„Catastrofal, nu există alt cuvânt pentru asta”. Cel mai puternic avertisment lansat vreodată în privința climei, așteptat în raportul ONU care va fi publicat în curând

''Comportamentul uman accelerează încălzirea globală într-un ritm alarmant", a declarat ministrul britanic într-un interviu acordat ziarului The Observer, ediţia de duminică a cotidianului The Guardian, subliniind caracterul decisiv al marii conferinţe privind clima care va avea loc la Glasgow în noiembrie.''Nu ne putem permite să aşteptăm doi ani, cinci ani, zece ani", a continuat el, spunând că mai este timp, dar "ne apropiem periculos de mult de momentul" în care va fi prea târziu.Raportul IPCC "va fi un semnal de alarmă pentru toţi cei care nu au înţeles încă de ce următorul deceniu trebuie să fie absolut decisiv în ceea ce priveşte acţiunile în domeniul climei", insistă Alok Sharma, adăugând că "vom înţelege foarte clar că activitatea umană provoacă schimbări climatice într-un ritm alarmant".Un eşec al COP26 ar fi ''catastrofal, nu există alt cuvânt pentru asta'', spune britanicul, care aminteşte că "anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat vreodată, iar ultimul deceniu a fost cel mai cald deceniu înregistrat vreodată".Consecinţele încălzirii globale sunt deja evidente, a continuat el, citând inundaţiile din Europa şi China, "incendiile de pădure, temperaturile record pe care le-am văzut în America de Nord".''În fiecare zi vom vedea un nou record într-un fel sau altul în întreaga lume'', a adăugat el.Cu toate acestea, ministrul britanic a apărat planul controversat al Regatului Unit de a permite noi explorări de petrol şi gaze, în ciuda avertismentului Agenţiei Internaţionale pentru Energie din luna mai că ţările ar trebui să renunţe acum la orice nou proiect de petrol şi gaze dacă vor să poată limita încălzirea globală la 1,5°C.Aceste proiecte vor trebui să respecte angajamentul Marii Britanii de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, a declarat Sharma.Criticat de presa britanică pentru că a vizitat 30 de ţări în şapte luni, unele dintre ele fiind plasate de Marea Britanie pe lista roşie pentru situaţia lor sanitară în ceea ce priveşte coronavirusul, Alok Sharma a insistat asupra faptului că întâlnirile faţă în faţă sunt esenţiale şi decisive în astfel de negocieri.Cea de-a 26-a Conferinţă a Satelor Părţi la Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, prezidată de Regatul Unit, va avea loc în perioada 31 octombrie - 12 noiembrie la Glasgow.