Pe 10 și 11 noiembrie, GoTech World, cel mai mare eveniment de IT & Digital din Europa Centrală și de Est, aniversează 10 ani

Parteneriat media

Evenimentul aniversează zece ani de existență, zece ani în care a încurajat, a promovat și a sprijinit adoptarea noilor tehnologii și a digitalizării în toate industriile, cu scopul de a crește eficiența și productivitatea afacerilor.Fiind primul eveniment de o asemenea amploare din regiune, GoTech World a contribuit în tot acest timp și contribuie semnificativ la dezvoltarea accelerată a domeniului IT & Digital, fiind numit sugestiv "casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est".În fiecare toamnă, timp de două zile, GoTech World, devine cel mai important HUB tehnologic din regiune. În cei nouă ani, evenimentul a reunit 1.119 dintre cei mai buni experți internaționali în diverse domenii de business, 1.057 dintre cele mai importante companii IT, dezvoltatori web și agenții de comunicare online și 73.406 profesioniști din diverse domenii și verticale de business.Un adevărat inovator, anul trecut, GoTech World a fost singurul eveniment de mare amploare din regiune ce s-a desfășurat în premieră în format exclusiv online. El a adus împreună peste 14.230 de vizitatori, 5.944 de companii și 130 de speakeri internaționali și locali.Printre companiile de top prezente în fiecare an la GoTech World se numără și ING Bank România, Partenerul Principal al ediției de anul acesta.„Preocuparea continuă pentru inovație și experiența clienților au fost întotdeauna elemente diferențiatoare pentru ING, atât în modul în care suntem percepuți de clienți, cât și în modul intern în care operăm, de echipă, iar anul trecut ne-a confirmat, mai mult decât oricând, importanța acestora. Într-un an de tranziție, definitoriu pentru noua realitate, GoTech World împlinește zece ani de existență și ne bucurăm să ne alăturăm evenimentului, pentru al treilea an ca partener principal, pentru a celebra împreună valorile noastre comune legate de tehnologie și digitalizare. Așteptăm participanții la standul virtual ING, pregătindu-ne deja cu experți, conținut specific, consultații live, premii și networking digital.”, a spus Silvia Mihăilescu, Director Marketing, Comunicare și CSR al ING Bank România.În varianta online, GoTech World păstrează aceeași structură din anii anteriori: 8 scene unde se desfășoară conferințe, workshop-uri și panel-uri susținute de speakeri internaționali și locali de Top și Zona Expozițională, unde furnizori și utilizatori importanți din domeniul IT & Digital își prezintă proiectele, soluțiile și produsele în cadrul standurilor digitale 3D.Precum în cazul unui eveniment Live, și în variantă online interacțiunea și networking-ul între vizitatorii și expozanți este posibilă și este facilitată de instrumentele platformei MyConnector: chat-uri interactive publice și private, schimb de cărți de vizită și un sistem de întâlniri video prin intermediul căruia participanții pot interacționa pe tot parcursul evenimentului și pot crea noi legături de business.Pentru cea de-a zecea ediție, organizatorii estimează peste 16.000 de participanți la toate cele 8 track-uri de conținut din cadrul evenimentului, peste 135 de speakeri internaționali și locali și peste 100 de parteneri în zona expozițională.,Cea de-a zecea ediție GoTech World- powered by ING România este organizată sub conceptul Revive. Rise. Accelerate the future. Dacă anul trecut cu toții ne-am confruntat cu o nouă realitate pe care a trebuit să o acceptăm și să găsim rapid soluții pentru a supraviețui pe termen scurt, tehnologia și digitalizarea având un rol esențial, anul acesta ne confundăm cu această nouă lume, ea este deja noua normalitate. Atât mediul de business cât și cel public nu mai pot lua în calcul o strategie de dezvoltare fără a include și o componentă digitală. Companiile ce supraviețuiesc și prosperă sunt de acum încolo doar cele care folosesc cât mai multe soluții tech și integrează în procesele de lucru componenta digitală.” a declarat Alexandru Măxineanu, Project Manager, GoTech WorldAgenda ediției 2021 aduce pe cele opt scene (Main Stage, Digital Marketing, IT Ops, Cybersecurity, Java, DevOps, Retail & E-Commerce și Business Transformation) cele mai în trend subiecte din domeniul IT & Digital. Speakeri internaționali și locali de Top vor dezbate subiecte actuale precum Smart City, Ingineria neuronală, Hainele inteligente, Printarea 3D, Microinfluencerii, Mixul dintre comerțul online și in-store, Noile provocări pentru Ransomware, Optimizare Java, Integrarea Kubernetes cu DevOps, etc.Așadar, la GoTech World este recomandată participarea tuturor profesioniștilor din domenii precum IT, Banking și Servicii Financiare, E-Commerce & Online Businesses, Telecomunicații, Auto, Healthcare & Pharma, Medical, Retail, Comerț, FMCG, Producție, Media, Energie, Administrație, Servicii, etc., dar si tuturor antreprenorilor sau freelancerilor care consideră că pot folosi soluții digitale pentru a-și dezvolta afacerea.Formatul online permite participarea unui număr mai mare de profesioniști, inclusiv din afara României.Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale: