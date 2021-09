​INTERVIU Acest an este mai ușor decât anul trecut din mai multe perspective, însă va mai dura 2-3 ani până la stabilizarea tuturor sectoarelor economice

​Articol susținut de #DreptulLaBanking

În materialul de astăzi, discutăm cu Books Express, librăria online de carte străină, business ce a început acum 12 ani dintr-o idee venită în timpul unei discuții la cafea.

Povestea Books Express a început acum 12 ani, în timpul unei discuții la cafea în care ne-am gândit că ar fi interesant să aducem în România un business cu carte străină.

Încă din 2009, Books-Express.ro a strâns oameni care tratează cartea ca pe o investiție, care folosesc cartea pentru a se dezvolta în domeniul lor de activitate, sau cei care au o pasiune și vor să aprofundeze, să descopere mai mult.

Books Express este o experiență care se transformă cu fiecare persoană și am devenit "librarul personal" al tot mai multor oameni interesanți, de cele mai diverse profesii, pasiuni și cu tot felul de proiecte.

Books Express fiind exclusiv o librărie online nu au apărut schimbări majore în modul în care ne desfășuram activitatea, a fost un an bun pentru noi, în care am înregistrat o creștere cu aproximativ 20%.

Creșterea a avut ca factori activitatea de online, unde tot mai multe business-uri de online au crescut, au apărut noi oportunități pentru că achiziționarea produselor se realiza preponderent din mediul online, dar și faptul că prin intermediul cărților oamenii se puteau relaxa, deconecta câteva momente de realitate pentru plăcerea de a citi și au găsit timp de a-și aprofunda pasiunea pe care o au.

Indiferent că vorbim de un an post pandemic sau nu, viitorul necesită în permanență să identificăm noi oportunități, noi nevoi care apar pentru ca business-ul să evolueze. După un an dificil din punct de vedere al conexiunii cu oamenii, noi am creat ambalajul cu parfum, un parfum care definește Books Express și pe care aceștia îl simt când deschid coletele, pentru a păstra acea conexiune autentică între noi și ei, legătura personală. Ne-am dorit să le oferim un plus de experiență senzorială.

Au fost industrii afectate foarte mult, dar antreprenorii nu și-au pierdut încrederea în a investi, mai mult au acumulat sau și-au reamintit câteva lecții de business importante, cum ar fi să ne uităm la piață și să adaptăm structura în funcție de fluctuațiile care apar. Chiar și pe noi, ne-a determinat să privim și mai mult piața și să inovăm unde dorim să aducem o diferență.

Acest an este mai ușor decât anul trecut din mai multe perspective, și putem vorbi de o ușoară creștere, de noi perspective. Practic, sunt reluate inițiativele care au fost puse pe pauză anul trecut, însă va mai dura 2-3 ani până la stabilizarea tuturor sectoarelor economice.

Noi fiind într-un segment favorabil, cel de online, unde creșterile au fost semnificative nu am apelat la ajutoarele care au fost oferite. Ne-am dorit să beneficieze cei care chiar au avut o reală nevoie și să depășească cu bine provocările apărute.

Pentru un antreprenor, băncile sunt o piesă de puzzle relevantă, dacă își dorește să se dezvolte și să construiască un business sustenabil. În funcție de planurile de dezvoltare pentru Books Express luăm în considera o finanțare prin intermediul băncilor, mai ales că sectorul IMM se bucură acum de multiple oportunități de creditare.

În momentul în care ne dorim o extindere pentru Books-Express.ro, băncile ne pot fi un partener de încredere în acest demers. Am analizat ofertele băncilor și am apreciat foarte mult oferta personalizată, cât și modul în care au înțeles nevoia noastră.

Pentru mine, înseamnă și îmi oferă agilitatea de a merge după oportunitățile care se transformă noi proiecte.