BAT a contribuit la bugetul de stat cu aproximativ 700 de milioane de lei mai mult în primele șase luni ale lui 2021 față de același interval din 2020

Articol Smile Media

BAT a plătit aproape cinci miliarde de lei bugetului de stat în primul semestru al lui 2021

Aceasta reprezintă o creștere de 18% sau 700 de milioane de lei față de suma plătită în prima jumătate a lui 2020

BAT și-a luat angajamentul de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului asupra sănătății

BAT a fost cel mai mare contribuabil la bugetul României în 2020, cu un aport total de aproape 9,6 miliarde de lei (două miliarde de euro) sub formă de taxe și impozite. Acest lucru a fost posibil datorită unei scăderi record a comerțului ilicit, care a coborât pentru prima dată sub nivelul de 10%.„Ne bucurăm că putem continua să avem o contribuție consistentă la finanțele statului, în special în aceste momente dificile. Dar, pentru a face acest lucru, avem nevoie de două lucruri simple: menținerea unui nivel scăzut al contrabandei și un regim de accize echitabil și echilibrat pentru toate produsele cu nicotină care să conducă la venituri sustenabile pentru bugetul de stat și predictibilitate pentru industrie și consumatori”, a declarat Fred Monteiro, director pentru Europa Centrală și de Sud al BAT.BAT este cel mai mare jucător de pe piața tutunului, cu o cotă de peste 50% și unul dintre principalii investitori din România. Investițiile totale ale companiei în fabrica sa din Ploiești au depășit pragul de 500 de milioane din 1996 până în prezent. BAT are peste 3.000 de angajați și creează încă 30.000 de locuri de muncă prin lanțul său de aprovizionare și distribuție.„Ne-am angajat să construim un viitor mai bun, reducând impactul nostru global și oferind consumatorilor adulți o gamă largă de produse mai puțin riscante*. Vom continua să facem acest lucru în timp ce suntem un partener de încredere pentru autorități, plătind impozite și luptând împotriva comerțului ilicit”, a adăugat Monteiro.Note * Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.Articol susținut de BAT