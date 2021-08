UPDATE Dan Vîlceanu, validat în Biroul Politic Naţional al PNL pentru Ministerul Finanţelor. Singurul vot împotrivă a fost al lui Orban: Să se știe clar că prin acest vot mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de desemnarea lui Vîlceanu

Dan Vîlceanu a fost validat miercuri, pentru funcția de ministru al Finanțelor, decizia fiind luată în Biroul Politic Naţional al PNL, convocat de către premierul Florin Cîțu și de susținătorii acestuia. Singurul vot împotrivă a fost al lui Ludovic Orban, Vîlceanu având de partea lui 47 de voturi. În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de Cîțu. Dan Vîlceanu, președintele filialei Gorj al liberalilor, este unul dintre susținătorii lui Cîțu în competiția acestuia pentru șefia partidului.

UPDATE 11.26: Ludovic Orban: "În toate aparițiile publice, domnul prim-ministru a spus că susține competența și integritatea. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare a domnului Vîlceanu pentru Ministerul Finanțelor. Am votat împotrivă pentru ca opinia publică să știe foarte clar că răspunderea politică pentru această desemnare aparține domnului Florin Cîțu și susținătorilor acestuia, care au convocat Biroul Politic Național".





El a precizat că miercuri va fi înaintată propunerea, apoi Dan Vîlceanu va depune jurământul la Palatul Cotroceni.



Premierul a dat asigurări că şedinţa Biroului Permanent Naţional a fost convocată statutar: "Vă asigur că toate procedurile au fost respectate".

El a susţinut că a discutat şi la telefon şi faţă în faţă cu Ludovic Orban, încă de luni, adăugând: "Cred că două zile sunt de ajuns".

Mutarea prin care tabăra Cîțu vrea să demonstreze că Orban nu mai contează deloc în PNL

Surse din partid au spus că Ludovic Orban și Florin Cîțu avuseseră o discuție zilele trecute în care conveniseră să stabilească data Biroului Politic Național (BPN), însă Ludovic Orban nu a mai fost contactat ulterior. Mai mult, la ședința Coaliției, chiar dacă cei doi s-au văzut și au stat unul lângă altul, Cîțu nu i-a spus lui Orban nimic.

Potrivit statutului PNL, BPN se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Președintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre președinții BPJ.

De asemenea surse liberale au precizat că informarea transmisă prin SMS nu precizează care este baza convocării, și nici Ludovic Orban nu a fost informat în acest sens.









În instituție, pe poziții de șefi, lucrează cinci gorjeni, de la secretari de stat, la directori.



Vîlceanu a intrat în atenția publică după ce doi șefi de la ANAF-ul Gorj ar fi fost mutați disciplinar la București și Galați pentru că ar fi sesizat organele penale în legătură cu o firmă deținută de tatăl său. În luna ianuarie a anului trecut, HotNews.ro scria că nu este un secret că deputatul Dan Vîlceanu vizitează frecvent Ministerul Finanțelor, lucru confirmat chiar de către Florin Cîțu, într-o conferință de presă. În instituție, pe poziții de șefi, lucrează cinci gorjeni, de la secretari de stat, la directori. HotNews.ro a scris despre acest subiect aici

Florin Cîțu: Am convocat un BPN pentru a cere votul de susţinere a propunerii de ministru al Finanţelor, domnul Dan Vîlceanu. A fost un singur vot împotrivă. Vîlceanu a fost susţinut în majoritate. Au fost prezenţi 70% din preşedinţii de filiale.Marți seară, Florin Cîțu și liberalii care îl susțin la șefia PNL s-au întâlnit la Vila Lac, unde au pus la punct planul de bătaie pentru ședința de miercuri a BPN pentru validarea lui Vîlceanu la Finanțe.SMS-ul convocării liderilor PNL a venit marți seară de la secretariatul general condus de Robert Sighiartău, după ce cu câteva ore înainte 67 de lideri ai partidului care-l susțin pe Cîțu au semnat o scrisoare deschisă în care anunțau cum se vor poziționa în ședința de miercuri a conducerii partidului.Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanţelor Publice (..) Am discutat strategia pentru perioada următoare pentru că intră în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie", a declarat Florin Cîţu marţi seară, la finalul şedinţei PNL care a avut loc la Vila Lac.