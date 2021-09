VIDEO Atac armat la o universitate din Rusia, soldat cu cel puțin 5 morți și 6 răniți / Unii studenți au sărit pe geam pentru a scăpa cu viață

#Breaking news #Very urgent Students filmed a shooter shooting a man at the entrance to Perm University (Russia) pic.twitter.com/rm7vYCqOIz — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 20, 2021

a shooting at Perm State University in Russia's Ural mountain region. Upsetting video emerging online shows students leaping from windows on the second floor to escape.

Bilanțul a crescut la 5 morți și 6 răniți potrivit forțelor de ordine.Atacatorul a fost neutralizat, potrivit surselor agenției Interfax.”Luni, o persoană neidentificată a intrat în clădirea universității și a deschis focul. Unii studenți s-au închis în sălile universității pentru a se ascunde de atacator. Alții au sărit pe ferestre”, a declarat o sursă TASS.Imagini neverificate care circulă pe rețelele de socializare arată un atacator cu o pușcă și studenți care sar pe geamuri pentru a scăpa din clădire.