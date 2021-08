[P] #RebelsWithaCause, o campanie glo™. Cătălin Bordea: Cred ca pandemia a “forțat” cumva artiștii să iasă din zona de confort

Soț, comediant, om.glo îmi inspiră inovație și mult mult bun gust, au acel ceva care te surprinde cu fiecare ocazie, libertatea de a experimenta.Trăim niște vremuri în care tehnologia devine artă uneori, astfel că această campanie mi se pare foarte potrivită. Este o combinație inedită, menită să inspire lumea și să se reinventeze cu fiecare ocazie.Niște oameni nonconformiști care își lasă amprenta prin oraș, nevăzuți, aproape ca într-un vis și care luptă responsabil pentru libertatea de exprimare, prin artă.Sunt sigur ca ei știu mai bine decât mine, însă cred ca își doresc ceva “neconvențional”, dar responsabil. Ca oamenii să aibă mai mult curaj să fie ei înșiși și să lupte pentru lucrurile bune în care cred.Cred ca pandemia a “forțat” cumva artiștii să iasă din zona de confort și să găsească și alte căi de exprimare, să experimenteze și să fie mai adaptabili, să se reinventeze. Lucru care, după părerea mea, este destul de dificil, dar nu imposibil.WOW. Fresh. Versatil. Un plus de individualitate și dorința de a ieși din tipare.Forma absolut demențială, un design out-of-this-world, culorile intense – îmi inspiră distracție, voie bună și noi perspective.M-am simțit incredibil de bine și am râs mult de tot. Multă voie bună cu fiecare campanie alături de prietenii de la glo. Pot spune că fiecare experiență cu ei este inedita. Așa campanii să tot fie!Care e partea pe care o simți cea mai aproape de tine? Distrează-te cât poți de mult! Îndrăznește să ieși din tipare și fii cât mai creativ. Partea mea preferată din campanie este că am putut fi jokerul care mă simt în cea mai mare parte a timpului.