Mobexpert, brandul românesc nr.1 în mobilier și decorațiuni, folosește soluția Alpha PhonePOS, furnizată de Alpha Bank Romania

​Articol susținut de Alpha Bank România

Prin intermediul acestei noi tehnologii, clienții Mobexpert care vor plasa o comandă online și care va fi livrată cu flota proprie a retailerului, vor avea posibilitatea să achite contravaloarea comenzii la livrare, folosind cardul de debit sau credit, ori alte dispozitive echipate cu tehnologie NFC, precum telefonul, ceasul sau brățara inteligentă.„Ne place să rămânem permanent conectați cu clienții noștri și ne dorim să le facem experiența de cumpărare cât mai plăcută, mai facilă, dar și în condiții de maximă securitate. De aceea, anul acesta am introdus noul serviciu de plată cu cardul la livrare a comenzilor plasate pe mobexpert.ro, împreună cu Alpha Bank. Era un serviciu care lipsea, iar acum clienții Mobexpert pot plăti ramburs atât numerar, cât și cu cardul în momentul livrării. Partenerii noștri de la Alpha Bank au venit cu acest serviciu inovator de plată cu ajutorul telefonului mobil care este extrem de bine securizat și care a îmbunătățit și activitatea echipelor noastre de livrare și montaj”, spune Adelina Badea, CEO Mobexpert.Aplicația este disponibilă la nivel național, pentru toată flota de livrare proprie, astfel, clienții Mobexpert vor avea acces la o modalitate flexibilă de a face plăți în deplină siguranță, în linie cu standardele din industrie pentru tranzacțiile contactless, similare unui terminal POS clasic și asigurând procesare rapidă și acces la istoricul plăților.„Ne bucurăm că parteneriatul de lungă durată pe care îl avem cu Mobexpert se extinde prin implementarea unei tehnologii inovatoare. Soluția Alpha PhonePOS a fost dezvoltată pentru acoperirea unor cerințe specifice venite din partea comercianților pentru care mobilitatea este esențială. Mobexpert este unul dintre cele mai puternice branduri românești, permanent preocupat de îmbunătățirea experienței clienților săi și suntem onorați să putem contribui la atingerea obiectivelor sale din zona transformării digitale”, a declarat Cristian Dragoș, Vicepreședinte Executiv Retail.Grupul Mobexpert a fost înfiinţat în 1993 şi este o companie 100% românească, deţinută de antreprenorul Dan Șucu. Reţeaua regională a Mobexpert numără, în prezent, 26 de hipermagazine şi magazine. Ȋn România, reţeaua cuprinde hipermagazine în Bucureşti, Braşov, Suceava, Piteşti, Sibiu, Iaşi, Oradea, Constanța şi alte peste 15 de magazine de mai mici dimensiuni. Grupul Mobexpert are 2.100 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de aproximativ 230 milioane euro. Grupul Mobexpert deţine, de asemenea, opt fabrici de mobilă care produc pentru piaţa românească şi pentru export. Grupul Mobexpert include și 5 magazine Mobexpert Outlet dedicate ofertelor speciale, situate în Bucureşti (in zonele Pipera, Pantelimon, Militari), Suceava și Constanța și un magazin online (www.mobexpert.ro).Alpha Bank Romania, membră a Alpha Bank Group, este o instituție financiară de top, cu o istorie de peste 25 de ani în România. Banca oferă o gama diversă și modernă de servicii și produse, atât pentru segmentul de piață dedicat persoanelor fizice, cât și pentru sectorul IMM și corporate.Alpha Bank Romania a contribuit în mod inovator la dezvoltarea sectorului financiar bancar prin acțiuni îndrăznețe, precum lansarea primului credit ipotecar cu o rată fixă pe 10 ani, la începutul anilor 2000, o inițiativă care a condus la crearea pieței ipotecare local sau lansarea primei emisiuni de obligațiuni ipotecare din România, în anul 2019.