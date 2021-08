Mediterana de Est, incendiile și canicula de la noi

În fiecare an, în tara noastră, luna August este luna concendiilor. Ultima luna a verii este știută din trecut, ca fiind una foarte stabilă și care s-a abătut rareori de la acest tipar, scriu pe Facebook membrii grupului Climatologie si Prognoze globale. Cu toate acestea, care este tiparul care cauzează aceasta stabilitate și căldură în August, deoarece ziua cea mai lunga din an este 21 Iunie, cu mai bine de o lună mai devreme. În realitate, tara noastră se afla la marginea zonei polare, în momentul său de activitate maximă și la marginea zonei tropicale, în momentul sau de activitate maxima.





Romania și poziția noastră la nivelul emisferei nordice...

Poziționarea tarii noastre este cel mai important aspect. Astfel, desi geografia caracterizează clima noastră drept una temperata, continentala, este dificil să rezumam în câteva cuvinte tipul climei noastre. În realitate, tara noastră se afla la marginea zonei polare, în momentul sau de activitate maxima și la marginea zonei tropicale, în momentul sau de activitate maxima.





Astfel, în funcție de activitatea celor doua regiuni, clima noastră poate varia intre ierni calde și ierni reci și intre veri foarte calde și veri ponderate.





Continentalismul, ca factor cheie..





Pe masura ce ne departam de influenta Oceanului Atlantic, de la Vest catre Est, masa de pamant este tot mai intinsa. Astfel, masele de aer continentale, foarte reci sau foarte calde avanseaza mai puternic, insa acesta nu este singurul factor.













Peninsula Araba si blocajul ciclonilor termici...

Cu toate ca pare ciudat pentru tara, un "nod " foarte important in circulatia zonala este reprezentat de centri barici ce apar in Peinsula Araba, Turcia, Iran si Pakistan.. Ciclonii termici sunt centri barici uscati, ce apar in regiuni calde si chiar desertice. Persistenta acestora in peinsula araba ii transforma intr-un obstacol, un obstacol pe langa care circulatia emisferica trece in luna Iunie si chiar si in Iulie, dar nu in August, luna in care vortexul troposferic se indreapta spre minim.

Astfel, aerul polar ajunge la nivelul tarii noastre foarte rar, cantitatile de apa scad puternic si se instaleaza seceta.



Ciclonii termici sunt prezenti in zona tropicala, zona in care directia de circulatie difera fata de cea din zona temperata, dar prezenta acestora permite unor centri barici mai slabi ca intensitate, cum ar fi anticiclonii dinspre Nordul Africii sa avanseze spre Nord. Datorita situarii acestora intre Anticiclonul Azoric si ciclonii termici, circulatia zonala din zona temperata nu poate "indeparta " blocajul.

Estul Marii Mediterane si domul de caldura...





In descrierile agentiei americane NOAA, un dom de caldura reprezinta un anticiclon extins pe verticala, sub care ramane prinsa o masa de aer foarte calda si umeda. In mod normal, acest fenomen apare in zonele oceanice, insa nu suntem foarte departe de el. De ce este nevoie de aceasta dezvoltare pe verticala totusi?

Dezvoltarea pe verticala este foarte importanta pentru persistenta centrului baric. Un centru baric rezultat dintr-o extindere a celulei Hadley (celula subtropicala) este un centru baric care persista si poate cauza aceasta canicula pentru zile si chiar saptamani, fiind foarte dificil de indepartat. In imaginea de mai sus, putem vedea estimarea centrilor barici din altitudine. Cu toate ca anticiclonul prezent la sol depaseste cu greu presiunea de 1020 mbari, acesta este extins in altitudine.







Transportul aerului foarte cald...

In imaginea ultimă din acest articol, putem vedea o schita a acestui transport de aer foarte cald. Am preferat o imagine care surprinde temperatura maxima a zilei in zona lobului de aer foarte cald din desertul Sahara. Astfel, prezenta anticiclonului determina antrenarea unui transport de aer cald dinspre o regiune unde astazi, 3 August 2021 se vor atinge 46 de grade.







O data ce aerul isi incepe calatoria dinspre zona desertica, acesta traverseaza Marea Mediterana, unde se incarca cu umiditate, amplificand efectul caldurii. Astfel, aerul polar ajunge la nivelul tarii noastre foarte rar, cantitatile de apa scad puternic si se instaleaza seceta.O data ce aerul isi incepe calatoria dinspre zona desertica, acesta traverseaza Marea Mediterana, unde se incarca cu umiditate, amplificand efectul caldurii.



Efectul anticiclonului: Incendii de vegetatie...



In cazul in care planificati o vacanta in Turcia, Grecia sau in insulele din Mediterana estica, mare atentie la incendii de vegetatie. Regimul anticiclonic a fost unul foarte persistent si acest fenomen tinde sa aduca pagube mari impreuna cu incalzirea globala. Turcia a doborat recordul istoric in 2021, iar in Grecia s-au inregistrat si 46 de grade Celsius. Aceste temperaturi impreuna cu vremea secetoasa au dus incendiile de vegetatie la un alt nivel.