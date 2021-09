Simona Halep: despre căsătorie și vaccinuri

După o lungă pauză, jucătoarea revenise în circuit anume pentru turneul american. Ea declarase după meci: „Am fost obosită după trei meciuri consecutive, este tot mai greu când revii după o perioadă de odihnă, dar cred că am făcut o treabă bună și am gânduri pozitive.”Zilele trecute, Simona Halep s-a referit și la problema vaccinurilor. Românca a fost una din primele jucătoare care s-a vaccinat, iar în această perioadă când se tot dezbate ea a făcut următoarea declarație pentru Equipe:„Respect toate părerile, atât timp cât nu mi se vorbește despre vreo teorie a conspirației. Dacă ești o persoană care are cunoștințe putem vorbi despre asta, altfel prefer să evit. Când sunt în circuit am impresia că mai mulți jucători de tenis sunt dezinformați în chestiunea vaccinurilor.”Printre cei care au primit recent critici pentru atitudinea referitoare la vaccinurile Covid-19 este talentatul grec Stephanos Tsitsipas. Numărul 3 mondial a fost criticat de guvernul elen și de mai multe organizații oficiale din Grecia pentru declarațiile sale dubioase referitoare la vaccinul anti-Covid.