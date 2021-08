Cât va costa meniul zilnic la restaurantul din Parlament: Două feluri de mâncare plus desert - licitație la Camera Deputaților

Cât vor costa meniurile care ar trebui oferite zilnic la restaurantul "Salon Brâncovenesc" din Palatul Parlamentului

Camera Deputaților vrea să concesioneze serviciile de alimentație publică în cadrul Salonului Brâncovenesc și a unor bufete, pntru pregărirea și servirea hranei pentru deputați, personalul din serviciile Camerei Deputaților, ziariști acreditați la Camera Deputaților și pentru alți participanți la lucrările în plen și în comisii, precum și pentru acțiunile de protocol.Contractul,, a fost publicat vineri în Sistemul Elșectronic de Achiziții Publice (SEAP). Mai exact, este vorba de prestarea de servicii de alimentație publică tip restaurant, bufet, cafenea-bufet în spațiile puse la dispoziție de Camera Deputaților prin Centrul Internațional de Conferințe, respectiv în Restaurantul ”Salon Brâncovenesc” și terasa de la nivelul S1 și în bufetele situate la nivelurile 1M, 2 și 3 (lotul I), precum și în bufetul situat la nivelul P1 (lotul II).sunt prezentate informațiile legate de meniurile pe care firma câștigătoare va fi obligată să le furnizeze zilnic, astfel:(cu maxim două repetări pe săptămână), la prețul de maximcu TVA/meniu care vor cuprinde fel principal + garnitură;compuse din două feluri de mâncare (felul 1 + felul 2) + desert, la un preț maxim decu TVA/meniu:care să includă și alte feluri de mâncare și desert, altele decât cele din meniurile prezentate mai sus.- va trebui să ofere contra cost o gamă variată de băuturi nealcoolice adecvată meniurilor. Băuturile alcoolice vor fi comercializate numai în cadrul evenimentelor organizate, natura și cantitățile urmând să fie stabilite de comun acord între prestator și organizatorul evenimentului.- va trebui să asigure inventarul necesar funcționării în bune condiții a restaurantului (fețe de masă, vesele/tacâmuri, pahare de sticlă, accesorii pentru servirea mesei, articole de menaj etc). Tacâmurile și vesela trebuie să fie la un standard ridicat - nu se acceptă tacâmuri și veselă de unică folosință. Tacâmurile vor fi din inox, vesela va fi din porțelan, fețele de masă vor fi din materiale naturale, iar în măsura posibilităților acestea vor fi decorate cu elemente preluate din arhitectura Salonului Brâncovenesc; se acceptă tacâmuri și veselă de unică folosință doar pentru servirea în regim 'take away' (la pachet).',va avea o durată de valabilitate dede la data înregistrării contractului la Camera deputaților cu posibilitate de prelungire prin act adițional pentruOferta economico-financiară va cuprinde:- prețul maxim ofertat pentru un meniu offcie;- valoarea investiției:- procentul ofertat din cifra de afaceri realizată.Criteriul de clasificare este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", stabilită după următorul punctaj:1. cel mai mic preț maximal pentru un meniu office, față de prețul maxim impus de 20 lei.meniu cu TVA - 30 pct. (30%)2. valoarea cea mai ridicată a investiției - 30 pct (30%)3. Cel mai mare procent din cifra de afaceri realizată - 40 pct (40%)prestatorul împreună cu persoana desemnată din partea benefciarului, va stabili lista cu produse ce urmează a fi comercializate (produse preambalate, cafea, ceai, băuturi răcurotiare, sandwisch-uri etc).În privința cerințelor financiare solicitate ofertanților, în anunțul de licitație se precizează că aceștia trebuie să demonstreze experiența similară în prestarea serviciilor de alimentație în valoare cumulată de cel puțin :Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 septembrie 2021.