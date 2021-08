Marcela Predescu, FIN-ECO: Pentru ca România să atingă țintele de mediu, trebuie să facem investiții în tehnologii, în educare și informare

Articol susținut de FIN-ECO

„Poate că dacă am face un exercițiu și am înceta să le spunem „gunoaie", am vedea deșeurile ca pe niște resurse și ne-am schimba puțin mentalitatea în ceea ce privește gestionarea lor. Noi vedem normalitatea în colectare selectivă, reciclare, reutilizare, reducând cantitatea de deșeuri direcționate spre depozitare. Acest proces ar putea să înceapă cu colectarea separată a deșeurilor reciclabile de către cetățeni și, implicit, de către operatorii de salubritate, lucru care ar reduce semnificativ cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare", a explicatÎn ceea ce privește politicile publice referitoare la colectarea selectivă, reprezentantul FIN- ECO susține că orice efort al autorităților este aproape nul dacă nu este urmat de acțiuni concrete, ale fiecăruia dintre noi.„Autoritățile, cetățenii și mediul privat trebuie să-și unească eforturile pentru a gândi cea mai bună strategie de gestionare a deșeurilor, pentru a identifica tehnologii sustenabile și pentru a educa și informa consumatorii să genereze mai puțin. Această lecție de management al deșeurilor începe în fiecare casă și afectează calitatea vieții generațiilor viitoare. Noi credem cu tărie că cea mai valoroasă moștenire pentru copiii noștri este o lume curată și sănătoasă", a subliniatCompania accesează tehnologii unice la nivel național, setând noi standarde în domeniu și avansând în atingerea obiectivului strategic prin care FIN-ECO S.A. intenționează să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.„Sistemul de degazare a celulei 3 este unul inovator, unic la nivel național și chiar regional. Am ales să combinăm tehnologii de biofiltrare cu elemente tehnice de captare a gazului de depozit. Am lucrat cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în tratarea apelor", a concluzionatOperatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN ECO, a investit și depune eforturi pentru a deveni un centru de referință și lider de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor.