[P] 5 sfaturi pentru protejarea ochilor când stai la calculator

Medicul specialist ne-a explicat în detaliu nu doar ce efecte are lumina albastră nocivă, ci și cum putem atenua sau evita aceste efecte.„Cel mai important este să vedem dacă folosim măsuri de protecție,, care ne pot ajuta în salvarea vederii noastre după expunerea prelungită”. Medicul ne-a explicat că „persoanele care au anumite probleme, antecedente personale sau antecedente heredocolaterale de prezbiopie, astigmatism, hipermetropie sau miopie, deci vicii de refracție și tulburări de focalizare, vor fi și mai mult afectate de expunerea prelungită la ecranele gadgeturilor”. Aceste persoane trebuie să poarte ochelari de vedere cu filtru pentru lumina albastră.Copiii, pentru că sunt încă în dezvoltare și ochiul lor este în formare, sunt cei mai vulnerabili în fața timpului prelungit petrecut în fața ecranelor. „Retina lor captează mult mai repede decât retina adulților lumina albastră, ceea ce poate sa dea tulburări de somn, deoarece, după cum bine știm, lumina albastră afectează secreția de melatonină, care este esențială în ritmul de somn normal”. O perturbare a ciclurilor de somn poate să ajungă, în cazuri mai extreme, chiar și la depresie sau la riscul apariției altor patologii asociate.Stresul oxidativ, care mai este prezent după expunerea la lumina albastră, crește la nivelul retinei copiilor față de adulți. Bineînțeles, cei care sunt mai predispuși sunt cei care au avut în antecedente probleme de asemenea natură, de la vicii de refracție, la tulburări de asociație, sau de focalizare.Principala metodă care ne stă la dispoziție este limitarea timpului de expunere la diversele ecrane și purtarea unor elemente de protecție adecvate ori de câte ori avem ocazia.Dr. Șuță a ținut să sublinieze că astfel de limitări ale numărului de ore sunt necesare și la adulți și la copii. „Până la vârsta de doi ani, copiii nu trebuie să privească ecranele gadgeturilor, fie că sunt smartphone-uri sau tablete., bineînțeles cu intervale de pauză, în care au o perioadă de relaxare. Și, sigur, cu pauze”, ne-a sfătuit medicul.Rolul părinților este esențial, pentru că ei sunt cei care ar trebui să oprească timpul petrecut de copiii lor în fața ecranelor. Până la vârsta de doi ani, copiii nu ar trebui să privească în niciun fel de ecran, efectele potențiale mergând chiar și până la apariția unor tulburări de vorbire sau de memorie.În cazul adulților, limitarea orelor de expunere este destul de dificilă sau chiar imposibilă în anumite cazuri, întrucât unele persoane, prin natura muncii lor de birou, trebuie să stea de la cinci până la opt ore în fața monitorului. Și pentru aceste persoane există opțiuni, ne-a precizat medicul, sugerând ca ele să ia, în care să se plimbe într-un mediu cu aer curat și să își închidă ochii, chiar și numai pentru câteva minute, ca metodă de relaxare.De ce este nevoie de astfel de pauze? „Pentru că și copiii și adulții, când stau foarte mult ca să lucreze sau ca să se joace în fața acestor gadgeturi, uită să mai clipească și, prin aceasta, are loc evaporarea lacrimilor din filmul lacrimal și o senzație de ochi obosit, iritat, sau alte neplăceri de acest gen”, ne-a lămurit medicul oftalmolog.El adaugă că un mediu ambiental cu culori calde, nu cu culori stridente, ajută la relaxare, mai ales în perioadele lungi de timp petrecute în fața ecranelor.Toată lumea ar trebui să-și facă un consult oftalmologic anual, chiar dacă nu are nicio problemă a vederii, fie că este un control care se face la locul de muncă sau la medicul curant oftalmolog, pledează dr. Șuță. Desigur, dacă sunt depistate probleme de natură oftalmologică sau dacă pacienții prezintă probleme de refracție, acest interval se poate reduce până la șase luni sau chiar trei luni, mai ales dacă respectivele persoane lucrează mult pe ecranele laptopurilor sau smartphone-urilor.Medicul oftalmolog ne-a explicat că nocivitatea luminii albastre rezultă din faptul că aceasta „este cea mai scurtă din tot spectrul vizibil și conduce cea mai mare cantitate de energie din lumină”. Astfel, supra-saturarea cu lumină albastră va da tulburări ale retinei în cadrul degenerescenței maculare legată de vârstă. Tulburările ritmului circadian, adică tulburările somnului, apar pentru că secreția de melatonină este inhibată de lumina albastră care ajunge la retină, cei expuși riscând nu doar tulburări de somn, ci și alte patologii asociate.Oboseala și un ochi uscat mai trebuie luate în considerare, pentru că expunerea prelungită fără protecție va da și aceste simptome. Dr. Șuță a mai precizat că faptul că stăm prea mult în fața ecranelor poate genera și afecțiuni ale altor organe, cum ar fi tulburări de natură musculară sau de poziție, dar și probleme ale coloanei vertebrale.Ecranele cu tehnologie OLED de ultima generație emit cu până la 70% mai puțină lumină albastră dăunătoare față de cele LCD tradiționale. Studiile au arătat că lungimile de undă ale luminii albastre cuprinse între 415 - 460 nm pot afecta negativ ochii umani.ASUS a fost primul producător de laptopuri care a demarat implementarea în masă a ecranelor ASUS OLED. Acestea sunt, de asemenea, certificate de laboratoarele TÜV Rheinland pentru lumină albastră redusă și imagini fără pâlpâiri. „Toți ar trebui să folosească niște ochelari cu filtre de protecție pentru lumina albastră, iar cei care au posibilitatea să utilizeze ecrane performante de laptopuri, nu cele uzuale LCD, și cu un filtru pentru lumina albastră”, este de părere medicul.Dr. Șuță, el însuși utilizator de așa ceva, recomandă un ecran de tip OLED de ultimă generație, care protejează ochii utilizatorului, având un filtru pentru lumina albastră, și fiind, din toate punctele de vedere, benefic. „În prezent folosesc un laptop ASUS ZenBook Pro Duo OLED , care pentru mine a fost o alegere simplă, deoarece nu prezintă doar un singur ecran, ci două”. Primul ecran, un OLED tactil cu rezoluție 4K, este folosit de medic pentru rularea aplicațiilor, având un contrast excelent și culori naturale.Pentru dr. Șuță, ecranul secundar tactil este la fel de util ca și primul, ajutându-l și în activitatea sa didactică, la Universitate. El mai folosește ecranul secundar pentru chat, pentru că în perioada pandemică activitatea s-a derulat foarte mult online. „Și tastatura înclinată, fiind foarte ergonomică, a fost un motiv pentru care am ales acest laptop. Bineînțeles, confortul vizual, având un panou OLED la ecranul principal, este net superior oricărui alt laptop. Ecranul OLED face diferența față de alte laptopuri. Și îl recomand tuturor”, a conchis medicul oftalmolog.Laptopul ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) este disponibil pe eShop oficial ASUS, în diverse configurații.