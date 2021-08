[P] Electromobilitatea ca parte integrantă a unui viitor sustenabil

Astăzi, când totul se întâmplă contra timp, mobilitatea este un aspect esențial. Suntem pe fugă, sub presiune, avem de bifat rapid o groază de sarcini și destinații, iar ultimul lucru pe care ni-l dorim este să fim în întârziere.





Ne stă în fire să alegem lucrurile care ne sunt la îndemână și convenabile: felul de mâncare cel mai ușor de preparat, îmbrăcămintea cea mai confortabilă, mijlocul de transport cel mai comod și economic. Vrem să se întâmple totul aici și acum. Rareori ne gândim la impactul alegerilor noastre pe termen lung. Ce ar trebui să alegem pentru a ne fi convenabil nu doar pe moment, ci și în viitor?





Să investim în sustenabilitate!





START unei noi ere

Nu cu mult timp le consideram mașini ale viitorului, iar apariția lor pe străzile din România era o raritate, însă mașinile electrice au devenit din ce în ce mai accesibile, mai arătoase și le vedem tot mai des în trafic, chiar și la noi în țară acest segment înregistrând o creștere semnificativă pe piața auto. Pe lângă faptul că sunt silențioase și, fără doar și poate, la modă, mai au un avantaj incontestabil: primești o mulțime de bonusuri și beneficii atunci când achiziționezi un astfel de automobil și sunt profitabile pe termen lung. Avem, așadar, multe motive să în serios electromobilitatea și să devenim mai sustenabili, pas cu pas.







În mișcare fără poluare





Rescrierea istoriei mobilității





Sustenabilitate prin mobilitate electrică

Și cele mai banale dintre activitățile noastre zilnice au un impact puternic asupra mediului: plasticul pe care-l folosim la fiecare pas, apa pe care o consumăm fără măsură, modul în care administrăm deșeurile afectează planeta în mod negativ și iremediabil. Însă când vine vorba de poluare, emisiile de Co2 dețin supremația... negativă. Și cum nu toată lumea se simte confortabil pe bicicletă sau trotinetă, soluția este să înlocuim motoarele cu ardere internă cu cele care au avantajul zero emisii în timp ce le conduci. Nu e o investiție pe care s-o faci de azi pe mâine, dar merită să te informezi și să o iei în calcul pentru un viitor nu prea îndepărtat. Și nici prea poluat.Volkswagen este dedicat unui efort susținut și continuu pentru sustenabilitate în materie de business și dezvoltare. Cu o viziune care înglobează inovația, inteligența artificială și sustenabilitatea, brandul auto a investit în electromobilitate încă din 2015, dând astfel startul unei noi ere, cu implicații pozitive pentru întreaga societate.Volkswagen a rescris istoria mobilității printr-o serie de inițiative sustenabile, realizate în premieră în România de un brand auto! De la prima stație de încărcare rapidă din România, deschisă în 2015, de la cea mai mare rețea privată stații de încărcare deținută de un importator din țară, cu investiții de peste 1 milion de euro, și până la o gamă variată de modele electrice, Volkswagen continuă să facă pași definitorii către sustenabilitate sub deviza „Way to zero“. Promisiunea brandului este ca până în 2035 să atingă neutralitate la emisiile de dioxid de carbon, iar în acest sens lansează cel mai ambițios program de decarbonizare și protecție climatică din industrie. În plus, pragul de 100 stații de alimentare electrice în rețeaua Porsche România va fi atins până la finalul acestui an.Prin lansarea ID. 3, Volkswagen a marcat o premieră mondială, fiind prima mașină proiectată de la zero, pe o nouă platformă, cu scopul de a funcționa exclusiv pe baterii. Alături de ID. 4, primul SUV 100% electric din serie, desemnat mașina anului 2021 la nivel internațional, prezintă un ciclu de producție neutru la emisiile de carbon. Portofoliul actual al Porsche România cuprinde 10 modele electrice și 26 hibrid, iar începutul acestui an a venit cu cifre surprinzătoare: peste 30% din mașinile electrice înmatriculate în primele 6 luni sunt modele ale mărcii Volkswagen.