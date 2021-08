Una dintre cele mai calde nopți de când există date în România: la Oravița minima a fost de +28,9 grade

În dimineața de marți s-a înregistrat una dintre cele mai ridicate temperaturi minime din timpul nopții de când există date meteo: la Oravița, în Banat, au fost +28,9 C. La ora 8 erau +30 de grade la Oravița și Reșița, în timp ce minima nopții a fost +6,8 grade la Obârșia Lotrului. În acestă zi maximele vor ajunge la +40 C în țară, dar vremea se va răci apoi.





Oravița este un oraș cu 15.000 de locuitori din județul Caraș Severin și, pentru că se situează în sud-vest-ul țării clima sa are accente medieraneene. La Oravița au fost și +20 de grade în ianuarie, iar nopțile de iulie și de august aduc adesea maxime ridicate, de peste +25 de grade. În vara lui 2000 au mai fost nopți cu minime în jur de +29 de grade.Tot în noaptea de marți au mai fost +26,7 C la Moldova Veche și +25 la Caransebeș. La Miercurea Ciuc au fost +8,6 C, iar la vf Omu, +10.În acestă vară dominată de valuri de căldură au mai fost minime ridicate, de 25, 26 de grade, dar niciodată atât de mari precum a fost noaptea trecută la Oravița. Pe 14 iulie minima a fost de +27 C la Șiria (județul Arad) și de +26,5 la Dumbrăvița de Codru.