Un viceprimar USR PLUS al Sucevei a câștigat o motocicletă la tombola Bucovina Motorfest, eveniment sprijinit financiar de Consiliul Local. Reacția Teodorei Munteanu

Motocicleta custom Yamaha 2YL, a fost câștigată la tragerea la sorți a premiilor care a avut loc sâmbătă seara, în timpul concertului trupei Urma, scrie Monitorul de Suceava.În cursul zilei de duminică, viceprimarul Teodora Munteanu a mulțumit pe pagina sa de socializare și a postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă, fiind felicitată de prieteni și membri de partid ai USR. Fotografiile nu mai pot fi văzute pe pagina de Facebook a viceprimarului.Alocarea unui sprijin financiar de 40.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea festivalului rock a fost votată în cadrul primei ședințe de Consiliu Local prezidată de către Teodora Munteanu, care a preluat mandatul de președinte de ședință pentru trei luni, notează ziarul citat.Viceprimarul spune că a câștigat motocicleta pentru că ”sorții s-au rostogolit spre ea”, adăugând că va dona 5.000 de lei, contravaloarea premiului, către Asociația ”Salvați Copiii Suceava”.”În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile.Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma”. Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru.Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația ”Salvați Copiii Suceava”. Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea”, a scris Munteanu pe Facebook.