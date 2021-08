VIDEO Florin Cîțu spune că s-a împrumutat pentru a plăti amenda în SUA, dar nu mai știe exact cât și nici dacă împrumutul a fost de la bancă / Ce nu își amintește premierul despre episodul din Statele Unite

Sâmbătă, la patru zile de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa în SUA, acum 20 de ani, după ce a fost prins băut la voan, Florin Cîțu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe această temă, însă la multe întrebări a spus că nu își amintește exact. El a afirmat că și-a vândut mașina și s-a împrumutat pentru a plăti amenda în SUA, dar nu mai știe exact câți bani a luat împrumut și de unde. De asemenea, el a spus că nu își emintește exact nici dacă a stat 48 de ore în arest și nici dacă a fost încătușat.

Cîțu a făcut declarații de presă sâmbătă după-amiază la Palatul Victoria, iar înainte de a prezenta rectificarea bugetară, el a răspuns câtorva întrebări ale jurnaliștilor pe tema reținerii sale în SUA. Florin Cîțu a răspuns la mai multe întrebări spunând că nu își mai amintește.

Ce a răspuns Florin Cîțu întrebat ce și cât băuse, cât a stat în arestul Poliției, dacă a fost încătușat sau cât a plătit amenda și pentru întreaga procedură judiciară:

"Cred că era o sâmbătă, era 3 decembrie. Fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am depăşit, am băut îndeajuns ca să depăşesc limita legală. În rest nu ştiu exact...

Cred că bere am consumat. (...) Nu pot să duc 7 - 8 beri, dar am băut ca să depăşesc limita legală şi am fost oprit.

Din ce îmi aduc aminte nu au fost 48 (de ore de arest - n.r.), dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a trebuit să plătesc am plătit.

A trebuit să vând maşina şi cred că m-am şi împrumutat de la bancă. Nu mai ştiu exact".

Chestionat apoi de unde s-a împrumutat exact, premierul a răspuns că nu mai știe exact și că nu își mai amintește nici de unde a luat apoi banii pentru a achita împrumutul. Cât despre restituirea banilor, el a spus că crede că a plătit.

De asemenea, întrebat dacă a fost încătușat, Cîțu a răspuns: "Nu mai țin minte, dar am respectat toate procedurile legale".





Florin Cîțu a fost întrebat și despre un dosar în 2008, care apare tot pe site-ul instanței din Iowa, legat de plata unei sume de 100 de euro, spunând că nu are nicio explicație: "În 2008 eram deja în România, deci chiar nu știu despre ce e vorba. (...) Mașina cred că am vândut-o cu 1.500 de dolari, era veche, era de prin 1988. (...) Chiar nu știu, nu am achitat nici o sumă de 100 de euro, în 2008 eram în România. O să mă interesez".