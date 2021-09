Cargus devine prima companie de curierat din România care folosește o soluție PIN on Glass - Alpha PhonePOS, furnizată de Alpha Bank Romania

Articol susținut de Alpha Bank Romania

Specificitatea pieței din România constă în faptul că, deseori, consumatorii își plătesc numerar cumpărăturile efectuate online. Potrivit datelor Cargus, aproape 65% dintre toți cei care fac cumpărături online selectează opțiunea de a plăti numerar la livrarea coletului.Cererea pentru servicii de curierat se dezvoltă în mod dinamic, în principal datorită creșterii popularității comerțului electronic.Datorită cooperării strategice, Cargus va oferi clienților săi posibilitatea de a efectua plata cu cardul la livrare, inițial la curierii ce își desfășoară activitatea în București, urmând ca din luna octombrie să extindă această facilitate la nivel național.„Suntem prima companie de curierat din România care introduce plata cu cardul pentru destinatari folosind o soluție Pin on Glass și prima companie din Europa care oferă o soluție în cadrul unei aplicații de curierat. Plata cu cardul este mai rapidă, mai facilă și mai convenabilă, iar clientul nu mai are grija de a avea numerar sau de a scoate bani pentru a achita ramburs. Aceasta este doar una dintre viitoarele implementări inovatoare anunțate de Cargus în lunile următoare, care vor facilita și spori confortul utilizării serviciilor noastre pentru toți destinatarii coletelor”, a declaratPlata coletului la curierul Cargus este la fel de simplă ca plata la magazin. Poate fi realizată cu orice card contactless sau folosind un dispozitiv cu portofel digital. Tranzacția se efectuează prin simpla apropiere a instrumentului de plată de PDA-ul curierului. Pentru sumele care depășesc limita contactless, clientul va trebui să tasteze codul PIN pe o tastatură dinamică afișată pe ecranul PDA-ului.„Cercetarea noastră arată că pentru destinatarii coletelor, efectuarea plăților ramburs ar trebui să fie convenabilă și rapidă, asemenea cumpărăturilor online. De aceea, am stabilit parteneriatul cu Alpha Bank și am echipat curierii cu cea mai avansată soluție de plată (PIN on Glass), care permite acceptarea rapidă a plăților cu cardul. Datorită acestei soluții, consumatorii care aleg plata la livrare vor putea efectua o tranzacție fără numerar, convenabilă și complet sigură folosind tehnologia contactless și avantajele cu care ne-a obișnuit deja”, a adăugat„Prin implementarea acestei noi tehnologii, dezvoltate în parteneriat cu SIBS România, am reușit să răspundem solicitărilor venite din partea clienților pentru care mobilitatea este esențială. Suntem încântați de această colaborare cu partenerul nostru, Cargus, și avem încredere că aplicația Alpha PhonePOS va contribui la o adoptare extinsă a plăților cu cardul la livrare pe piața locală”, a declarat