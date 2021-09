VIDEO ​Iohannis, la dezvelirea statuii lui Brukenthal în centrul Sibiului: La temelia bunei guvernanţe stau educaţia şi cultura

Klaus ​Iohannnis, la dezvelirea statuii lui Brukenthal, in Sibiu

"La rândul nostru, trebuie să lăsăm generaţiilor viitoare o ţară mai bogată, mai curată, o societate educată, aptă să-şi fructifice marile atuuri şi oportunităţi. Fie ca moştenirea lui Samuel von Brukenthal să ne fie pe mai departe izvor de inspiraţie şi energie, pentru a face din educaţie şi din cultură piloni naţionali care să susţină o tot mai accelerată dezvoltare a României!", a mai afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

















"Locul în care ne aflăm este cea mai bună ilustrare a forţelor care au contribuit la dezvoltarea Sibiului şi a perspectivelor sale. În cel mai amplu spaţiu public al comunităţii, între locurile spiritualităţii şi instituţiile locale, se ridică, de peste 200 de ani, reperele majore ale culturii şi europenităţii noastre: palatul, muzeul, colecţia şi biblioteca lui Samuel von Brukenthal. Amplasarea aici a unei statui în memoria lui Brukenthal este un omagiu adus preţioasei sale moşteniri, o confirmare a convingerii sale că la temelia bunei guvernanţe stau educaţia şi cultura, forţe care dau posibilitatea participării responsabile a cetăţenilor la construirea propriului viitor. Simbolic, de acum înainte, în această piaţă se întâlnesc fondatorul primului muzeu de pe teritoriul de azi al României, cea mai strălucită personalitate a saşilor transilvăneni, cu ctitorul şcolii româneşti de peste Carpaţi, Gheorghe Lazăr", a evidenţiat şeful statului, în alocuţiunea susţinută în cadrul evenimentului, citează Agerpres.Preşedintele a subliniat că "educaţia şi cultura mai au un rol esenţial - aşezarea unei societăţi pe temelia solidă dată de un sistem de valori în care performanţa, munca, talentul şi integritatea să aibă un loc de cinste"."Aceeaşi misiune o are şi viziunea România Educată, care sunt convins că va însemna reconectarea cu performanţa istorică în domeniul învăţământului, precum şi racordarea cu bunele practici internaţionale, pentru a răspunde provocărilor prezentului, dar şi a viitorului. Cultura, dorinţa de cunoaştere, preţuirea educaţiei sunt pilonii pe care s-au ridicat Sibiul şi multe alte comunităţi, începând cu Mărginimea, aici, în vecinătate, şi încheind cu marile centre universitare care generează prosperitate şi dezvoltare la Cluj, Timişoara, Iaşi, Craiova ori Bucureşti", a adăugat Iohannis.El a mai arătat că "Samuel von Brukenthal a fost, într-adevăr, o mare personalitate a timpului şi locului în care a trăit" şi că astăzi "me bucurăm de faptul că România este deseori reprezentată în Europa şi în lume prin comorile lăsate Sibiului" de acest guvernator al Transilvaniei.Anul 2021 este dedicat la Sibiu personalităţii lui Brukenthal, iar instalarea acestui monument în inima oraşului, între palatul care găzduieşte muzeul lăsat de acesta moştenire şi sediul primăriei, se înscrie într-o serie de alte manifestări culturale de omagiere a celui care este considerat un adevărat patron cultural al oraşului.Statuia este realizată din bronz, în stil baroc, având trei metri înălţime şi cântărind peste 4,5 tone, împreună cu soclul. Amplasarea statuii lui Brukenthal este simetrică faţă de cea a cărturarului român Gheorghe Lazăr, aflată la intrarea în Piaţa Mare dinspre strada Avram Iancu.La evenimentul organizat sâmbătă în Piaţa Mare au mai participat şi diverse personalităţi ale oraşului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor care s-au implicat în proiectul de realizare a statuii - primarul Astrid Fodor, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, prof. univ. dr Sabin Adrian Luca, dar şi ai Lions Club Sibiu şi Rotary Club Sibiu, precum şi ai companiei Boromir. De asemenea, la eveniment au asistat şi câteva sute de sibieni şi turişti veniţi în Piaţa Mare."Astăzi îşi găseşte locul în Piaţa Mare statuia baronului Samuel von Brukenthal, una dintre figurile marcante ale istoriei Sibiului, oraş caracterizat prin multietnicitate, prin deschidere spre Europa şi prin spiritul cultural şi cosmopolit încă de pe vremea baronului (...) Oameni ca Brukenthal au format Sibiul cultural de astăzi", a menţionat primarul Astrid Fodor.Totodată, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, a subliniat faptul că Samuel von Brukenthal, în calitatea sa de guvernator al Transilvaniei, a adus în această regiune ideile şi valorile cele mai avansate ale timpului său, iar cea mai importantă moştenire a acestuia este chiar muzeul care îi poartă numele şi care la momentul înfiinţării sale, în 1817, era al treilea muzeu public din lume, după British Museum şi Luvru."Datoria noastră era să oferim o umbră a omului la răsărit pe zidurile palatului pe care Brukenthal l-a iubit şi l-a dorit atât de mult, tocmai pentru a arăta puterea culturii, puterea reformelor, pentru că sub sceptrul său de guvernator s-au introdus în Transilvania lucrurile cele mai noi în acel moment în lume, nu numai în Europa", a menţionat Sabin Adrian Luca.Statuia a fost realizată în urma unui concurs lansat la începutul anului, în 15 ianuarie, de Ziua Culturii, la care au participat 21 de proiecte din ţară şi străinătate, fiind ales cel al sculptorului Deak Arpad din Oradea. Baronul von Brukenthal este înfăţişat în monument în veşmintele ordinului Sf. Ştefan al Mariei Thereza, aşa cum este înfăţişat în tabloul portret ce se află în salonul de muzică al muzeului din Piaţa Mare.Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul exponent al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii în cadrul imperiului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa (1717 - 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii.Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal (constând din pinacotecă, cabinet de stampe, bibliotecă şi o colecţie numismatică) au luat naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal a construit în centrul Sibiului un palat în stilul barocului târziu, după modelul palatelor vieneze.Deoarece nu a avut descendenţi direcţi rămaşi în viaţă, această clădire a fost lăsată moştenire, împreună cu colecţiile şi restul averii sale, către Biserica Evanghelică, împreună cu dorinţa ca acestea să constituie un muzeu de artă europeană.