[P] Cum îți poți ajuta copilul să exceleze la școală? Iată câteva sfaturi

Copiii se descurcă mai bine la școală atunci când părinții lor sunt implicați în viața lor academică. Participarea la ședința de început de an școlar este o modalitate excelentă de a cunoaște profesorii copilului dumneavoastră și așteptările acestora. Administratorii școlii pot aborda, de asemenea, politici și programe care afectează întreaga școală. Participarea la ședințele părinte-profesor este un alt mod de a fi informat. Aceste întâlniri se organizează de obicei o dată sau de două ori pe an, în perioade de raportare a progresului elevilor. Întâlnirile sunt o oportunitate de a începe sau de a continua conversațiile cu profesorul copilului dumneavoastră și de a discuta strategii pentru a-l ajuta pe copilul dumneavostră să obțină tot ce este mai bun în clasă. Dacă vă întâlniți cu profesorul, copilul dumneavostră va ști, de asemenea, că ceea ce se întâmplă la școală este împărtășit acasă. Dacă copilul dumneavoastră are nevoi speciale de învățare, pot fi programate întâlniri suplimentare cu profesorii și cu alți membri ai personalului școlii pentru a lua în considerare crearea sau revizuirea planurilor de educație individualizate.Temele în școala elementară întăresc și se extind ceea ce copilul învață în clasă și îi ajută pe aceștia să pună în practică abilități importante de studiu. De asemenea, ajută la dezvoltarea unui sentiment de responsabilitate și o etică a muncii care va aduce beneficii elevilor dincolo de clasă. Pe lângă faptul că vă asigurați că copilul dumneavostră știe că vizualizarea temelor sale este o prioritate pentru dumneavostră, îl puteți ajuta creând un mediu de studiu eficient. Un loc liniștit, confortabil și bine luminat, cu rechizite școlare necesare . De asemenea, poate fi util să evitați distragerea atenției (cum ar fi un televizor pornit) și să setați ora de început și de sfârșit. În timp ce copilul tău își face temele, fii disponibil pentru a-l ajuta să înțeleagă instrucțiunile, să-l îndrumi, să răspunzi la întrebări și să revizuiești lucrările finalizate. Dar rezistă dorinței de a-i oferi răspunsurile corecte sau de a îi îndeplini sarcinile. Învățarea din greșeli face parte din proces și nu este bine să iei acest lucru de la copilul tău.Un mic dejun nutritiv îi energizează pe copii și îi pregătește pentru ziua ce urmează. În general, copiii care iau micul dejun au mai multă energie și se descurcă mai bine la școală. Copiii care iau micul dejun sunt, de asemenea, mai puțin predispuși să lipsească și merg mai rar la cabinetul asistentei cu dureri de stomac din cauza foametei. Puteți ajuta la îmbunătățirea atenției, a concentrării și a memoriei copilului cu un mic dejun care include alimente bogate în cereale integrale, fibre și proteine, plus puțin zahăr adăugat. Dacă copilul tău nu are timp la micul dejun acasă în unele dimineți, trimite-l la școală cu fructe proaspete, nuci, iaurt sau un sandviș cu unt de arahide cu banane. De asemenea, copiii au nevoie de somnul adecvat pentru a fi atenți și gata să învețe toată ziua.Rechizite școlare – oferte Majoritatea copiilor de vârstă școlară au nevoie de 10 până la 12 ore de somn noaptea. La această vârstă, pot apărea dificultăți din diferite motive atunci când vine vorba de culcare. Temele, sportul, activitățile după școală, televiziunea, computerele și jocurile video, precum și programele aglomerate ale familiei, pot contribui la faptul că copiii nu dorm suficient. La copii, lipsa somnului poate duce la iritabilitate sau hiperactivitate și poate fi dificil să acorde atenție la clasă. De asemenea, este bine să îi oferi copilului rechizite școlare complete pe care să le poată utiliza și care îl vor ajuta în procesul de învățare.