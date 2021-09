glo™ dă startul unei competiții de design pentru selectarea lucrării care va încheia galeria de murale eco-graffiti- webPR

În cadrul campaniei demarate la începutul acestui an, aproximativ 1.000 de metri pătrați de ziduri sunt transformați în opere de artă de către echipa de artiști români de la Sweet Damage Crew, în parteneriat cu One Night Gallery. Picturile murale au rolul de purificare a aerului cu ajutorul materialelor eco folosite: 25% vopsea care purifică aerul, 75% vopsea ecologică, mușchi verde și lămpi cu încărcare solară. Fiecare pictură murală are capacitatea de purificare a circa 4 copaci maturi, cu frunziș des.Lucrarea care va încheia expoziția urbană din București va fi inspirată de mesajul Love at first swipe. Participanții sunt invitați să creeze o lucrare care să aducă o perspectivă inedită, personală asupra ideii de iubire și conexiune umană în contextul preponderent digital al prezentului, marcat de viteză, multiple surse de informații și distanțare socială. Lucrarea se va înscrie în tema centrală a muralelor din seria Eco-Graffiti care, pornind de la conceptul de forțe opuse FUN&PURPOSE, își propune să aducă laolaltă concepte aparent opuse: un act distractiv de rebeliune, libertatea de a experimenta, dar și ceva mai mult, anume asumarea unui scop pentru binele comun, prin responsabilitate față de mediu și de comunitatea din care facem parte.”Cultura ne aduce împreună, fie că ascultăm un concert clasic, că rătăcim într-o galerie de artă sau că dansăm la un festival. Într-o perioadă încă incertă, credem că sprijinul acordat comunității de artiști este mai important ca niciodată, iar ideea de împreună trebuie să se reflecte mai ales în sprijinul acordat acestei comunități, pentru a ne bucura ulterior, tot împreună, de creațiile lor și de perspectiva unui viitor mai bun”, a declarat Raluca Răchițeanu, senior brand manager al categoriei produselor care încălzesc tutunul în cadrul BAT România.Juriul competiției este format din echipa Sweet Damage Crew, One Night Gallery și reprezentanți glo, care vor selecta cincisprezece lucrări finaliste dintre proiectele înscrise în concurs până la data de 30 septembrie. Cele cincisprezece lucrări finaliste vor fi publicate pe pagina de instagram glo România , unde vor fi votate de comunitate. Autorii acestor lucrări vor fi premiați cu un voucher de cumpărături emag în valoare de 500 de lei, iar autorul lucrării desemnate câștigătoare în urma votului publicului va primi premiul cel mare în valoare de 3.000 de euro. În plus, împreună cu echipa de la Sweet Damage Crew, își va transforma creația digitală într-un mural real, pe un perete imens din București.Competiția de design se adresează exclusiv publicului adult. Lucrările realizate în cadrul proiectului Eco Graffiti pot fi urmărite pe pagina de Instagram @glo_romania si pe site-ul campaniei: https://glo.ro/blog/eco-graffiti-call-for-artists/