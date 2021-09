webPR: ESET, despre modelul de securitate Zero Trust: cum poate fi adoptat pentru a proteja noul sistem de muncă hibrid

Angajații remote sunt mai ușor înșelați să acceseze linkuri de phishing

Angajații conectați de la distanță tind să utilizeze deseori laptopurile personale, smartphone- urile proprii și rețelele de acasă pentru muncă, toate potențial nesigure

VPN-urile vulnerabile și alte programe folosite pe sistemele de acasă nu au fost actualizate cu ultimele patch-uri

Conexiunile Remote Desktop slab configurate pot fi compromise cu ușurință, atunci când un utilizator folosește aceeași parolă pentru mai multe conturi online. Aceste parole reutilizate pot să fie deja compromise în incidente anterioare sau sunt ușor de spart. ESET a raportat o creștere de 140% în numărul atacurilor Remote Desktop Protocol numai în al treilea trimestru al anului 2020.

Se recurge des la metode de autentificare slabe când vine vorba de serviciile cloud (parole simple, fără autentificare cu mai mulți factori)

Toate rețelele trebuie văzute ca fiind de neîncredere: La fel trebuie văzuți și utilizatorii. La urma urmei, nu puteți garanta că un cont anume nu a fost deturnat sau că un utilizator nu poate acționa la un moment dat cu rele intenții. Urmând acest principiu, angajații trebuie să primească doar privilegiile necesare pentru sarcinile lor. Este recomandat să verificați regulat drepturile de acces și să le eliminați pe cele care nu mai sunt necesare.

Ca răspuns la această problemă, a apărut modelul de securitate informatică Zero Trust, care a fost deja mandatat de agențiile guvernamentale federale americane printr-un nou ordin executiv prezidențial. El vine ca o modalitate din ce în ce mai populară de a minimiza riscurile cibernetice într- un mediu bazat atât pe infrastructuri cloud, cât și pe sisteme hibride de lucru de la distanță, în care coexistă actori malware specializați în crearea de atacuri persistente.Presiunea de a proteja simultan o multitudine de IP-uri și sisteme critice business față de întreruperea serviciilor, dar și datele sensibile ale clienților împotriva furtului, cade, de regulă, pe umerii specialiștilor în securitatea IT. Numărul breșelor de date continuă să crească chiar și în ciuda creșterii investițiilor în securitate. Costul acestora se ridică astăzi la o medie de aproape 3,9 milioane de dolari SUA pe incident, organizațiile mari având nevoie, de obicei, de sute de zile până să descopere și să atenueze astfel de probleme.Apariția muncii la distanță și adoptarea recentă a unui stil de muncă hibrid le aduce și mai multe oportunități de atac actorilor din spatele atacurilor malware.Companiile au devenit și mai mult expuse riscurilor pentru că:Forrester a dezvoltat în 2009 acest model de securitate a informațiilor, care a câștigat de-a lungul timpului popularitate, fiind aprobat și adoptat pe scară largă. Se deosebește de alte modele prin faptul că renunță la ideea că toate resursele de securitate trebuie plasate în interiorul perimetrului de infrastructură a companiei, și odată plasate elementele din interior sunt sigur protejate. S-a ajuns în acest punct datorită mediului în care trăim astăzi, a muncii distribuite și a omniprezenței în cloud.Zero Trust merge pe premisa: „să n-ai încredere oarbă niciodată, întotdeauna verifică de două ori” având ca scop reducerea impactului breșelor și incidentelor. Astfel, există trei principii fundamentale:Date recente sugerează că aproape trei sferturi (72%) dintre organizații planifică (42%) sau au implementat deja (30%) o strategie de securitate Zero Trust. Din fericire, migrarea către acest sistem nu presupune eforturi majore. Există șanse mari să utilizați deja multe dintre instrumentele și tehnicile necesare pentru a începe. Printre ele se numără:accesul este bazat pe roluri, folosind autentificarea multifactor și segregarea conturilor.majoritatea furnizorilor de cloud încorporează controale de acces. Organizațiile ar trebui să le utilizeze pentru a reduce accesul neautorizat la diferite fluxuri de lucru și să aplice la acel nivel politici bune.o bună gestionare a activelor va fi întotdeauna utilă pentru a ști ce echipamente aveți în dotare. Pentru asta, vă puteți folosi de instrumente de detecție și răspuns la nivel de endpoint (EDR), firewall-uri la nivel de gazdă și multe altele. Astfel, activele sunt protejate, iar mișcările laterale în interiorul companiei sunt prevenite.la acest nivel, este nevoie de micro-segmentare. Utilizați echipamentele de rețea, cum ar fi routerele și switch-urile, în combinație cu liste de control al accesului (ACL), ca să limitați cine și ce poate comunica cu diferite părți ale rețelei. Gestionarea vulnerabilității este, de asemenea, foarte importantă.clasificați datele, apoi aplicați tehnici de criptare asupra celor mai sensibile tipuri aflate în repaus și în tranzit. Monitorizarea integrității fișierelor și prevenirea pierderii datelor pot contribui decisiv la securizarea datelor.Suplimentar, securitatea fluxurilor de comunicare poate fi și ea îmbunătățită, prin adăugarea de instrumente de automatizare precum și de instrumente de analiză a datelor care au legătură cu securitatea. 