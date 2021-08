Detalii despre firma cu care Clotilde Armand a încheiat un nou contract de salubrizare / Diferențele între contractele cu cele 2 companii care strâng gunoiul în Sectorul 1 în perioada stării de alertă

Cine sunt acționarii REBU

Detaliile celui de-al doilea contract de salubrizare din Sectorul 1: Câte tone de gunoi a strâns până acum firma Brai-Cata



Primăria Sectorului 1 a anunțat la acel moment că, deși achiziția a fost făcută în regim de urgență, prețul total per tonă este mai mic decât cel prestat de Romprest, conform facturilor publicate.

Cine sunt acționarii firmei Brai Cata

Firma Brai-Cata este deţinută de acţionarul unic Constantin Petrescu din Râmnicu Vâlcea. Petrescu a devenit acționar unic în august 2017, când acționarul majoritar de până atunci, firma de salubritate Urban din Vâlcea, a ieșit din acționariatul Brai-Cata. Potrivit documentelor companiei, Urban a fost acționar majoritar la Brai-Cata din 27 februarie 2008 până în 23 august 2017 și a fost deținută de un controversat afacerist român, Doru Florescu.









Acesta a fost reţinut în 2015 după o investigaţie a Parchetului Curţii de apel Bucureşti pentru evaziune fiscală de peste 23 de milioane de euro. Din 2017, Brai-Cata e deținută de Petrescu Constantin, un partener de afaceri al lui Doru Florescu, scriu cei de G4Media





Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat luni seara că a semnat contractul de salubrizare pentru perioada stării de alertă cu firma RER Ecologic Service București Rebu SA. Aceasta a publicat integral și contractul de salubrizare, care are o valoare totală de peste 12,9 milioane de lei (cu TVA).Contractul vizează servicii temporare de colectare, transport, sortare/tratare și depozitare deșeuri stradale și menajere în vederea creșterii capacității de acțiune pentru apărarea sănătății publice pe durata stării de alertă, care se va încheia la data de 22 august 2021.Se estimnează că vor fi sortate peste 6.400 de tone de deșeuri stradale și depozitarea a peste 5.100 de tone de deșeuri stradale. La capitolul salubrizare menajeră, se estimează sortarea a peste 5.300 de tone de deșeuri și depozitarea a peste 2.600 de tone de astfel de deșeuri.că diferențele de preț ale REBU față de cele ale Romprest ar fi semnificative:"În acest moment avem un contract semnat cu compania RER, care operează și în Oradea. Diferența de preț dintre tarifele Romprest, în baza unui contract pe 25 de ani, și cele RER, pe perioada stării de alertă, este de 5 milioane de lei pe lună sau 60 de milioane de lei pe an. Bani pe care putem să-i investim în școli, spitale, în parcuri, în spații verzi, străzi, monumente istorice, în viitorul nostru și al copiilor noștri.”, Acţionarii REBU sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi RER Bucuresti SRL, companie cu acţionariat german care a susţinut şi ridicat standardele serviciilor companiei.Compania a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 79 milioane de lei și un profit net de 4,3 milioane de lei, potrivit datelor Risco.ro.

a fost semnat chiar în ziua declarării stării de alertă,, între, tot pe perioada stării de alertă, însă are o valoare mai mică de aproape 75.000 de lei, și vizează colectarea, transportul și depozitarea unei cantități maxime de 100 de tone de deșeuri dispersate pe spațiul verde, domeniul public administrat de ADP Sector 1.Serviciile includ deșeurile necontrolate și coșurile de gunoi stradale.Acest contract "încetează la data de 22 august 2021, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu cel mult 30 de zile sau la epuizarea în integralitate a cantității achiziționate", potrivit contractului publicat de ADP Sector 1., conform precizărilor făcute marți, 3 august, pentru HotNews.ro de reprezentanții Primăriei Sector 1.Istoricul companiei Brai-Cata este și mai ciudat. Potrivit unui articol din Adevărul.ro , firma Brai-Cata a avut în anii 2000 acționari italieni care au fost suspectați că ar fi avut legături cu mafia siciliană.