MARAMUREŞ-OCNA ŞUGATAG-4177-29-6,94
- 44-CLUJ-BORŞA-1307-9-6,89
- 45-PRAHOVA-BREBU-6979-48-6,88
- 46-TIMIŞ-DUMBRĂVIŢA-18226-125-6,86
- 47-IALOMIŢA-AXINTELE-2209-15-6,79
- 48-DOLJ-CÂRCEA-3119-21-6,73
- 49-SĂLAJ-MESEŞENII DE JOS-3153-21-6,66
- 50-GIURGIU-STOENEŞTI-1825-12-6,58
- 51-ALBA-OHABA-609-4-6,57
- 52-TIMIŞ-PARŢA-2444-16-6,55
- 53-SUCEAVA-TODIREŞTI-5580-36-6,45
- 54-VASLUI-POCHIDIA-1717-11-6,41
- 55-TIMIŞ-GIROC-21727-139-6,4
- 56-BISTRIŢA-NĂSĂUD-RODNA-6349-40-6,3
- 57-TIMIŞ-CENEI-3022-19-6,29
- 58-OLT-TRAIAN-2869-18-6,27
- 59-CLUJ-GEACA-1437-9-6,26
- 60-SĂLAJ-BOBOTA-3842-24-6,25
- 61-SĂLAJ-BOCŞA-3362-21-6,25
- 62-ILFOV-DĂRĂŞTI-ILFOV-2719-17-6,25
- 63-BISTRIŢA-NĂSĂUD-NEGRILEŞTI-2438-15-6,15
- 64-PRAHOVA-TELEGA-5222-32-6,13
- 65-DÂMBOVIŢA-TĂRTĂŞEŞTI-5258-32-6,09
- 66-MARAMUREŞ-RECEA-6905-42-6,08
- 67-TELEORMAN-SCRIOAŞTEA-3619-22-6,08
- 68-SATU MARE-TARNA MARE-3948-24-6,08
- 69-BISTRIŢA-NĂSĂUD-RUNCU SALVEI-1319-8-6,07
- 70-TELEORMAN-UDA-CLOCOCIOV-1325-8-6,04
- 71-DÂMBOVIŢA-CORNĂŢELU-1334-8-6
- 72-HUNEDOARA-PESTIŞU MIC-1168-7-5,99
- 73-DOLJ-ŞIMNICU DE SUS-5532-33-5,97
- 74-BOTOŞANI-CORDĂRENI-1679-10-5,96
- 75-TIMIŞ-BUCOVĂŢ-2353-14-5,95
- 76-CĂLĂRAŞI-MITRENI-3916-23-5,87
- 77-OLT-SPINENI-1537-9-5,86
- 78-SATU MARE-VIILE SATU MARE-3928-23-5,86
- 79-BACĂU-BUCIUMI-3246-19-5,85
- 80-ARAD-APATEU-3426-20-5,84
- 81-BIHOR-BRUSTURI-3447-20-5,8
- 82-ILFOV-BERCENI-9326-54-5,79
- 83-TELEORMAN-PURANI-1384-8-5,78
- 84-OLT-MILCOV-1566-9-5,75
- 85-MARAMUREŞ-ASUAJU DE SUS-1220-7-5,74
- 86-MEHEDINŢI-ISVERNA-2092-12-5,74
- 87-GIURGIU-JOIŢA-3834-22-5,74
- 88-BOTOŞANI-CURTEŞTI-5935-34-5,73
- 89-DOLJ-FĂRCAŞ-2096-12-5,73
- 90-CĂLĂRAŞI-CURCANI-5427-31-5,71
- 91-TIMIŞ-MAŞLOC-2459-14-5,69
- 92-GIURGIU-ADUNAŢII-COPĂCENI-6183-35-5,66
- 93-ILFOV-BRĂNEŞTI-9900-56-5,66
- 94-TIMIŞ-ŞAG-4769-27-5,66
- 95-BISTRIŢA-NĂSĂUD-GALAŢII BISTRIŢEI-2502-14-5,6
- 96-TULCEA-IZVOARELE-1969-11-5,59
- 97-TELEORMAN-MÂRZĂNEŞTI-3398-19-5,59
- 98-CLUJ-SĂVĂDISLA-4117-23-5,59
- 99-ARAD-ZĂDĂRENI-3051-17-5,57
- 100-TULCEA-C.A. ROSETTI-721-4-5,55
- 101-MEHEDINŢI-BREZNIŢA-MOTRU-1267-7-5,52
- 102-TIMIŞ-GIULVĂZ-3266-18-5,51
- 103-CLUJ-CĂIANU-2378-13-5,47
- 104-DOLJ-MALU MARE-6595-36-5,46
- 105-CĂLĂRAŞI-SĂRULEŞTI-2958-16-5,41
- 106-TELEORMAN-STEJARU-1665-9-5,41
- 107-VÂLCEA-STROEŞTI-2599-14-5,39
- 108-ILFOV-ŞTEFĂNEŞTII DE JOS-10245-55-5,37
- 109-SUCEAVA-POJORÂTA-2989-16-5,35
- 110-TIMIŞ-BECICHERECU MIC-3370-18-5,34
- 111-TELEORMAN-GĂLĂTENI-2433-13-5,34
- 112-MARAMUREŞ-BĂIŢA DE SUB CODRU-1890-10-5,29
- 113-SATU MARE-DOBA-3034-16-5,27
- 114-CARAŞ-SEVERIN-GLIMBOCA-1896-10-5,27
- 115-DOLJ-BRABOVA-1141-6-5,26
- 116-CLUJ-APAHIDA-15679-82-5,23
- 117-IALOMIŢA-RĂDULEŞTI-1148-6-5,23
- 118-CONSTANŢA-ADAMCLISI-2305-12-5,21
- 119-DÂMBOVIŢA-MORTENI-2687-14-5,21
- 120-TELEORMAN-GRATIA-2512-13-5,18
- 121-MARAMUREŞ-COPALNIC-MĂNĂŞTUR-5634-29-5,15
- 122-SATU MARE-APA-2732-14-5,12
- 123-ILFOV-CORBEANCA-9566-49-5,12
- 124-OLT-FĂGEŢELU-785-4-5,1
- 125-MARAMUREŞ-RONA DE JOS-1966-10-5,09
- 126-SUCEAVA-IACOBENI-1970-10-5,08
- 127-MEHEDINŢI-ILOVĂŢ-1180-6-5,08
- 128-CLUJ-JUCU-4969-25-5,03
- 129-ARAD-LIVADA-4175-21-5,03
- 130-OLT-SÂRBII - MĂGURA-1794-9-5,02
- 131-SATU MARE-BĂTARCI-3797-19-5
- 132-BISTRIŢA-NĂSĂUD-LECHINŢA-6204-31-5
- 133-CLUJ-GÂRBĂU-2204-11-4,99
- 134-VASLUI-VIIŞOARA-1603-8-4,99
- 135-ILFOV-CIOLPANI-5437-27-4,97
- 136-TIMIŞ-OTELEC-1811-9-4,97
- 137-MEHEDINŢI-BALTA-1009-5-4,96
- 138-ARAD-BÂRZAVA-2430-12-4,94
- 139-ARAD-ZĂBRANI-4475-22-4,92
- 140-VÂLCEA-COSTEŞTI-3057-15-4,91
- 141-PRAHOVA-COCORĂŞTII MISLII-3262-16-4,9
- 142-BRAŞOV-HĂLCHIU-5105-25-4,9
- 143-OLT-TĂTULEŞTI-817-4-4,9
- 144-BOTOŞANI-VORONA-7573-37-4,89
- 145-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CHIUZA-2254-11-4,88
- 146-HUNEDOARA-ZAM-1639-8-4,88
- 147-CARAŞ-SEVERIN-BERZOVIA-3919-19-4,85
- 148-SUCEAVA-BOTOŞANA-2692-13-4,83
- 149-CONSTANŢA-INDEPENDENŢA-2905-14-4,82
- 150-IALOMIŢA-GHEORGHE DOJA-2495-12-4,81
- 151-SATU MARE-CERTEZE-6054-29-4,79
- 152-BACĂU-FILIPENI-2086-10-4,79
- 153-PRAHOVA-TEIŞANI-3546-17-4,79
- 154-NEAMŢ-DRAGOMIREŞTI-2097-10-4,77
- 155-IAŞI-LEŢCANI-8000-38-4,75
- 156-CLUJ-CIUCEA-1476-7-4,74
- 157-MEHEDINŢI-DUMBRAVA-1267-6-4,74
- 158-GORJ-SAMARINEŞTI-1688-8-4,74
- 159-TIMIŞ-SÂNMIHAIU ROMÂN-8852-42-4,74
- 160-DOLJ-BUCOVĂŢ-4227-20-4,73
- 161-DÂMBOVIŢA-BUTIMANU-2324-11-4,73
- 162-GALAŢI-COROD-7448-35-4,7
- 163-SUCEAVA-STROIEŞTI-3403-16-4,7
- 164-CLUJ-BACIU-13217-62-4,69
- 165-TELEORMAN-DRACEA-1492-7-4,69
- 166-CONSTANŢA-CHIRNOGENI-3208-15-4,68
- 167-SUCEAVA-CIOCĂNEŞTI-1499-7-4,67
- 168-ARAD-CĂRAND-1076-5-4,65
- 169-GIURGIU-SINGURENI-2814-13-4,62
- 170-CONSTANŢA-COSTINEŞTI-3470-16-4,61
- 171-DOLJ-TEASC-3040-14-4,61
- 172-CLUJ-TURENI-2171-10-4,61
- 173-ILFOV-CLINCENI-7615-35-4,6
- 174-CLUJ-FLOREŞTI-47668-218-4,57
- 175-CLUJ-SĂNDULEŞTI-2190-10-4,57
- 176-MUREŞ-ZAGĂR-1313-6-4,57
- 177-BISTRIŢA-NĂSĂUD-LUNCA ILVEI-3291-15-4,56
- 178-BOTOŞANI-BLÂNDEŞTI-1980-9-4,55
- 179-SUCEAVA-FRĂTĂUŢII NOI-6148-28-4,55
- 180-PRAHOVA-CORNU-4189-19-4,54
- 181-HARGHITA-MĂDĂRAŞ-2201-10-4,54
- 182-CLUJ-IARA-3756-17-4,53
- 183-NEAMŢ-GÂRCINA-4872-22-4,52
- 184-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ILVA MARE-2434-11-4,52
- 185-TELEORMAN-NANOV-3540-16-4,52
- 186-SATU MARE-BOGDAND-2673-12-4,49
- 187-ILFOV-DOMNEŞTI-10937-49-4,48
- 188-CARAŞ-SEVERIN-GRĂDINARI-2011-9-4,48
- 189-IALOMIŢA-SĂRĂŢENI-1119-5-4,47
- 190-MARAMUREŞ-CĂLINEŞTI-3137-14-4,46
- 191-TIMIŞ-REMETEA MARE-2917-13-4,46
- 192-SIBIU-ŞEICA MICĂ-1794-8-4,46
- 193-MEHEDINŢI-PRISTOL-1347-6-4,45
- 194-HUNEDOARA-RÂU DE MORI-3157-14-4,43
- 195-VÂLCEA-FĂUREŞTI-1359-6-4,42
- 196-TELEORMAN-BUJORENI-909-4-4,4
- 197-IAŞI-CUCUTENI-1365-6-4,4
- 198-IALOMIŢA-MĂRCULEŞTI-1590-7-4,4
- 199-VASLUI-TANACU-1817-8-4,4
- 200-ILFOV-COPĂCENI-2968-13-4,38
- 201-TULCEA-CEATALCHIOI-686-3-4,37
- 202-NEAMŢ-FĂUREI-2061-9-4,37
- 203-GIURGIU-STĂNEŞTI-2520-11-4,37
- 204-IAŞI-VLĂDENI-4126-18-4,36
- 205-CLUJ-BONŢIDA-4826-21-4,35
- 206-TELEORMAN-PLOPII-SLĂVITEŞTI-2297-10-4,35
- 207-ARAD-BELIU-2996-13-4,34
- 208-ARGEŞ-CĂTEASCA-3684-16-4,34
- 209-OLT-GROJDIBODU-2532-11-4,34
- 210-TULCEA-HORIA-1382-6-4,34
- 211-DOLJ-GHERCEŞTI-1849-8-4,33
- 212-DOLJ-GHINDENI-1847-8-4,33
- 213-VÂLCEA-GHIOROIU-1387-6-4,33
- 214-SĂLAJ-MARCA-2538-11-4,33
- 215-DOLJ-CALOPĂR-3931-17-4,32
- 216-ILFOV-MOARA VLĂSIEI-6479-28-4,32
- 217-BISTRIŢA-NĂSĂUD-REBRIŞOARA-4864-21-4,32
- 218-SUCEAVA-VAMA-6255-27-4,32
- 219-MARAMUREŞ-ŞIŞEŞTI-5360-23-4,29
- 220-NEAMŢ-COSTIŞA-3504-15-4,28
- 221-DOLJ-PIELEŞTI-4208-18-4,28
- 222-GIURGIU-ISVOARELE-1410-6-4,26
- 223-SATU MARE-RACŞA-3054-13-4,26
- 224-CARAŞ-SEVERIN-CICLOVA ROMÂNĂ-1647-7-4,25
- 225-CĂLĂRAŞI-CRIVĂŢ-1889-8-4,24
- 226-SATU MARE-ODOREU-6390-27-4,23
- 227-MARAMUREŞ-MOISEI-9488-40-4,22
- 228-BRAŞOV-SÂNPETRU-10426-44-4,22
- 229-VASLUI-CREŢEŞTI-1664-7-4,21
- 230-MARAMUREŞ-ARDUSAT-2854-12-4,2
- 231-IALOMIŢA-MANASIA-4522-19-4,2
- 232-ILFOV-CERNICA-11445-48-4,19
- 233-ILFOV-GLINA-8598-36-4,19
- 234-SĂLAJ-BĂNIŞOR-1920-8-4,17
- 235-GALAŢI-ŢEPU-2398-10-4,17
- 236-ILFOV-GRĂDIŞTEA-3126-13-4,16
- 237-BISTRIŢA-NĂSĂUD-BUDACU DE JOS-3371-14-4,15
- 238-DOLJ-PODARI-6989-29-4,15
- 239-ILFOV-1 DECEMBRIE-8455-35-4,14
- 240-IAŞI-MIROSLAVA-25391-105-4,14
- 241-SUCEAVA-FRĂTĂUŢII VECHI-6059-25-4,13
- 242-DÂMBOVIŢA-CREVEDIA-6071-25-4,12
- 243-TIMIŞ-SACOŞU TURCESC-3399-14-4,12
- 244-PRAHOVA-FLOREŞTI-7791-32-4,11
- 245-GORJ-GODINEŞTI-1947-8-4,11
- 246-ILFOV-GRUIU-7060-29-4,11
- 247-GIURGIU-OGREZENI-4627-19-4,11
- 248-TIMIŞ-OHABA LUNGĂ-974-4-4,11
- 249-SUCEAVA-COŞNA-1465-6-4,1
- 250-BIHOR-CHIŞLAZ-3179-13-4,09
- 251-SATU MARE-CRAIDOROLŢ-2198-9-4,09
- 252-TIMIŞ-COŞTEIU-3934-16-4,07
- 253-DOLJ-MĂCEŞU DE JOS-1228-5-4,07
- 254-SUCEAVA-SUCEVIŢA-3436-14-4,07
- 255-CONSTANŢA-CUZA VODĂ-4693-19-4,05
- 256-TIMIŞ-DENTA-3221-13-4,04
- 257-SUCEAVA-HORODNIC DE JOS-2481-10-4,03
- 258-ILFOV-JILAVA-10682-43-4,03
- 259-ILFOV-BALOTEŞTI-9464-38-4,02
- 260-IAŞI-DUMEŞTI-4979-20-4,02
- 261-ARAD-FELNAC-3232-13-4,02
- 262-ILFOV-GĂNEASA-5467-22-4,02
- 263-GIURGIU-MALU-1995-8-4,01
- 264-CARAŞ-SEVERIN-ZORLENŢU MARE-998-4-4,01
- 265-CLUJ-CĂŞEIU-4790-19-3,97
- 266-TIMIŞ-ORŢIŞOARA-4785-19-3,97
- 267-SATU MARE-GHERŢA MICĂ-4038-16-3,96
- 268-SUCEAVA-POIENI-SOLCA-2281-9-3,95
- 269-CLUJ-GILĂU-9134-36-3,94
- 270-TIMIŞ-SÂNANDREI-7875-31-3,94
- 271-NEAMŢ-GIROV-5087-20-3,93
- 272-BISTRIŢA-NĂSĂUD-REBRA-2809-11-3,92
- 273-SUCEAVA-BAIA-7690-30-3,9
- 274-VÂLCEA-PIETRARI-2823-11-3,9
- 275-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞINTEREAG-3586-14-3,9
- 276-GALAŢI-MOVILENI-3342-13-3,89
- 277-SUCEAVA-ŞCHEIA-13151-51-3,88
- 278-TELEORMAN-TĂTĂRĂŞTII DE JOS-3089-12-3,88
- 279-VRANCEA-RĂCOASA-3107-12-3,86
- 280-IAŞI-VALEA LUPULUI-12767-49-3,84
- 281-CĂLĂRAŞI-GURBĂNEŞTI-1045-4-3,83
- 282-BIHOR-SÂMBĂTA-1304-5-3,83
- 283-MEHEDINŢI-PRUNIŞOR-1839-7-3,81
- 284-OLT-OBÂRŞIA-2369-9-3,8
- 285-DÂMBOVIŢA-VALEA MARE-2103-8-3,8
- 286-BOTOŞANI-RĂCHIŢI-5018-19-3,79
- 287-TIMIŞ-RACOVIŢA-2906-11-3,79
- 288-SĂLAJ-GÂLGĂU-2380-9-3,78
- 289-ARGEŞ-SUSENI-2912-11-3,78
- 290-NEAMŢ-TUPILAŢI-2120-8-3,77
- 291-SĂLAJ-HERECLEAN-3991-15-3,76
- 292-BUZĂU-MĂRGĂRITEŞTI-532-2-3,76
- 293-SATU MARE-CĂLINEŞTI-OAŞ-5335-20-3,75
- 294-TELEORMAN-SFINŢEŞTI-1066-4-3,75
- 295-ILFOV-TUNARI-7755-29-3,74
- 296-CARAŞ-SEVERIN-CIUCHICI-1072-4-3,73
- 297-ARAD-GURAHONŢ-3752-14-3,73
- 298-GIURGIU-IEPUREŞTI-1876-7-3,73
- 299-BOTOŞANI-MIHAI EMINESCU-8609-32-3,72
- 300-CLUJ-PĂLATCA-1075-4-3,72
- 301-CONSTANŢA-TORTOMAN-1883-7-3,72
- 302-BISTRIŢA-NĂSĂUD-SALVA-2699-10-3,71
- 303-NEAMŢ-URECHENI-4045-15-3,71
- 304-GIURGIU-VALEA DRAGULUI-2695-10-3,71
- 305-SATU MARE-BIXAD-7873-29-3,68
- 306-GIURGIU-GRĂDINARI-3260-12-3,68
- 307-TIMIŞ-PECIU NOU-5714-21-3,68
- 308-VÂLCEA-TOMŞANI-3536-13-3,68
- 309-GORJ-DĂNEŞTI-3816-14-3,67
- 310-BISTRIŢA-NĂSĂUD-MATEI-2449-9-3,67
- 311-GORJ-ROŞIA DE AMARADIA-3006-11-3,66
- 312-VÂLCEA-VAIDEENI-3835-14-3,65
- 313-CARAŞ-SEVERIN-POJEJENA-2746-10-3,64
- 314-OLT-FĂRCAŞELE-4689-17-3,63
- 315-ILFOV-PETRĂCHIOAIA-3589-13-3,62
- 316-MEHEDINŢI-BURILA MARE-1937-7-3,61
- 317-HUNEDOARA-TELIUCU INFERIOR-2495-9-3,61
- 318-SĂLAJ-CHIEŞD-2501-9-3,6
- 319-MARAMUREŞ-CICÂRLĂU-4439-16-3,6
- 320-SĂLAJ-VÂRŞOLŢ-2220-8-3,6
- 321-GORJ-PRIGORIA-2784-10-3,59
- 322-DÂMBOVIŢA-TĂTĂRANI-5017-18-3,59
- 323-ARAD-FRUMUŞENI-2791-10-3,58
- 324-BACĂU-PARAVA-3358-12-3,57
- 325-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞIEU-MĂGHERUŞ-4757-17-3,57
- 326-DÂMBOVIŢA-MOGOŞANI-4212-15-3,56
- 327-TIMIŞ-SĂCĂLAZ-10951-39-3,56
- 328-DOLJ-GALICEA MARE-3958-14-3,54
- 329-TIMIŞ-GIARMATA-7908-28-3,54
- 330-DOLJ-ROJIŞTE-2542-9-3,54
- 331-TELEORMAN-TRAIAN-1694-6-3,54
- 332-TIMIŞ-UIVAR-3105-11-3,54
- 333-SĂLAJ-BENESAT-1422-5-3,52
- 334-TELEORMAN-LUNCA-3412-12-3,52
- 335-NEAMŢ-VÂNĂTORI-NEAMŢ-8528-30-3,52
- 336-TIMIŞ-BETHAUSEN-2848-10-3,51
- 337-ARAD-SEMLAC-4275-15-3,51
- 338-SATU MARE-PĂULEŞTI-6306-22-3,49
- 339-IAŞI-ROMÂNEŞTI-1720-6-3,49
- 340-ALBA-UNIREA-4891-17-3,48
- 341-HARGHITA-ULIEŞ-1152-4-3,47
- 342-PRAHOVA-BĂTRÂNI-2026-7-3,46
- 343-VÂLCEA-MALAIA-1738-6-3,45
- 344-CĂLĂRAŞI-SPANŢOV-4639-16-3,45
- 345-BIHOR-SPINUŞ-1159-4-3,45
- 346-MEHEDINŢI-PĂDINA-1163-4-3,44
- 347-IALOMIŢA-SINEŞTI-2907-10-3,44
- 348-MARAMUREŞ-GROŞI-3209-11-3,43
- 349-ARAD-ARCHIŞ-1464-5-3,42
- 350-OLT-DOBREŢU-1169-4-3,42
- 351-BUZĂU-RUŞEŢU-3513-12-3,42
- 352-VASLUI-GHERGHEŞTI-2638-9-3,41
- 353-SATU MARE-DOROLŢ-4116-14-3,4
- 354-TIMIŞ-GIERA-1470-5-3,4
- 355-MARAMUREŞ-RONA DE SUS-4424-15-3,39
- 356-MARAMUREŞ-VIŞEU DE JOS-5016-17-3,39
- 357-HARGHITA-MĂRTINIŞ-2960-10-3,38
- 358-ARGEŞ-ROCIU-2369-8-3,38
- 359-BIHOR-ROŞIA-2375-8-3,37
- 360-SATU MARE-SUPUR-4152-14-3,37
- 361-MARAMUREŞ-VALEA CHIOARULUI-2076-7-3,37
- 362-CLUJ-AGHIREŞU-6550-22-3,36
- 363-ILFOV-CIOROGÂRLA-6553-22-3,36
- 364-BISTRIŢA-NĂSĂUD-POIANA ILVEI-1490-5-3,36
- 365-NEAMŢ-TAZLĂU-2678-9-3,36
- 366-HUNEDOARA-VEŢEL-2978-10-3,36
- 367-ARAD-CHISINDIA-1195-4-3,35
- 368-ARAD-PĂULIŞ-4482-15-3,35
- 369-IALOMIŢA-SFÂNTU GHEORGHE-1792-6-3,35
- 370-MEHEDINŢI-BÂLVĂNEŞTI-898-3-3,34
- 371-SIBIU-POPLACA-1795-6-3,34
- 372-PRAHOVA-SURANI-1794-6-3,34
- 373-DÂMBOVIŢA-VÂRFURI-1797-6-3,34
- 374-ILFOV-CORNETU-6600-22-3,33
- 375-DOLJ-IŞALNIŢA-4200-14-3,33
- 376-BACĂU-LUIZI-CĂLUGĂRA-5108-17-3,33
- 377-GIURGIU-SĂBĂRENI-2699-9-3,33
- 378-BIHOR-CĂBEŞTI-1809-6-3,32
- 379-SIBIU-CÂRŢA-1210-4-3,31
- 380-MARAMUREŞ-CERNEŞTI-3621-12-3,31
- 381-PRAHOVA-TOMŞANI-4232-14-3,31
- 382-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CICEU - MIHĂIEŞTI-1212-4-3,3
- 383-GIURGIU-DAIA-2424-8-3,3
- 384-GIURGIU-COSOBA-2756-9-3,27
- 385-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CETATE-3066-10-3,26
- 386-ARGEŞ-OARJA-2764-9-3,26
- 387-TELEORMAN-POROSCHIA-4298-14-3,26
- 388-BUZĂU-SĂRULEŞTI-1226-4-3,26
- 389-DOLJ-ARGETOAIA-4620-15-3,25
- 390-SĂLAJ-SURDUC-3688-12-3,25
- 391-GIURGIU-BOLINTIN-DEAL-6166-20-3,24
- 392-IAŞI-DELENI-10181-33-3,24
- 393-OLT-GĂVĂNEŞTI-1850-6-3,24
- 394-PRAHOVA-LIPĂNEŞTI-5253-17-3,24
- 395-ALBA-POŞAGA-926-3-3,24
- 396-CĂLĂRAŞI-RADOVANU-3709-12-3,24
- 397-VRANCEA-BILIEŞTI-2474-8-3,23
- 398-DOLJ-CATANE-2164-7-3,23
- 399-DOLJ-PLEŞOI-1237-4-3,23
- 400-ARAD-SECUSIGIU-6199-20-3,23
- 401-CLUJ-CHINTENI-3736-12-3,21
- 402-TELEORMAN-DRĂCŞENEI-1556-5-3,21
- 403-VASLUI-DRÂNCENI-4672-15-3,21
- 404-BOTOŞANI-CORNI-6562-21-3,2
- 405-SĂLAJ-CRIŞENI-3441-11-3,2
- 406-OLT-IANCA-3440-11-3,2
- 407-SUCEAVA-RĂDĂŞENI-4063-13-3,2
- 408-CĂLĂRAŞI-FRĂSINET-1569-5-3,19
- 409-VASLUI-MICLEŞTI-2505-8-3,19
- 410-GIURGIU-OINACU-3139-10-3,19
- 411-PRAHOVA-COSMINELE-942-3-3,18
- 412-SUCEAVA-DORNEŞTI-5025-16-3,18
- 413-TIMIŞ-ŞANDRA-3146-10-3,18
- 414-SATU MARE-CULCIU-4107-13-3,17
- 415-SUCEAVA-GĂLĂNEŞTI-3154-10-3,17
- 416-DOLJ-MELINEŞTI-3790-12-3,17
- 417-BACĂU-PLOPANA-3157-10-3,17
- 418-CLUJ-FELEACU-4426-14-3,16
- 419-SATU MARE-MEDIEŞU AURIT-6971-22-3,16
- 420-SUCEAVA-PÂRTEŞTII DE JOS-2851-9-3,16
- 421-BIHOR-SÂNTANDREI-8217-26-3,16
- 422-GALAŢI-SUCEVENI-1582-5-3,16
- 423-TIMIŞ-VICTOR VLAD DELAMARINA-2851-9-3,16
- 424-PRAHOVA-ARICEŞTII RAHTIVANI-8242-26-3,15
- 425-VASLUI-OLTENEŞTI-2538-8-3,15
- 426-BIHOR-REMETEA-2865-9-3,14
- 427-BOTOŞANI-DÂNGENI-3208-10-3,12
- 428-CLUJ-SÂNPAUL-2242-7-3,12
- 429-BOTOŞANI-VORNICENI-4506-14-3,11
- 430-BOTOŞANI-BĂLUŞENI-4838-15-3,1
- 431-BIHOR-SÂNMARTIN-12921-40-3,1
- 432-COVASNA-BODOC-2588-8-3,09
- 433-OLT-BREBENI-2587-8-3,09
- 434-TELEORMAN-FRĂSINET-2262-7-3,09
- 435-IAŞI-TRIFEŞTI-3888-12-3,09
- 436-PRAHOVA-BLEJOI-9419-29-3,08
- 437-ARGEŞ-BOTENI-2270-7-3,08
- 438-BOTOŞANI-HAVÂRNA-4222-13-3,08
- 439-IALOMIŢA-VALEA MĂCRIŞULUI-1621-5-3,08
- 440-BOTOŞANI-VLĂDENI-4872-15-3,08
- 441-IAŞI-MĂDÂRJAC-1627-5-3,07
- 442-PRAHOVA-BĂNEŞTI-5559-17-3,06
- 443-BIHOR-TĂRCAIA-1959-6-3,06
- 444-ARAD-VLADIMIRESCU-14695-45-3,06
- 445-MEHEDINŢI-BREZNIŢA-OCOL-3940-12-3,05
- 446-PRAHOVA-ŞOIMARI-2947-9-3,05
- 447-VASLUI-REBRICEA-3626-11-3,03
- 448-TIMIŞ-JAMU MARE-2980-9-3,02
- 449-VASLUI-PUŞCAŞI-3647-11-3,02
- 450-OLT-VALEA MARE-3646-11-3,02
- 451-CONSTANŢA-GHINDĂREŞTI-2658-8-3,01
- 452-OLT-ICOANA-1660-5-3,01
- 453-CONSTANŢA-POARTA ALBĂ-5981-18-3,01
- 454-TELEORMAN-SALCIA-2325-7-3,01