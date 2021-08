Reamenajare cu buget redus: cât costa și cum faci să-ți ajungă banii

Articol susținut de Provident

Dacă recurgi la un împrumut, trebuie să o faci cu responsabilitate, cântărind toate avantajele și dezavantajele lui. Ce cheltuieli apar, cum le prioritizezi și cum le tii sub control? Sunt întrebări de bun simt înaintea oricărui proiect de reamenajare cu buget redus. Iată și răspunsurile pentru o astfel de situație.Reamenajarea pornește din nevoia de a schimba mediul în care locuim sau când ceva nu funționează. Două cerințe sunt de urmat: să construim un décor plăcut și funcțional și care să ne ușureze viața pe măsură ce înaintăm în vârstă. Orice plan are nevoie de un buget, care trebuie asumat și asigurat din start. Ideal este să te pregătești pentru reamenajare economisind înainte, dar uneori lucrările sunt urgente și neprevăzute, fără să țină cont de ce ai planificat. Dacă nu ai economii, un împrumut poate fi soluția potrivită. Dacă mergi pe varianta unui împrumut, e bine să cântărești cu atenție toate opțiunile din piață. Nu în ultimul rând, împrumută doar suma de care ai nevoie, chiar dacă te-ai califica pentru sume mai mari.Odată clarificată finanțarea, trei categorii mari de lucrări iei în calcul, iar planificarea lor atentă te poate ajut să ții cheltuielile sub control.Indiferent de aspectul final, instalațiile sunt punctul de plecare în reamenajare. Ele trebuie verificate pentru a depista eventualele defecțiuni ascunse ori vicii care determină avarii mai târziu. Reparațiile trebuie făcute primele, înainte de zugrăvit ori montat mobilierul nou, mai ales dacă schimbi poziția obiectelor sanitare sau a corpurilor de iluminat. Ca exemplu, poți avea nevoie de priză în locul în care instalezi un frigider. Sau poate trebuie să modifici instalația electrică pentru că nu poate alimenta mașina de spălat și cuptorul pe același circuit. De aceea, instalațiile sunt primele și cele mai importante în buget. Costul lor variază de la caz la caz și poate părea mare pe termen scurt, dar lipsa de intervenție îți afectează bugetul mai târziu.Dacă stai la bloc, întreabă administratorul ce lucrări pot fi suportate de către asociație, care trebuie să se ocupe de bunuri comune precum coloanele de apă și căldură ori acoperișul.Cheamă specialiști autorizați pentru a repara instalațiile de gaze și electrice, pentru că o lucrare făcută de amatori poate provoca mai târziu un dezastru. Întreabă prietenii, vecinii sau chiar furnizorul tău de gaze ori electricitate despre specialiștii autorizați pentru lucrările respective. Cere păreri și oferte și vezi cum este mai avantajos și cere-i să ți asigure garanție, ca protecție pe termen lung.Gresia, faianta și zugrăveala sunt cele mai costisitoare după instalații și trebuie să iei în calcul atât costul materialelor, cât și manopera. Ține cont de funcțional, care înseamnă să utilizezi și să întreții cu ușurință casa după renovare. Sunt greu de întreținut suprafețele foarte lucioase (MDF lucios, marmură, oglindă), dar și cele foarte mate (piatra), mai ales în zone cu trafic intens precum bucătăria. Alege în loc suprafețe satinate, gresie și faianță fără rosturi (rectificate), var superlavabil și țesături care conțin Teflon, mai rezistente la uzură, mai ales dacă ai animale de casă. Când pereții sunt în stare bună, zugrăvitul este relativ simplu și se poate face în familie, cu ajutor de la prieteni sau rude mai în putere. Te costă mai puțin să te revanșezi față de ei decât să angajezi meseriași care cuantifică la metru pătrat o lucrare care, cu ajutorul apropiaților, poate fi rezolvată într-un weekend.Încă un sfat cu bătaie lungă: pentru suprafețe mari, alege culori neutre sau pastelate și completează cu accente de culoare, ca decorul rezultat să fie suportabil. Testul de vopsea rezolvă problema: zugrăvește jumătate de metru pătrat de perete în culoarea aleasă, ca să vezi cum arată în locul dorit. Dacă nu-ți place, te poti răzgândi și scutești cheltuieli importante. Dincolo de aspect, urmărește raportul calitate / preț și nu te orienta spre cele mai ieftine produse, ci spre unele de nivel mediu sau recomandate de utilizatori. Gresia ori faianța de 30- 35 lei / mp pot fi la fel de fiabile uneori precum cele de 70 lei / mp, iar aspectul nu este foarte diferit. Adaugă costul adezivului și al montajului (în total circa 40 lei / mp) și vezi cât plătești pe suprafața respectivă.Plăcile foarte mici și mozaicul costa mai mult la achiziție, dar și la montaj, așa că evită-le ca să păstrezi cheltuielile sub control. Caută campanile de reduceri și lichidările de stoc la gresie și faianță și, în acest caz, asigură-te că ai o rezervă de 20-25% de material, față de pierderea de 10% obișnuită. Cumpără finisaje în anotimpul rece, când preturile sunt mai mici și ia-le din magazine care asigură transportul gratuit. Uită-te și după ofertele la pachet ori care includ produse auxiliare (lavabilă și amorsă ori gresie / faianță și adeziv), pentru că uneori ieși mai ieftin decât dacă le cumperi separat. Ca să te inspiri, intră în grupurile de Facebook specializate în amenajări și cere recomandări și acolo.Este ultima din cele trei categorii de cheltuieli și aici ai și cel mai mare control: nu ține de funcțional, iar o parte din ce-ți trebuie fie ai deja, fie poți transforma ușor. Nu cumpăra decorațiuni doar pentru că iți plac, ci așteaptă până la final, ca să le potrivești cu noul décor. Înainte de a cumpăra însă, vezi ce poți transforma din ce ai. Mobila, canapelele sau fotoliile, decorațiunile și chiar draperiile pot fi modificate cu o cheltuială mai mică decât costul unora noi.Costurile revopsirii – chiar și cu materiale scumpe – sunt mult mai mici decât dacă ai cumpăra mobilă nouă, adesea mai slabă calitativ decât cea făcută acum 30 sau 40 de ani. Vei găsi soluții în acest sens în următorul articol din seria noastră despre reamenajarea cu buget redus. Când trebuie să cumperi, urmărește promoțiile, nu te baza doar pe online și caută să vezi produsele înainte de a le comanda. Este important că nuanțele comandate să fie cele reale și să se integreze în schema de culori aleasă.Autor: Gabi Ralea Articol susținut de Provident