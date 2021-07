Franța a oprit toate cercetările asupra prionilor după o nouă contaminare de laborator accidentală / Einstein, confirmat din nou de o descoperire bizară privind găurile negre / Data de lansare pentru ultimul sezon „Dexter”

NERD ALERT

Televiziunea americană Showtime a dezvăluit la festivalul Comic-Con International din San Diego data de lansare și primul trailer complet pentru noul sezon Dexter care îl va reuni pe actorul principal Michael C. Hall cu producătorul inițial al seriei, Clyde Phillips, timp de 10 episoade pentru a rescrie deznodământul dezamăgitor al sezonului 8.Trailerul dezvăluie că Dexter a început o viață nouă sub aliasul Jim Lindsay - și o posibilă relație nouă cu șefa poliției Angela Bishop (jucată de Julia Jones din The Mandalorian) - însă că acele vechi impulsuri criminale ar putea fi prea puternice pentru a le putea ignora. Sezonul 9 al serialului va veni și cu alte fețe familiare fanilor, fiind anunțat recent că John Lithgow se va întoarce în rolul unuia dintre cei mai notorii antagoniști ai lui Dexter, ucigașul Trinity. Jennifer Carpenter s-a alăturat la rândul ei distribuției pentru a reintra în pielea surorii adoptive a lui Dexter, Debra Morgan. Ținând cont că, tehnic vorbind, ambele personaje au murit în timpul seriei originale de 8 sezoane, rămâne de văzut sub ce formă vor fi „reanimate” acestea. Ah, și data de lansare mult așteptată: 7 noiembrie, anunță Collider . Atari, o companie care nu se mulțumește niciodată să stea pe loc, a decis din nou să își modifice strategiile de afaceri. Dezvoltatorul de jocuri video cu un nume legendar în industrie a anunțat că intenționează să își reducă prezența pe piața jocurilor free-to-play și pentru telefoane mobile pentru a se concentra pe cea a jocurilor premium pentru PC și pentru console.Schimbarea de direcție a Atari a fost prezentată într-un comunicat de noul CEO al companiei, Wade J. Rosen: „Intenția noastră cu orice experiență de gaming este să oferim momente accesibile și de bucurie care să aibă însemnătate pentru jucători. Având acest scop, simțim că jocurile premium reprezintă mai bine ADN-ul Atari și acest tip de experiență de gaming”.Aparent noua strategie a companiei va duce la tragerea pe linie moartă sau vânzarea mai multor francize de jocuri pentru mobil din portofoliul său precum Atari Combat: Tank Fury, Roller Coaster Tycoon Stories sau Crystal Castles. Atari speră ca primul val de titluri ce vor fi dezvoltate sub noua sa strategie să ajungă pe piață până în primăvara lui 2022, un obiectiv destul de ambițios, relatează Destructoid Atari este unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria jocurilor video (FOTO: Atari)După ce a fost în lucru timp de peste 5 ani, al șaselea titlu al francizei Greu de ucis a primit un glonț fatal. Producătorul Lorenzo di Bonaventura a confirmat că McClane, conceput atât ca prequel cât și ca sequel pentru seria de filme de acțiune, a fost abandonat ca urmare fuziunii Disney-Fox din 2019.„Da, nu se întâmplă”, a declarat di Bonaventura într-un interviu acordat celor de la Polygon . „Ceea ce era cu adevărat interesant era că am venit cu o idee despre cum să-l facem. A fost un proiect care nu a fost Greu de ucis și apoi, în cele din urmă a devenit Greu de ucis”, a relatat acesta.Bruce Willis urma să se întoarcă în rolul lui John McClane într-un scenariu care să treacă de la prezent la anii 1970. Un actor diferit ar fi urmat să joace o versiune mai tânără a lui McClane, povestea vizând să exploreze perioada în care acesta era un polițist din New York. Sună interesant dar contează mai puțin acum.Se pare că Disney n-ar fi fost încântată de ideea unui nou film Die Hard (FOTO: Captură video / 20th Century Fox)Autoritățile franceze au emis un moratoriu temporar de cel puțin 3 luni privind toate cercetărilor realizate de instituții publice asupra prionilor după ce cel puțin doi angajați ai unor laboratoare care lucrează cu acești agenți infecțioși au contractat o boală cerebrală rară și mortală.Prionii sunt proteine lipsite de orice tip de acid nucleic care produc un grup de boli neurodegenerative transmisibile la animale și oameni - numite boli prionice. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt boala vacii nebune și boala Creutzfeldt-Jakob (BCJ).Moratoriul francez a fost emis după ce un laborant ieșit la pensie de la Institutul Național pentru Cercetări Agricole, Alimentare și de Mediu (INRAE) care lucrase în trecut cu prioni a dezvoltat BCJ, cea mai comună boală prionică în rândul oamenilor. În prezent nu există niciun tratament pentru boala Cretzfeldt-Jakob, o afecțiune neurodegenerativă mortală.Acesta ar putea fi al doilea caz cunoscut de contractare a unei boli prionice într-un laborator al INRAE. În iunie 2019, Émilie Jaumain a murit la vârsta de 33 de ani după ce a fost infectată cu prioni în 2010. Femeia, o ingineră asistentă, își împunsese degetul în timpul unui experiment efectuat asupra unor șoareci infectați după ce a primit o mănușă simplă din latex în locul uneia rezistente, potrivit unei cercetări publicate în The New England Journal of Medicine INRAE, care a admis doar recent posibila legătură între moartea lui Jaumain și accidentul de laborator, a fost dat în judecată de familia acesteia. Patru din cinci cazuri ale BCJ au cauze necunoscute în timp ce restul țin de factori genetici sau contaminări survenite în urma contactului cu țesut infectat, scrie IFL Science Prionii nu sunt văzuți de sistemul imunitar, putând face ravagii fără a fi atacați (FOTO: Laboratoire Escourolle-Eurelios / Sciencephoto / Profimedia Images)”. Eivor și gașca se vor bucura de peisajele pariziene în timpul verii, Ubisoft anunțând săptămâna aceasta că ultima sa expansiune pentru jocul Assassin's Creed Valhalla va fi lansată pe 12 august.The Siege of Paris îl va trimite pe Eivor într-o nouă serie de aventuri în Imperiul Franc, cel mai mare și bogat succesor din Europa de Vest al Imperiului Roman. Potrivit site-ului oficial al Ubisoft, jucătorii vor avea ocazia să „retrăiască cea mai ambițioasă bătălie din istoria vikingilor alături de personaje istorice cheie din Francia răvășită de război”.Până atunci însă poți descărca ultima actualizare a jocului (lansată pentru toate platformele pe 27 iulie) de pe site-ul Ubisoft , aceasta venind cu numeroase îmbunătățiri și fix-uri, precum și noi aptitudini și abilități, potrivit Eurogamer Producătorii Trey Parker și Matt Stone încearcă să cumpere Casa Bonita, emblematicul restaurant din Colorado pe care l-au înfățișat în serialul animat ce a ajuns la sezonul cu numărul 24. Compania care deține Casa Bonita, restaurant deschis în 1974, a cerut intrarea în faliment în luna aprilie din cauza pandemiei de COVID-19.„Vrem să cumpărăm Casa Bonita și să o tratăm așa cum se cuvine. Simt că a fost neglijată chiar și înainte de pandemie”, a afirmat Parker, care a descris potențiala achiziție drept „cea mai mare realizare” a vieții sale. „Facem tot ce ne stă în putință. Vrem să facem achiziția cum trebuie și să facem (Casa Bonita) extraordinară”, a adăugat acesta.Se pare că problemele de natură juridică ale companiei care deține restaurantul îi împiedică deocamdată pe cei doi să finalizeze tranzacția însă producătorii South Park ar fi aproape de o înțelegere pentru a cumpăra într-o primă fază clădirea în care acesta funcționează. Dacă vor reuși să cumpere restaurantul Parker și Stone au planuri mari pentru renovarea acestuia, conform IGN Analizând razele X emise de o gaură neagră supermasivă din centrul unei galaxii aflate la o distanță de 800 de ani-lumină, astrofizicianul Dan Wilkins de la Universitatea Stanford a observat o serie de erupții luminoase de raze X - interesante dar nu necunoscute - înainte ca telescoapele să înregistreze ceva neașteptat: erupții suplimentare de raze X care erau mai mici, mai târzii și de „culori” diferite.Potrivit fundamentelor teoretice, aceste ecouri luminoase sunt consecvente cu razele X reflectate din spatele găurii negre - dar chiar și o înțelegere de bază a găurilor negre ne spune că acesta este un loc bizar pentru detectarea luminii. „Orice rază de lumină care intră în gaura neagră nu mai iese, așa că nu ar trebui să putem vedea nimic ce se află în spatele găurii negre”, afirmă Wilkins.Însă o altă trăsătură bizară a găurilor negre a făcut această observație posibilă. „Motivul pentru care putem vedea acest lucru este fiindcă gaura neagră deformează spațiul-timp, distorsionând lumina și răsucind câmpul magnetic în jurul său (a găurii)”, explică Wilkins.Descoperirea bizară a fost detaliată într-un studiu publicat pe 28 iulie în revista Nature , fiind prima observare directă a luminii din spatele unei găuri negre - un scenariu care a fost prezis de teoria relativității generale a lui Einstein dar niciodată confirmat până acum.„În urmă cu 50 de ani, când astrofizicienii au început să speculeze despre modul în care câmpul magnetic s-ar putea comporta în apropierea unei găuri negre, ei nu aveau nicio idee că într-o zi noi am putea avea tehnicile de a observa direct acest lucru și vedea teoria relativității generale a lui Einstein în acțiune”, afirmă Roger Blandford, profesor de fizică la Stanford și coautor al studiului, citat de SciTechDaily Găurile negre continuă să îi lase perplecși pe oamenii de știință (FOTO: Wikimedia Commons)A rămas mai puțin de o lună până la lansarea sezonului 11 al The Walking Dead (22 august) așa că săptămâna aceasta am avut parte de un trailer complet pentru sezonul final al serialului. Chiar dacă sezonul 11 va fi și ultimul al seriei, fanii se pot consola cu vești ceva mai bune: AMC a dat deja undă verde pentru o serie spinoff care se va învârti în jurul lui Daryl Dixon și Carol Peletier, aceasta urmând să fie lansată cândva în 2023.În plus, The Walking Dead se va îndrepta și spre marile ecrane sub forma unei trilogii de lungmetraje în care Andrew Lincoln , care l-a jucat pe Rick Grimes înainte să părăsească spectacolul în sezonul 9, va interpreta rolul principal. Nu în ultimul rând, seriile spinoff Fear the Walking Dead și The Walking Dead: World Beyond se vor întoarce pentru sezoanele 7, respectiv 2, în luna octombrie.