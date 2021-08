Anunț umanitar: Ajutor pentru Ecaterina Voronă, o tânără de numai 20 de ani care se luptă cu cancerul

Așa își începe povestea Ecaterina Voronă, o tânără de numai 20 de ani, pentru care viața părea să nu ofere nicio surpriză neplăcută, până în ziua de 12 ianuarie. La începutul anului, după un vaccin, a observat umflături pe umăr care nu doar că nu au trecut, dar s-au înmulțit. Luni de zile, Ecaterina avea febră 39-40 de grade, fără să știe exact de la ce. După numeroase drumuri pe la mai multe speciale, o biopsie făcută la Institutul Oncologic a încheiat suspansul și a aruncat-o într-o luptă grea. Tânăra a aflat că are cancer.Imediat a început chimioterapia, iar medicii au îndrumat-o să meargă la tratament la o clinică din Turcia, unde medicii au experiență vastă în „limfomul cu celule T”, maladia care i-a afectat organismul.Costurile însumează 33797 de euro, o sumă imensă pentru o familie obișnuită. Vă puteți imagina disperarea și teama pe care le simte Ecaterina nu atât din cauza bolii în sine, ci din cauza faptului că nu are cum să își acorde o șansă în plus la viață fără banii respectivi! Speră cu toată inima că oamenii care îi citesc povestea o vor înțelege și o vor ajuta.Ecaterina nu poate lupta singură și cu boala și cu neputința financiară. Are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Prin orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă”, această tânără poate scăpa din ghearele nemiloase ale cancerului. Nu contează cât, contează doar să oferim! Nimic nu-i mai de preț ca sănătatea și nicio investiție nu e mai răsplătită decât cea în oameni. Împreună, luptăm alături de Ecaterina!