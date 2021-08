Protecţia transportatorilor: Vălean anunță că în UE se construiesc în prezent 41 de parcări noi cu zone sigure şi securizate de parcare pentru camioane

De asemenea, Comisia Europeană va crea cadrul necesar prin care se vor stabili standardele de certificare pentru parcările de camioane sigure şi securizate la nivelul întregii Uniuni. Acest document va clasifica nivelul de securitate al fiecărei parcări şi va impune un pachet minim de servicii pentru aceste zone de parcare, scrie Agerpres Comisia, de asemenea, va susţine financiar atât statele membre, cât şi direct operatorii privaţi, pentru a construi cât mai multe zone sigure şi securizate de parcare pentru camioane sau pentru a le moderniza pe cele existente.Aceste precizări au fost făcute de comisar într-un răspuns oferit în numele Comisiei Europene la o întrebare parlamentară adresată Executivului UE de eurodeputatul Eugen Tomac, în legătură cu protecţia şoferilor de transport rutier de mărfuri în parcări şi în tranzit. El a evocat cazul şoferului român Mihai Spătaru, care a fost înjunghiat într-o parcare în Franţa chiar în faţa ochilor soţiei sale. De asemenea, numeroşi şoferi şi organizaţii ale transportatorilor raportează cazuri de tâlhărie, de furt de combustibil sau de călători clandestini care doresc să ajungă în Regatul Unit.Noul pachet privind mobilitatea al UE cere ca şoferii de camion să aibă perioade de repaus zilnic şi săptămânal, în condiţii optime de siguranţă, igienă şi cazare, însă este nevoie ca statele membre să asigure şoferilor aceste condiţii. Or, când conducătorii de camioane sunt atacaţi chiar în parcările în care ar trebui să-şi efectueze perioada de repaus, nu se poate vorbi de o reală aplicare a standardelor cerute de Uniunea Europeană, remarcă eurodeputatul.''Pentru a se asigura că şoferii se pot odihni în siguranţă pe şosele, ar trebui construite în UE zone de parcare pentru camioane mai sigure şi mai securizate (SSTPA - safer and more secure truck parking areas). În conformitate cu Pachetul Mobilitate I, Comisia lucrează în prezent la un act delegat de stabilire a standardelor şi a procedurilor UE de certificare a SSTPA-urilor. Acest act va furniza cerinţe clare privind nivelurile de securitate şi un nivel comun de servicii pentru aceste zone de parcare. Comisia sprijină statele membre şi operatorii privaţi în eforturile lor de a construi mai multe SSTPA-uri în UE, prin asigurarea finanţării pentru dezvoltarea acestei infrastructuri în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Acest lucru vine în sprijinul construirii de noi SSTPA-uri, dar şi al modernizării zonelor de parcare existente care nu dispun de infrastructura de securitate şi de servicii necesare. În cursul ultimei cereri de propuneri din 2019 din cadrul MIE privind infrastructura sigură şi securizată, 11 proiecte au primit finanţare pentru construirea a 41 de SSTPA-uri suplimentare în UE în cadrul reţelei transeuropene de transport. MIE va continua să sprijine construirea de SSTPA-uri în perioada 2021-2023'', se spune în răspunsul publicat pe site-ul Comisiei Europene la 27 iulie.