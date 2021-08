Reamenajare prin organizare: cum schimbi aspectul casei fără cheltuieli mari

Articol susținut de Provident

În casele mici, cu lumină puțină și aglomerate, reamenajarea pare dificilă și costisitoare. Indiferent de schimbarea pe care dorești să o faci, caută să-ți asiguri banii mai întâi din economii, planificând din timp proiectul de reamenajare. Analizează-ți veniturile și cheltuielile, calculează cât poți pune deoparte și apoi vezi dacă te poți încadra în bugetul pe care îl economisești. Când proiectul tău este prea amplu pentru a-l acoperi doar din economii și ai nevoie de un împrumut, gândește-te bine înainte de a alege un produs financiar, ia în calcul atât avantajele, cât și dezavantajele și ia o decizie responsabilă.Începe prin a căuta ofertele disponibile în piață, analizând criteriile de eligibilitate și condițiile de împrumut, vezi ce opțiuni ai pentru a gestiona și o situație neprevăzută ce te-ar împiedica să plătești ratele la timp, dar și care sunt condițiile de rambursare anticipată. Ia în calcul și creditul ProviSenior, carele oferă persoanelor eligibile o dobândă preferențială, cu 10 puncte procentuale sub produsul standard, dar și o asigurare de viață și accidente pe toată durata creditului. Chiar dacă nu are cele mai mici dobânzi de pe piață, Provident ar putea fi soluția potrivită pentru tine și proiectul pe care îl dezvolți. Când ai decis ce soluție de finanțare alegi, împrumută atât cât îți trebuie, chiar dacă ești eligibil pentru o sumă mai mare.Dar nu orice schimbare înseamnă renovare și înlocuirea mobilierului, finanțate dintr-un buget consistent. Aspectul unei case se schimbă și când reducem numărul obiectelor din ea, simplificând astfel decorul. În acest caz, cheltuielile sunt mici spre deloc, resursa esențială fiind deschiderea de a elibera spațiul prin eliminarea unor lucruri și dorința de a-l păstra așa. Schimbarea rezistă pe termen lung doar dacă înțelegem că spațiul liber nu trebuie ocupat la loc și rezistăm tentației de a acumula pe măsura locului gol disponibil. Simplificarea vizează casa în care locuim, dar și propria gândire, iar nevoia de spațiu din ce în ce mai mare derivă dintr-un stil de viață pe care noi îl alegem și îl controlăm.Prea multe culori, nuanțe și imprimeuri aglomerează vizual o casă. Limitează numărul culorilor la două- trei și lasă în rest doar alb și nuanțe neutre. Păstrează doar un tip de imprimeu în textilele decorative și un singur obiect mare foarte colorat în fiecare cameră (fie covor, fie draperii), alături de alte accente colorate (decorațiuni, perne). Redu numărul decorațiunilor și expune-le prin rotație, dacă ai multe și nu te înduri să donezi surplusul.Depozitarea este principala problemă în multe case, din cauza spațiului adesea insuficient. Problema se rezolvă în primul rând prin reducerea numărului obiectelor deținute, apoi prin utilizarea inteligentă a spațiului existent. Sortarea și renunțarea la surplus sunt dificile, dar se simplifică dacă urmezi câteva criterii. Iei camerele una câte una, sortezi tot (inclusiv haine, mobilier și textile decorative) și treci la următoarea doar după ce ai terminat. Împarți pe categorii lucrurile și nu revii asupra lor: obiecte stricate sau uzate excesiv, nefolosite și dubluri, pe lângă cele utilizate curent. Stabilește un termen pentru reparații și renunță la obiecte dacă nu reușești să îl respecți. Vinde sau donează obiectele nefolosite, iar dublurile păstrează-le până le vine rândul să le înlocuiască pe cele care s-au uzat.Mai puține obiecte înseamnă mai mult spațiu, iar suprafețele libere fac casa să pară mai mare. Blatul de bucătărie, masa din sufragerie și bibliotecile se aglomerează rapid dacă nu insiști să le păstrezi libere. Stabilește un loc în care pui facturi și corespondență și grupează într-o tavă nimicurile de pe blat și de pe masă – bonuri și facturi, condimente, telecomenzi ori suporturi pentru pahare. Grupajul va delimita spațiul liber și îl va scoate în evidență. Grupează colecțiile și obiectele de același fel, pentru că aglomerarea obiectelor diferite micșorează vizual spațiul. Gruparea obiectelor de același fel elimină dezordinea care apare când elementele sunt împrăștiate prin casă. Un bun exemplu sunt colecțiile, despre care am scris într-un alt articol din aceasta serie, arătând cum să le transformi într-un element unitar de decor. Expune o singură colecție în fiecare cameră, pentru a simplifica aspectul camerei și a evita aglomerația. Aceeași idee se aplică și cărților: grupează-le pe categorii și apoi ordonează categoriile pe raft în ordinea culorilor, pentru continuitate vizuală.Continuând ideea de mai sus, redu depozitarea la vedere dacă nu îi poți oferi un aspect unitar. Pe rafturi deschise, sub mobilă ori pe mobilă, spațiile trebuie să rămână cât mai libere de obiecte care le fragmentează vizual. Renunță la cutiile de ambalaj și geamantanele din locuri vizibile, lasă pardoseala la vedere și la fel partea de sus a camerei, dacă nu ai corpuri de mobilă care să ajungă până la tavan. Folosește la maximum spațiile de depozitare din mobilier, fie că este vorba despre dulapuri sau lăzi de recamier ori spațiul de sub canapea.Dacă trebuie să depozitezi la vedere, investește în recipiente ori cutii identice, pentru un aspect unitar. Alege o singură culoare pentru toate cutiile și este de preferat că aceasta să fie deschisă. Un truc simplu: folosește cutii simple, chiar și de la pantofi, pe care le îmbraci în același autocolant . Le păstrezi utilitatea și vor avea și un aspect finisat și îngrijit, câta vreme sunt toate la fel. Așa cum vezi, ai la îndemână soluții simple pentru a reorganiza spațiul în care locuiești și a-l îmbunătăți prin mijloace accesibile. Autor: Gabi Ralea