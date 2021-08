Sfânta Maria - O sărbătoare plină de semnificații - Tradiții și credințe pentru cea mai importantă zi de vară din calendarul religios

Adormirea Maicii Domnului se sărbătorește la 15 august și este cea mai importantă sărbătoare creștină a verii, fiind precedată în credința ortodoxă de două săptămâni de post. Este sărbătoarea mutării la cer cu trupul a Sfintei Fecioare. Moartea Maicii Domnului poate fi privită ca pe o mutare la viață, din acest motiv, sărbătorea este una plină de bucurie.

”Adormire înseamnă înviere. Aș îndrăzni să spun că este a doua înviere: nu mai este a lui Hristos, ci a mamei lui Hristos care este și mama noastră. În Maica Domnului ne regăsim noi, omenirea, biserica, creștinii”, spune părintele Francisc Doboș.

Fecioara Maria apare sub diferite nume în panteonul românesc, cele mai cunoscute fiind Sântămăria Mare și Sântămăria Mică, dar și Precista.

Este, se poate spune, cea mai îndrăgită divinitate feminină la români și era invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei și pentru ușurarea nașterii și de păgubiți, pentru prinderea hoților. Este prezentă și în basme, unde ajută eroinele să iasă din impas, însă le pedepsește cu asprime când îi încalcă ordinele.

Sărbătoarea din 15 august era un moment important în calendarul popular fiindcă oile sunt coborâte de la munte, bărbații își schimbau pălăria cu căciula, se interzicea scăldatul în apa râurilor ”spurcată” de cerb, se angajau paznicii la vii, era interzis să dormi pe prispă, dar și să mături prin casă.

Maica Domnului are în calendarul ortodox 9 zile de pomenire, începând cu Buna Vestire din martie și terminând cu ”Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana”, la final de decembrie.

În zeci de țări oamenii merg în pelerinaj de Sf Maria. În aceste zile ortodocșii merg la Nicula, iar romano-catolicii, la Cacica. De ce merg credincioșii în pelerinaj? ”Pelerinajul nu este altceva decât setea noastră de infinit. Ne punem pe drum și pe drum de fapt ne convertim, ne punem întrebări și putem chiar să ne îndepărtăm de Dumnezeu pe drum, însă El se apropie de noi”, spune părintele Francisc Doboș.

Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica și dintre aceștia, 1,4 milioane poartă numele Maria, 310.000 se numesc Marian și peste 250.000 Mariana.

