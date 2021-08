VIDEO Profesor din Timişoara filmat în timp ce dansa provocator în faţa unei tinere, într-o tabără cu elevii: Nu aș vrea să îmi dau demisia pentru că am intrat în învățământ din pasiune

profesor, dans lasciv in tabara cu elevii

Un profesor din Timişoara aflat în tabără la mare cu elevii a fost filmat în timp ce dansa provocator în faţa unei tinere, la scenă asistând mai mulți adolescenți. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a anunţat că va face o anchetă. Profesorul susține că tânără nu era o elevă de a sa, ci "o turistă oarecare" și le cere iertare elevilor care au asistat la acest episod "Nu aș vrea să îmi dau demisia pentru că am intrat în învățământ din pasiune".

Filmarea a fost făcută pe litoralul românesc, în această vară, unde profesorul de Geografie era într-o tabără cu elevii. Inițial, filmulețul a fost postat pe Facebook, apoi a fost șters.

În imagini - publicate de Renașterea bănățeană - se poate vedea cum profesorul îşi dă jos tricoul şi începe să danseze provocator în faţa unei tinere care era aşezată pe un scaun, în mijlocul mulţimii.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Timiş au anunţat că vor deschide o anchetă în acest caz.

Profesorul susține că tânără nu era o elevă de a sa, ci "o turistă oarecare" .

"Domnișoara (n.r - tânăra așezată pe scaun în faţa mulțimii) nu este elevă, nu aparține grupului meu. Am avut ocazia să o cunosc în perioada în care am stat la pensiunea respectivă. Este o turistă oarecare de undeva de prin zona Brașovului.

Totul s-a desfășurat pe terasa pensiunii unde serveam masă și unde eram cazați. Terasa are program de discotecă de la ora 8:00 la 00:00 și având în vedere că și alți turiști erau cazați în pensiunea respectivă, clar că și domnișoara era acolo", a spus la Antena 3 profesorul de Geografie.

Întrebat dacă erau elevi de față când se dezbrăca, el a spus că "o parte dintre ei, din păcate da, o parte erau în cameră": "O simplă aiureală, fără să mă gândesc la eventualele consecințe. Chiar nu m-am gândit la așa ceva".

Chestionat cum crede că se vor raporta elevii la el de acum înainte, profesorul a spus că le cere iertare: "Probabil că va fi altfel de relație, nu știu ce să vă spun. Eu oricum îmi cer iertare și în fața elevilor. Nu aș vrea să îmi dau demisia pentru că am intrat în învățământ din pasiune și nu este prima excursie pe care o organizez. În 15 ani vechime am organizat zeci de excursii și niciodată nu am avut astfel de situații".