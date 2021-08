„El Chapo” de Slobozia: Un tânăr arestat preventiv a evadat din sediul Poliției Urziceni pe geamul grupului sanitar

„În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 17,30, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni au efectuat activităţi de cercetare penală într-un dosar penal privind doi tineri, de 17 şi 18 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi conducere fără permis, ambii aflaţi în stare de arest preventiv. În timpul cercetărilor, tânărul de 18 ani, din judeţul Iaşi, în timp ce se afla în grupul sanitar din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni, a evadat de sub escortă, părăsind clădirea pe geamul exterior”, se arată în comunicatul IPJ Ialomiţa.Poliţiştii au instituit filtre în tot judeţul şi IPJ Ialomiţa a angrenat forţe suplimentare de la toate serviciile operative în vederea identificării acestuia. De asemenea, a fost solicitat sprijinul jandarmilor ialomiţeni, cu un câine de urmă.Persoana în cauză are următoarele semnalmente: 1,80 m înălţime, păr brunet, scurt, ochi căprui, ten deschis la culoare.În momentul evadării tânărul era îmbrăcat cu un tricou negru cu inscripţii albe, blugi negri şi adidaşi albi, fără şireturi. Persoanele care pot oferi informaţii sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112.