China se pregătește să testeze un reactor nuclear alimentat de thoriu / Un miliardar vrea să creeze o utopie de aproape jumătate de trilion de dolari în deșert / Filmarea Dune 2 ar putea începe anul viitor

​NERD ALERT

Netflix a lansat primul trailer pentru Midnight Mass, viitoarea sa serie horror regizată de nimeni altul decât Mike Flanagan, regizorul din spatele celor două serii The Haunting (Casa bântuită, Conacul bântuit) difuzate de gigantul american de streaming. Primul episod al Midnight Mass o să apară pe Netflix pe 24 septembrie, anunță Vanity Fair;





Showtime ne-a încântat cu un nou trailer pentru viitorul și ultimul sezon al Dexter, cel menit să rescrie finalul dezamăgitor al seriei încheiate în urmă cu 8 ani. În noul trailer îi putem vedea pe Harris, fiul acum adolescent al lui Dexter și pe sora protagonistului, Deb Morgan, sezonul 9 al serialului urmând să fie lansat lansat pe 7 noiembrie, potrivit Screen Rant;





am avut parte și de un nou trailer pentru Matrix 4 în care îl putem vedea mai bine pe Keanu Reeves decât în primul trailer oficial lansat la finalul lui august și acesta pare pierdut într-o simulare. Matrix 4: Resurrections va putea fi văzut în cinematografe începând cu 22 decembrie;

trecând de la filme la jocuri, la aproape exact un an de la anunțarea sa sa, avem în sfârșit și un prim trailer de gameplay pentru God of War: Ragnarok, succesorul jocului God of War din 2018. Însă vom mai avea de așteptat până să îl putem instala, lansarea sa fiind amânată pentru 2022, fără a fi anunțată o dată exactă, relatează The Verge.

Chiar dacă Dune a fost lansat cu doar puțin peste o săptămână în urmă la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, fără să apară încă în cinematografe, regizorul canadian se gândește deja la partea a doua a filmului science fiction bazat pe romanul cu același nume al lui Frank Herbert.Villeneuve și-a exprimat încrederea în planul său de a adapta a doua parte a filmului în cadrul unei mese rotunde de discuții organizată în urmă cu câteva zile, explicând că „atunci când faci un film în două părți, când faci prima parte trebuie să știi ce vei face în a doua. Așa că voi spune că voi fi pregătit să încep rapid”.Acesta admite însă că este nevoie de mai multe luni pentru „un film de o asemenea amploare” fiindcă „trebuie să construiești platourile, să creezi costumele șamd”. „Însă dacă există entuziasm pentru film și el primește undă verde, voi fi pregătit de filmări în 2022, cu siguranță. Mi-ar plăcea foarte mult [să încep filmările] fiindcă sunt pregătit”, a subliniat acesta, conform Collider În ceea ce privește primul film Dune, poți găsi AICI tot ce știm până acum despre el, inclusiv când îl vom putea vedea în cinematografele din România.Denis Villeneuve pe platourile de filmare ale Dune (FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia Images)Deși am avut parte de o serie de anunțuri surprinzătoare legate de jocurile video la Prezentarea PlayStation de joia aceasta, oarecum ascunsă printre toate trailerele de jocuri a fost o dezvăluire misterioasă privind un proiect audiovizual numit „Kid A Mnesia” și bazat pe cântecele trupei britanice Radiohead.Mai specific, este vorba de o colaborare între emblematica trupă din Oxfordshire și studioul american de jocuri Epic Games, cunoscut pentru titluri ca Fortnite, Read Dead Redemption, Mafia, Gears of War sau Borderlands. Proiectul vizual interactiv va fi construit de la 0 pentru PlayStation și fanii Radiohead, care cu siguranță vor recunoaște că titlul său este o combinație între numele a două dintre albumele populare ale trupei: Kid A (2000) și Amnesiac (2001).Deși nu se cunosc foarte multe despre proiect în acest stadiu, PlayStation îl descrie ca fiind „un univers digital/analog cu susul în jos creat din artă și înregistrări originale pentru a comemora 21 de ani de la [lansarea] Kid A. Apare în noiembrie 2021”, potrivit Twinfinite . Uite și trailerul pentru Kid A Mnesia:Miercurea aceasta s-au împlinit 55 de ani de la lansarea Star Trek, un serial TV menit inițial să dureze 3 ani dar care a devenit un gigant al culturii pop cu numeroase filme, seriale, jocuri și produse pentru legiunile de fani dedicați din întreaga lume.Normal că Paramount nu a ratat ocazia de a promova serialele Star Trek dezvoltate de studio și fiecare serie a avut parte de noutăți - de la trailere la vestea că Star Trek: Picard, cu veteranul Patrick Stewart în rolul principal, a fost confirmat deja pentru un al treilea sezon înainte ca al doilea să fie difuzat măcar. Și apropo de sezonul 2, care va fi lansat în februarie 2022, am avut parte de un nou trailer pentru acesta:În ceea ce privește Strange New Worlds, seria spin-off bazată pe serialul Stark Trek: Discovery , a fost anunțată distribuția completă a acesteia care îi va avea pe Anson Mount în rolul căpitanului Cristopher Pike, Ethan Peck în cel al lui Spock, în timp ce Rebecca Romjin va fi Number One. Poți vedea distribuția completă în clipul de mai jos. Ah, și să nu uit, a fost anunțată și data de lansare a sezonului 4 al Discovery: 18 noiembrie, conform Empire Online Miliardarul și fostul CEO al Walmart Marc Lore și-a împărtășit viziunea pentru un nou oraș în Statele Unite a cărui construcție va costa 400 de miliarde de dolari. CNN scrie că orașul, care se va numi „Telosa”, este proiectat să fie o metropolă sustenabilă undeva în deșert.În prezent proiectanții orașului iau în considerarea construirea acestuia în unul din statele Nevada, Utah, Idaho, Arizona și Texas. Schema metropolei a fost creată cu intenția de a le permite rezidenților să ajungă la muncă, școală, spital și oriunde altundeva au nevoie în doar 15 minute. Obiectivul este ca Telosa să fie un oraș ecologic, cu resurse de energie și apă sustenabilă.În mijlocul metropolei este proiectat „Equitism Tower” care va avea rolul de „far pentru oraș”. Planurile sunt ca Telosa să se întindă în cele din urmă pe o suprafață de peste 60.000 de hectare și să aibă o populație de 5 milioane de locuitori. Însă acest stadiu ar fi atins de abia peste cel puțin 40 de ani. Într-o primă fază proiectanții vor ca orașul să susțină o populație de un milion de rezidenți în următorii 10-20 de ani.Proiectul le va aminti probabil gamerilor de „Rapture”, uriașa utopie subacvatică din BioShock menită să ajute societatea să înflorească. Ah, și apropo de BioShock, se pare că al patrulea titlu al francizei nu va avea loc nici în Rapture nici în Columbia, locația din BioShock Infinity, relatează IGN Regizorul britanic se pregătește pentru următorul său film și se pare că, la fel ca Dunkirk, acesta va fi despre un eveniment crucial din al Doilea Război Mondial: dezvoltarea bombei atomice sub coordonarea fizicianului Robert Oppenheimer , relatează în exclusivitate Deadline O evoluție surprinzătoare este că, deși Nolan și-a creat toate filmele recente la Warner Bros., se pare că acum regizorul negociază cu mai multe studiouri majore de la Hollywood pentru viitoarea peliculă. Acest lucru s-ar putea datora nemulțumirii lui Nolan că WarnerMedia a anunțat anul trecut, fără nicio avertizare prealabilă a colaboratorilor, că intenționează să lanseze simultan toate filmele sale majore din 2021 în cinematografe și pe platforma sa de streaming, HBO Max.Regizorul britanic este unul dintre cei mai înfocați susținători ai lansării tradiționale a filmelor în cinematografe întâi și momentan nu este clar dacă Warner Bros. este printre studiourile aflate în discuții pentru noul său lungmetraj. Detaliile despre proiect sunt deocamdată puține dar se pare că actorul irlandez Cilian Murphy , cu care Nolan a colaborat pentru Inception, Dunkirk și două din filmele The Dark Knight, ar putea face parte din distribuție.Robert Oppenheimer alături de Albert Einstein (FOTO: Flickr)Vrei să ieși în lume în propriul vehicul post-apocaliptic dotat cu mitraliere și țepi? În caz că da, mașinile din Mad Max: Fury Road, emblematicul film din 2015 cu Charlize Theron în rolul lui Imperator Furiosa, vor fi vândute între 25 și 26 septembrie.Printre vehiculele scoase la licitație se numără Interceptorul lui Max, Platforma de război a Furiosei și uriașul camion cu difuzoare folosit de Immortan Joe pentru a-și teroriza inamicii. În total au fost scoase la vânzare 13 vehicule din deja clasicul film regizat de George Miller , așa că dacă ai loc în garaj și niște bani puși deoparte poți face o ofertă.Poți vedea toate vehiculele scoase la vânzare și mai multe detalii pe site-ul casei de licitații Lloyd's . Totuși nu uita că licitația nu intră pe ultima sută de metri până către sfârșitul acestei luni așa că prețul acela de deschidere de un dolar o să crească vertiginos, notează IGN Ceva îmi spune că mașinile astea nu sunt tocmai în linie cu obiectivele de reducere a emisiilor adoptate de UE (FOTO: Captură de ecran / Lloyd's)Oamenii de știință sunt nerăbdători să vadă în acțiune un reactor nuclear experimental care folosește thoriul drept combustibil, testarea acestuia urmând să înceapă în China luna aceasta.Deși acest element radioactiv a fost folosit anterior în astfel de experimente, specialiștii afirmă că China este prima țară care ar putea folosi tehnologia în scopuri comerciale. Reactorul este mai puțin obișnuit întrucât folosește săruri topite în loc de apă și are potențialul de a genera energie nucleară relativ sigură și ieftină, producând o cantitate mult mai mică de deșeuri radioactive comparativ cu reactoarele convenționale.Thoriul este un metal argintiu slab radioactiv ce se găsește în natură, având puține aplicații industriale în prezent. El este un subprodus al procesării pământurilor rare , o industrie în continuă expansiune în China, și, prin urmare, o alternativă atractivă față de uraniu.„Thoriul este mult mai abundent în natură decât uraniul așa că aceasta ar fi o tehnologie foarte utilă de avut în 50 sau 100 de ani”, când rezervele de uraniu se vor apropia de epuizare, afirmă Lyndon Edwards, un inginer în fizică nucleară de la Organizația Australiană de Tehnologie și Știință Nucleară din Sydney.Dar fizicienii chinezi au obiective mult mai ambițioase ținând cont că Beijingul a investit 3 miliarde de yuani (500 de milioane de dolari) în această tehnologie din 2011. Reactorul din Wuwei, un oraș de la marginea Deșertului Gobi, este proiectat să genereze doar 2 megawați de energie termincă, necesară pentru a alimenta 1.000 de locuințe.Însă dacă testele vor fi încununate de succes, China intenționează să construiască un reactor cu o capacitate de 373 de megawați până în 2030, suficientă pentru alimentarea a sute de mii de locuințe, potrivit revistei Nature Thoriul este considerat a fi combustibilul nuclear al viitorului (FOTO: Wikipedia)Și câtevasă încheiem săptămâna într-o notă relaxată, că am avut destul de multe în ultimele 7 zile: