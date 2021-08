Iohannis, vizită la Parcul Național Comana: Vreau să atrag atenția / Să conștientizăm acțiunile care combat schimbările climatice și să protejăm mediul

Președintele Klaus Iohannis vizitează, miercuri Parcul Natural Comana de lângă București unde a dat un mesaj despre importanța măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. Președintele s-a plimbat cu o barcă cu motor pe lacul din parcul natural.





"Prin vizita mea, astăzi, aici, vreau sa atrag atenția asupra importanței acestor zone naturale protejate. Avem mai multe în România, ele au o importanță deosebită pentru mediu. Vreau să trag un semnal de alarmă. Vreau să subliniez acest lucru. Trebuie să ne gândim la măsuri bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Când avem ploi torențiale zonele de pădure rețin apa. Nimeni nu poate să nege schimbările climatice.(...)





Am avut și la noi foarte multe fenomene meteo ieșite din comun, am avut caniculă, ploi torențiale, inundații grave în mai multe zone. Trebuie să conștientizăm importanța actiunilor care vin să combată schimbările climatice. O zonă ca aceasta, care e foarte aproape de București, are aceeași valoare ca un parc. Se ajunge foarte ușor, iar bucureștenii vin aici în număr mare. Vă felicit pentru proiectele pe care ni le-ați prezentat, care vor extinde această zonă și o vor face mai accesibilă pentru vizitatori", a declarat președintele, la Comana.







Președintele s-a plimbat cu o barcă cu motor pe lacul din parcul natural. De altfel, șeful statului a avut în ultima perioadă mai multe ieșiri publice legate de protejarea mediului.