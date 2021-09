Misteriosul caz al hărțuirii elevilor de 11 ani din Franța / Nimeni nu știe ce e cu #Anti2010

Oficialii francezi din zona Educației condamnă tendințele de agresiune care vizează copiii născuți în 2010, deși nu e clar de ce tocmai aceștia sunt vizați. Haștagul # Anti2010 a luat avânt mai ales în ultima lună și în special pe TikTok, scrie BBC. Postările ajung la milioane de vizualizări, utilizatorii fiind încurajați să formeze o „poliție anti-2010”. Ministrul educației, Jean-Michel Blanquer, a numit campania de hărțuire cibernetică „complet stupidă și împotriva valorilor noastre”.





Mișcarea a provocat o alertă deosebită în rândul părinților, deoarece vine în momentul în care copiii urmează să înceapă ciclul al doilea de învățământ. Din online, hărțuirea a trecut în offline, mai notează BBC.







Blanquer a avertizat că orice elev care hărțuiește pe un altul va fi pedepsit. De asemenea, ministrul a pus la dispoziția familiilor o linie telefonică de urgență.





„Este o parte esențială a vieții școlare să le oferim elevilor din clasa a VI-a o primire călduroasă și să-i integrăm cu generozitate”, a transmis ministrul într-un mesaj adresat directorilor de școli. De asemenea, Blanquer îi îndeamnă să rămână în stare de alertă cu privire la această problemă.







Într-un tweet, ministerul educației a spus că „hărțuirea și cyberstalking-ul nu își au locul nici în școala noastră, nici în societate”.





Originile exacte ale acestei tendințe tendinței de intimidare nu sunt clare.





Unii spun că s-ar datora popularului joc video Fortnite. Jucătorii mai tineri ar fi fost acuzați că nu au respectat un cod nescris de conduită, iar cei mai în vârstă denumind jocul „Fortkids”.





Bullying-ul s-a intensificat după lansarea lunii trecute a unei piese numite Pop it Mania, în care tânărul influencer Pink Lily cântă: „We are the queen of 2010”. Videoclipul de pe YouTube a determinat 400.000 de reacții dezaprobatoare, cei mari folosind acest clip ca scuză pentru a-i hărțui pe cei născuți în 2010.





"În curte, suntem arătați cu degetul, strigându-ni-se 2010! 2010!" a declarat un elev ziarului Le Parisien, adăugând că au apărut și incidente mai grave, precum bătăi între elevii mai mari și cei mici.