Un ciclon va trece prin regiunea noastră. Atenție la furtuni

Efectele asupra vremii...

Probabilitate de furtuni puternice...

Nimeni nu poate spune cu certitudine cat de intense vor fi furtunile, insa vorbim de nuclee de aer rece care patrund intr-o regiune dominata de un aer foarte cald, de origine nord-africana, asa ca energia disponibila pentru intensificare este destul de ridicata.





Daca vorbim de jumatatea nordica a tarii, nucleele de aer rece vor fi mai viguroase, intrucat centrul ciclonului va trece usor la Nord de tara noastra, prin Ucraina.





Daca ne referim la jumatatea sudica, nucleele de aer rece vor fi mai slabe, insa temperaturile sunt foarte ridicate, masa de aer cald este inca prezenta si energia disponibila pentru convectie va fi ridicata. Asadar, indiferent de regiune, conditiile sunt propice.





Nu excludem nici posibilitatea de a avea fenomene slabe, insa in mod normal orice sistem noros care patrunde spre sud, ar trebui sa regaseasca conditii foarte propice pentru intensificare.

Vânt si grindina...

Ochii pe cer...

Racorire...

Patrunderea sistemelor asociate ciclonului atlantic va aduce o racorire, pe masura ce va ploua, dar si pe masura ce aerul foarte cald va fi impins spre sud-est, iar acumularea acestuia va avea de suferit. Totusi, racorirea nu va fi de durata si ne asteptam ca acesta sa revina in forta, incepand cu ziua de luni. Acest lucru este normal, din moment ce ne aflam in perioada de dominatie a acestui regim anticiclonic.





După o primăvara rece, vortexul troposferic s-a intensificat ușor pe parcursul verii. Deși de obicei vara aduce un vortex troposferic ce slăbește, acest tipar ne-a ajutat să evitam o catastrofă pentru zona polară, deoarece mare parte din valurile de căldură nu au putut urca spre regiunea polară.





Totuși, o regiune polară intensa înseamnă șanse mai mari de valuri de căldură în celelalte regiuni și furtuni puternice, atunci când exista perturbații ușoare ale vortexului.





Acesta este și cazul de față. Continentul european este împărțit în 2 regiuni de temperatura. Europa de Est se afla sub influenta unui regim anticiclonic care antrenează aer cald dinspre Nordul Africii, în timp ce Europa de Vest se afla sub influenta vortexului troposferic, iar temperaturile sunt sub media lunii august.





Antrenarea ciclonului mai slab il impinge spre regiunea afectata de regimul de presiune ridicata. Slab ca intensitate, regimul de presiune ridicata se retrage, iar sistemele noroase asociate ciclonului intra intr-o zona dominata de aerul foarte cald.Sosirea aerului rece creste sansele pentru 2 manifestari : intensificarea vantului si grindina. Consideram ca acestea reprezinta pericolul principal, in urmatoarele zile, pe fondul forfecarii si a energiei disponibila pentru convectie (CAPE)Nu ne asteptam la fenomene nemaintalnite, dar exista sanse sa apara fenomene intense. Ca atare, consideram ca cea mai buna abordare este precautia. Furtunile pe care le asteptam sunt unele cu manifestari normale, specifice verii, insa sunt posibile manifestari de intensitate ridicata. Din acest motiv, va sfatuim sa urmariti avertizarile de Administratia Nationala de Meteorologie.