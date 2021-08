VIDEO Nou incendiu pe insula Evia: mobilizare masivă a pompierilor, garda de coastă pregătită pentru o eventuală evacuare / Situație gravă și în Attica, unde sunt pompierii români

Focul a reizbucnit în Attica, unde sunt și pompierii români

Βιλια τώρα.... Βίντεο απο τον φίλο μου κάτοικο βιλιων Χρήστο Μειντανη Κρίμα Αλητεία... Είναι καθαρός εμπρησμός μου ειπε pic.twitter.com/Yfw8MHE7Ci — Θεοδόσης Ζερβουδάκης (@tzervoudakis) August 23, 2021

Potrivit DSU, pe parcursul zilei de duminică, pompierii militari români au fost împărțiți în trei echipe, care au acționat în zone diferite. Locurile vizate, se aflau în zonă muntoasă, care a solicitat la maxim tehnica de intervenție, cu rute greu accesibile.





Autospecialele pentru stingerea incendiilor de pădure și-au dovedit utilitatea, ajungând în apropierea zonelor afectate, unde pompierii români și eleni au intervenit pentru localizarea și lichidarea focarelor ascunse, rămase în urma incendiilor devastatoare, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență





De asemenea, de un sprijin real s-a dovedit a fi drona pompierilor militari români, care a survolat zona și a dat posibilitatea identificării exacte a locurilor vulnerabile. Misiunile colegilor noștri s-au încheiat noaptea, târziu, când aceștia au revenit la bază, spune DSU





Luni dimineață incendiul nu se mai manifesta cu flacără deschisă, astfel că, inițial, misiunile alocate modulului român erau daoar de supraveghere, monitorizare și lichidarea eventualelor focare izolate.





La solicitarea ofițerului de legătură elen, forțele și mijloacele române vor fi dislocate în două zone distincte, respectiv zona Kryftes și zona Vilia.

Opt autospeciale de stingere, trei cisterne, un camion de intervenție cu rezervă de apă, un UTV, cinci autospeciale de primă intervenție și comandă, un container multirisc și o echipă pentru monitorizare aeriană (dronă), vor fi prezente în cele două zone, pe parcursul acestei zile.

De asemenea, în zona Vilia va fi prezent și asistentul medical din cadrul modulului, totalizând 61 de pompieri militari, cu 18 mijloace de intervenție.





Incendiul de luni a izbucnit în sudul Eviei, fiind trimiși 64 de pompieri cu 26 de vehicule, 9 elicoptere și un avion care să arunce apă din aer. După mai multe ore de intervenție, incendiul pare sub control.Garda de coastă a anunțat că are la dispoziție o barcă de salvare, o navă privată și două feriboturi în caz că va fi nevoie să se recurgă la evacuări pe mare.De asemenea, 300 de pompieri, inclusiv întăriri trimise din România, acționează încă la locul unui incendiu major care a izbucnit lunea trecută în apropierea satului Vilia de la nord-vest de Atena, adus sub control vineri, potrivit Associated Press.Temându-se de vântul puternic ce a bătut în weekend, sute de pompieri și voluntari, ajutați de elicoptere și avioane speciale o acționat sâmbătă și duminică în zona arsă, stingând focarele apărute.Cauzele incendiilor din Grecia nu au fost oficial stabilite, dar peste 12 persoane au fost arestate, inclusiv un băiat de 14 ani, pentru suspiciunea că ar fi pus focul intenționat.În zona în care acționează forțele de intervenție trimise din România a izbucnit un nou incendiu de proporții, scrie Attica24 . Flăcările au izbucnit în forță în nord-estul orașului Vilia. Brigada de pompieri a anunțat pe Twitter că incendiul a izbucnit într-o zonă forestieră din zona Kaza, în districtul Vilia, Attica, fiind mobilizate forțe terestre și aeriene.Acesta este un nou front de incendiu și nu o reaprindere a celui care a izbucnit la 16 august. Au fost mobilizate 30 de vehicule, 6 elicoptere și 5 aeronave. Poliția rutieră deviză traficul din zonă.---------------