Dragoș Petrescu: Mediul de afaceri se va adresa Președintelui cu apelul de a-și face treaba / Se pune sub semnul întrebării o piață așezată pe care o merităm și pe care NOI am făcut-o, nu guvernanții

„Nu putem să nu vedem ceața de sub nasul nostru. Auzim cuvinte grele. Demisii, moțiune de cenzură, alegeri anticipate... toate lucrurile pe care mediul de afaceri nu vrea să le audă. Pentru că implică impredictibilitate, lipsa investițiilor sau cursul valutar sărit în aer. Se pune sub semnul întrebării o piață așezată pe care o merităm și pe care NOI am făcut-o, nu guvernanții. Și cred că mediul de business are datoria să luăm poziție.

Dorim să ne adresăm Președintelui- instituției prezidențiale nu persoanei fizice- cu apelul de a-și face treaba. De a fi un mediator și un garant! Dorim să se vadă revolta antreprenorilor față de ceea ce se întâmplă la guvernare”, a spus miercuri Dragoș Petrescu, fondator City Grill, în deschiderea summitului Romanian Business Leaders.





La eveniment participă fizic circa 250 de oameni de afaceri din economie.