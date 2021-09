UPDATE Liderii USR-PLUS își cer scuze secretarilor de stat demiși de Cîțu, unii neafiliați politic: Printre demiși se numără însă și tânăra polițistă pensionară adusă de USR-PLUS la MAI

Printre demiși se numără însă și Irina Alexe, tânăra polițistă pensionară adusă de USR-PLUS la MAI









Printre secretarii de stat demiși miercuri seara de premierul Florin Cîțu se numără și Irina Alexe, fosta polițistă care s-a pensionat în 2016, la vârsta de 42 de ani, cu o pensie de serviciu de peste 14.000 de lei. Irina Alexe, membru PLUS, fusese adusă de USR-PLUS ca secretar de stat în Ministerul de Interne (MAI) pe motiv că ar fi avut o "experienţă îndelungată juridică şi administrativă" în acest minister. Schimbarea ei a fost semnalată de sindicatul polițiștilor Europol.

"Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a fost eliberată din funcție în această seară după degringolada creată în coaliția aflată la guvernare. Aceasta a devenit chestor de poliție la numai 35 ani și la doar 42 ani era un veritabil tânăr pensionar, ceea ce a creat o imagine de ansamblu că toți polițiștii se pensionează la această vârstă. Nimic mai fals, reamintim că vârstă standard de pensionare pentru un polițist este de 60 ani.", a scris pe Facebook, Sindicatul politiștilor Europol.

a transmis un mesaj de susținere către colegii care au fost sau urmează să fie demiși: Știu și că nu v-a fost simplu să renunțați la alte angajamente pentru a intra într-o administrație care se opune reformelor, fostul ministru USR-PLUS al Cercetării, Inovării și Digitalizării, i-a cerut scuze lui Cristian Litan, fost prorector al Universității Babeș-Bolyai, apolitic: Îi prezint scuzele mele pentru mocirla politică în care l-am băgatPremierul Florin Cîțu a acceptat în luna februarie 2021 propunerea USR-PLUS de a o numi pe Irina Alexe secretar de stat la Ministerul de Interne. Potrivit declarației de avere, aceasta primește o pensie de serviciu de peste 14 mii lei, venitul ei anual din această sursă fiind de 170.832 lei. Reamintim că Irina Alexe, fostă polițistă, s-a pensionat în 2016, la vârsta de 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă.La pensia de serviciu se adăuga și salariul de secretar de stat, circa 10.000 lei net, în condițiile în care legea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul nu este încă în vigoare. Legea a fost aprobată de Guvern, însă nu poate fi aplicată până nu trece de Parlament.Irina Alexe a mai ocupat funcţiaIrina Alexe este membru PLUS și a fost propunerea USR-PLUS pentru funcția de secretar de stat la Ministerul de Interne. Pe de altă parte este considerată și, spunând că Alexe este membru PLUS şi are o "experienţă îndelungată juridică şi administrativă", fiind ofiţer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani făcând parte din conducerea ministerului.În februarie 2016 a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În momentul numirii era secretar general adjunct in Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016 s-a întors la Ministerul de Interne, dar pe funcție de secretar de stat.În 2019 a ajuns în conducerea PLUS. La doar 35 de ani, Irina Alexe a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română, echivalentul funcției de general cu o stea, potrivit B1. Ascensiunea ei în această funcție a fost pusă sub semnul întrebării în condițiile în care era vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. Numirile sale pe funcții înalte au fost puse pe seama apropierii sale de Vasile Blaga.