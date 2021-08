[P] #RebelsWithaCause, o campanie glo™. Ana Morodan: De ce să vorbim despre viață fără social media în 2021? Aia era în anii ’80. Welcome to the future, darling!

Ana Morodan în afara retelelor sociale este Ana Morodan de pe retelele sociale: un om care spune lucurile franc, cu umor si fara prea mari menajamente, care iubeste viata si diamantele nu se ia aproape niciodata in serios (fac rabat de la asta doar atunci cand fac business).glo este un mod de viata, un spirit special si partenerul meu in toate momentele importante din viata mea.Ce m-a fermecat dintotdeauna la acest brand a fost dorinta de a educa si de a aduce permanenta inspiratie, precum si ingeniozitatea de a imbina intr-un mod spectaculos artele cu tehnologia.Exact cum am spus, cred ca glo este un brand care isi doreste sa-si puna amprenta asupra generatiilor, nu doar din punctul de vedere al performantei produselor pe care le lanseaza, cat prin felul in care comunica online si offline.Intr-o epoca in care toata lumea sustine ca social media poate fi un factor nu neaparat benefic in vietile noastre, eu aleg sa vad partea plina a paharului: distractie, entertainment, umor, arta & cool content. De ce sa vorbim despre viata fara social media in 2021? Aia era in anii ’80. Welcome to the future, darling!De cand sunt blonda, ador albul. E misterios, angelic, deloc previzibil, incantator si foarte cool. Trebuie sa marturisesc totusi ca am toate culorile de glo hyper+ pentru ca eu iubesc compleurile si nu concep sa nu-mi asortez device-ul cu tinuta.glo s-a integrat in lifestyle-ul contesei splendid, firesc si cu foarte mare succes, iar in timp a devenit indispensabil. Cel mai mult din campania de lansare a noului glo hyper + imi place momentul ala in care descoper noul device si ma transform ca prin minune intr-un personaj cool & artsy cu aceeasi doza de glamour cu care v-am obisnuit.(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.