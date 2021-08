Comandantul de navă român arestat în Cipru: Familia acestuia cere autorităţilor române să intervină pentru eliberarea sa

„Noi cei din familia comandantului arestat suntem surprinşi, extrem de neliniştiţi pentru cele întâmplate. Respectăm autorităţile şi legile din Cipru, nu suntem în măsură să comentăm aplicarea lor, însă facem un apel pentru ca drepturile şi libertăţile omului să fie respectate conform legislaţiei europene. Îndureraţi, solicităm ajutorul statului român pentru eliberarea comandantului, cel care ne este soţ, tată, frate. Cerem statului român să intervină, prin pârghiile pe care le are, pentru demararea discuţiilor cu autorităţile de acolo, clarificarea situaţiei şi eliberarea membrului familiei noastre”, se arată într-o scrisoare transmisă de familia comandantului și citată de News.ro.Familia precizează că aceasta este un profesionist, are o carieră de 35 de ani şi nu a fost implicat în incidente sau încălcări ale legii.„Este un profesionist, cu o carieră fără pată. Cariera lui însumează la momentul de faţă 35 de ani de muncă activă pe mare, ce în materie de distanţă înseamnă de 8-9 ori ocolul pământului. Este un om pasionat, dedicat familiei şi muncii sale. Pasiunea pentru mare o are din copilărie, de când a plecat din satul natal din judeţul Vâlcea pentru studii în domeniu la Liceul Navrom şi Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanţa. Sub managementul său pe navă lucrează constant peste 20 de oameni, echipaje pe care le-a coordonat în toţi aceşti ani fără incidente sau încălcări ale legii. Este un om integru, blând şi atent la nevoile celor din jurul său”, menţionează sursa citată.Familia susţine că nu a făcut decât să respecte ordinul primit de la angajatorul său şi să transporte nava cu marfă dintr-un port în altul.„Din informaţiile care ne-au fost comunicate, înţelegem că arestarea şi condamnarea au legătură cu faptul că nava Red Garnet, la comanda căreia se află acum, a operat anul trecut în portul cipriot din zona de Nord (partea turcă). Acum, la momentul ridicării lui, efectuase un transport de marfă în partea de sud a insulei. Cele două zone se află în litigiu politico-administrativ, dar agentul din Portul Vassiliko îi dăduse garanţii că nu mai există probleme similare în Cipru. Vrem să subliniem că tot ce a făcut membrul familiei noastre a fost să respecte un ordin primit de la angajatorul său – a transportat nava cu marfă dintr-un port în altul, conform celor solicitate. Comandantul sau oricare membru al echipajului trebuie să se conformeze ordinelor companiei, să respecte destinaţia primită şi portul de operare”, se mai precizează în scrisoare.Familia face un apel la autorităţile din ţara noastră să intervină în acest caz.„Facem un apel către autorităţile competente din România să intervină în acest caz, să efectueze demersurile necesare pentru clarificarea celor întâmplate, respectarea drepturilor comandantului român şi eliberarea lui, fiind complet nevinovat. Dumneavoastră, celor din mass-media, vă rugăm să ne ajutaţi să ducem mesajul nostru mai departe”, se mai menţionează în scrisoare.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că, din informaţiile preliminare obţinute de Ambasada României la Nicosia, cetăţeanul român, marinar pe o navă aflată în portul Vassilikos, a fost reţinut în baza unei înregistrări/notificări existente pe numele său în evidenţele autorităţilor cipriote.Un reprezentant al misiunii diplomatice îl va vizita pe român şi va discuta cu autorităţile.