Țigările electronice: în ciuda temerilor, îi pot ajuta pe oameni să se lase de fumat

Când au apărut țigările electronice (e-țigări), au devenit o metodă populară pentru renunțarea la fumat. Dar, în 2019, o problemă pulmonară misterioasă i-a afectat în primul rând pe cei tineri, mai ales pe cei care „vapau”, scrie The Conversation.

Boala a fost numită afecțiune pulmonară asociată utilizării țigărilor electronice sau „vapării”, pe scurt Evali. Vârsta medie (mediană) a celor afectați era de 24 de ani. Simptomele includeau probleme cu respirația, ca tuse, insuficiență și dureri în piept, ca și probleme ale stomacului, febră, frisoane și pierderi în greutate.

Acum știm că Evali nu este provocată de e-țigările cu nicotină reglementate și comercializate. Ea a fost asociată cu e-lichidele conținând THC (tetrahidrocanabinol). Deoarece THC (ingredientul psihoactiv din canabis) este scump, unii vânzători îl „îndoiau” cu acetat de vitamină E ca să facă e-lichidele să pară ca având mai mult THC.

Deși acetatul de vitamină E este un ingredient în unele alimente și produse pentru îngrijirea pielii, el este dăunător când este inhalat. Odată identificat riscul, cazurile de Evali au scăzut brusc. Dar aceasta n-a schimbat părerile multora despre e-țigări, pe care le privesc cu îngrijorare.

Concepții greșite

În ciuda declarațiilor de la Public Health England și US Centers for Disease Control and Prevention, care afirmă că e-țigările au potențialul de a fi benefice, îngrijorările (în parte legate de Evali) încă îi descurajează pe mulți fumători să treacă la ele.

În sondaje recente, aproape jumătate dintre americani și o treime dintre britanici consideră e-țigările cu nicotină la fel de pericuoase ca țigările, dacă nu chiar mai periculoase. Mulți oameni încă mai cred că Evali este asociată cu anumite tipuri de e-țigări cu nicotină, nu cu canabisul sau THC.

Cercetările arată că e-țigările cu nicotină pot ajuta oamenii să se lase de fumat și pot fi mai eficace decât terapiile de renunțare la nicotină. Studiile nu au găsit dovezi că aceia care folosesc e-țigări ar fi mai expuși la probleme serioase de sănătate. De asemenea, ele sunt mai puțin periculoase pentru cei expuși lângă fumători – în timp ce fumatul pasiv ucide anual 1,2 milioane de oameni.

Mai trebuie reținut că e-țigările conțin nicotină, nu tutunul din țigări. Deși nicotina este o substanță care creează dependență, fumul de tutun conține monoxid de carbon, gudron și chimicale toxice – printre care benzen, arsenic și formaldehidă. Se știe că aceste substanțe cauzează cancer și alte boli de inimă și plămâni. Pericolul adus de țigări provine mai ales din arderea tutunului, nu din nicotină. E-țigările eliberează nicotină fără să ardă nimic.

Probleme justificate

E-țigările sunt prezente de puțin timp, deci este foarte improbabil să fie total nepericuloase și există încă nesiguranță cu privire la efectele lor pe termen lung.

Lichidul și vaporii din e-țigări conțin unele chimicale potențial dăunătoare din fumul de țigară, dar la niveluri mai reduse.

Există și îngrijorări cu privire la efectul nicotinei asupra dezvoltării creierului la adolescenți. Totuși, așa cum afirmă un recent articol, studiile care arată că nicotina provoacă modificări în creier au fost efectuate până în prezent doar pe animale.

Autorii spun că nu este încă limpede că aceleași efecte ar putea apărea și la oameni. Există și temeri că e-țigările ar fi o nouă cale spre dependența de nicotină – mai ales pentru oamenii care nu s-ar fi apucat de fumat, dar încep să „vapeze”.

În realitate, deoarece e-țigările sunt relativ noi, incertitudinile privind efectele lor pe termen lung vor persista fără îndoială un timp. Ceea ce știm este că fumatul dăunează disproporționat oamenilor din grupurile dezavantajate, mai ales celor cu venituri reduse sau cu probleme de sănătate mentală.

Fumatul nu numai că este asociat cu boli grave, dar omoară și mai mulți oameni decât Covid – în jur de 720.000 în SUA din martie 2020. Dovezile pe care le avem până acum arată că e-țigările pot fi o metodă eficace de a-i ajuta pe oameni să renunțe cu succes la fumat - și probabil vin cu mult mai puține riscuri pentru sănătate decât țigările.

Când comunicăm despre e-țigări, trebuie să fie evident despre care e-țigări, care pot aduce riscuri, care pot aduce beneficii. Oamenii care pot beneficia cel mai mult de „vapare” – în speță, fumătorii – au și ei dreptul de a primi informații corecte, susținute de dovezi.