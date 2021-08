Anunt umanitar: ​Ajutor pentru Carina, o fetită de 3 ani diagnosticată cu o formă agresivă de cancer

Carina are doar 3 ani și o bună parte din ultimul an și l-a petrecut în spital, unde medicii fac eforturi pentru a o salva, iar părinții fac eforturi și apeluri disperate pentru a strânge 120.000 de euro, prețul care s-a pus pe viața copilei lor.Suma colosală poate fi strânsă ușor cu un gest mărunt din partea fiecăruia dintre noi. Dacă trimiți un SMS cu textul „Carina” la numărul 8832, vei dona 2€ pentru salvarea acestei fetițe. Efortul tău e minim, dar însemnătatea lui e maximă! Orice ajutor este esențial pentru Carina, care are nevoie de noi pentru a trăi.