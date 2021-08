​DOCUMENT Guvernul vrea să aprobe angajarea a peste 8.500 de persoane în MAI, pentru intervențiile de urgență. Care va fi impactul bugetar

MAI: Cheltuielile cu personalul vor fi net inferioare costurilor care ar fi generate de creșterea numărului de subofițeri

- oferă posibilitatea de ocupare a posturilor de subofițer din structurile de intervenție cu personal deja pregătit și cu experiență în domeniu, prin formarea de subofițeri din rândul soldaților și gradaților profesioniști;

- creează condițiile încadrării unor persoane cu contract pe o durată determinată la a cărui termen de expirare instituția poate opta între a reînnoi sau nu contractul;

- implică cheltuieli cu personalul net inferioare costurilor care ar fi generate de creșterea numărului de subofițeri;

- asigurarea crearea unei structuri de tip „piramidal” la nivelul subunităților de intervenție, pe viitor ponderea urmând să o reprezinte categoria soldaților și gradaților profesioniști, subofițerii urmând a fi menținuți în funcții de conducere și coordonare primară a intervenției.

Impactul bugetar, într-un proiect de HG mai vechi: Peste 340 milioane de lei în 2025

Proiectul de HG aflat miercuri pe masa Guvernului vizează suplimentarea numărului posturilor necesar Ministerului Afacerilor Interne pe timp de pace cu un număr de 8546 posturi, din care 146 de militar (121 ofiţeri şi 25 maiştri militari și subofiţeri) şi 8400 de soldaţi şi gradaţi profesionişti.Înse precizează că această suplimentare se impune în acord cu prevederilor art. 1 din Memorandumul cu tema „Redresarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a structurilor subordonate”, aprobat în luna mai din acest an de premierul Florin Cîțu.Potrivit MAI, orientarea către această categorie de personal prezintă următoarele avantaje: În Memorandum adoptat de Guvern în luna ma i din acest an se arăta că din punct de vedere al încadrării cu personal, în raport cu sfârşitul anului 2008, moment în care etapa a doua de profesionalizare a structurilor IGSU era încheiată iar efectivele se situau la o cifră de 31.292, la sfârșitul lui 2020 în evidenţă se mai aflau doar 26.866, ceea ce reprezintă o diminuare cu 4.426 a indicatorilor de personal (aproximativ 14% procentual).În 2020, numărul intervențiilor executate acrescut de 9,88 ori față de numărul intervențiilor executate în anul 2007 (de la 52729 la 520866), în timp ce efectivele sunt diminuate în anul 2020 cu un procent de 12,57% față de cele din 2007 (de la 30729 la 26866).Documentele aflate miercuri pe masa Guvernului (proiectul de HG și Nota de fundamentare) nu prezintă o estimare a impactului bugetar, menționându-se doar că posturile vor fi prevăzute în statele de organizare și ocupate etapizat în limita prevederilor bugetare alocate.Totuși, aceste informații au fost prezentate într-un proiect de HG scos în consultare interinstituțională în data de 26 mai 2021. Potrivit acestui proiect de HG, care viza exact măsurile aflate acum pe masa Guvernului, angajările ar urma să se facă etapizat începând din acest an și până în 2025. În medie, impactul financiar anual suplimentar la bugetul de stat depășește 187 de milioane de lei.Cel mai mare impact ar fi în anul 2025, când se estimează cheltuieli bugetare suplimentare de peste 340 milioane de lei.