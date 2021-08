VIDEO Florin Cîțu, 5 minute de promisiuni citite patetic de pe foaie: 13% creştere economică. Sună bine, nu? / Dragi români, nu aș fi reușit fără voi

Premierul Florin Cîţu a susținut marți seară o declarație de presă din biroul său de la Palatul Victoria - pentru prima dată de la învestire -, iar timp ce 5 minute a citit de pe foaie promisiuni. În mesajul început cu formula "dragi români", folosit de mai multe ori în cele 5 minute, Cîțu s-a lăudat că "actualul guvern a dus România într-o nouă etapă de dezvoltare" și a promis o creștere economică de două cifre. "V-am promis veşti extraordinare din economie - 13% creştere economică. Sună bine, nu?", a spus Cîțu, care a ținut să dea asigurări că guvernarea nu este afectată de campania internă din PNL.

"Dragi români, v-am promis veşti extraordinare din economie - 13% creştere economică. Sună bine, nu? Mai ales că economiile au suferit mari lovituri în aceşti ani.

În 2020, pentru a salva economia, am propus o serie de măsuri precum IMM Invest, reeaşalonarea datoriilor, amânarea ratelor la bancă. Am promis că economia va avea o revenire rapidă, o revenire în V.

Am lucrat din greu şi am reuşit. Vă mulţumesc vouă românilor. Nu aş fi reuşit fără voi.



13,6% e o cifră pe care trebuie să o reţinem pentru că atestă că ne-am făcut foarte bine treaba,. Anul trecut, ca ministru al Finanţelor, anul acesta ca premier.

Am spus și repet: guvernarea României nu e afectată de campania internă în PNL. Atunci când alţii aleg să distrugă, să minimalizeze, eu aleg să construiesc. Întâi investim şi după aceea rezultatele sunt împărţite tuturor românilor, nu pe criterii politic", a susținut Florin Cîțu, aflat în competiție cu Ludovic Orban pentru șefia PNL.

Cîțu a mai susținut că Guvernul pe care îl conduce "a schimbat paradigma folosită în guvernările anterioare timp de 30 de ani" - "întâi investim, apoi avem creștere economică și rezultatele sunt împărțite tuturor românilor, pe criteriile economiei de piață, nu politice".

"Obiectivul nostru e ca România să devină o destinație pentru investiții. Acest lucru e posibil cu forță de muncă educată și bine plătită și asta se întâmplă acum.

Este posibilă anul acesta o creștere economică de două cifre. De fiecare dată când am promis ceva, m-am ținut de cuvânt.



Îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști.

Când nimeni nu mai avea nicio speranță și toți eram înconjurați de scenarii sumbre, această guvernare a găsit și a pus în aplicare soluții reale pentru menținerea locurilor de muncă, asigurarea de capital și investiții. Voi continua cu această abordare și voi demonstra românilor că pot avea încredere în mine, atunci când vorbim despre responsabilitate și performanță în actul guvernării", a continuat premierul lista de promisiuni citite de pe foaie timp de 5 minute. El le-a mai spus românilor că nu ar fi reușit fără ei.



Institutul Național de Statistică a anunțat marți că economia a crescut în prima jumătate a anului cu 6,5% față de aceeași perioadă din anul trecut. În termeni trimestriali, PIB-ul a avansat în trimestrul al doilea 2021 față de același trimestru din anul trecut cu 13,0%. Statistica a revizuit de asemenea rezultatele trimestrului I 2021, comparativ cu trimestrul IV 2020, de la 102,9% la 102,5%.

PIB-ul real a crescut cu + 1,8% în ritm trimestrial în trimestrul al doilea, ușor sub estimările noastre și sub mediana sondajului Bloomberg (de 2,0% ), scrie economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu, într-o notă destinată investitorilor. În ritm anual, economia a avansat în T2 cu 13,0% (față de 14,5% consensul Bloomberg și 15,4% estimarea noastră).





Ca urmare a revizuirii datelor, chiar și în scenariul unui an agricol bun, ne revizuim proiecția de creștere a PIB-ului peacest an la 7,4% pe an (în scădere de la 8,0%), arată BCR.

România, pe locul 7 în UE la creșterea economică din trimestrul II. Alte state încă nu au raportat





Clasamentul creșterii economice din trimestrul 2 (comparativ cu T2 2020):





*date ajustate sezonier

Spania – 19,8%

Franța – 18,7%

Ungaria – 17,7%

Italia – 17,3%

Belgia 14,5%

Portugalia – 15,5%

România – 13,6% Media UE a fost de 13,2%, iar cea a zonei euro de 13,6%.