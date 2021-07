​INTERVIU Irina Firstova - director de HR la Coca-Cola HBC România: Oamenii sunt ingredientul nostru secret, indiferent de țara în care lucrează, iar optimismul și bucuria lor sunt transmise și în piață

​Articol susținut de Coca-Cola HBC România

​Irina Firstova este noul director de HR la Coca-Cola HBC Romania și a discutat în cadrul unui interviu despre cultura organizațională din Coca-Cola HBC România, planurile de viitor și despre diferențele și asemănările dintre angajații români și cei din Rusia. "Grija față de oameni este o valoare pe care o demonstrăm prin comportamente consecvente și autentice, și se poate observa zilnic, de la modul în care o echipă se adaptează la noile cerințe ale clienților sau cum un manager corectează un angajat care greșește și până la felul în care board-ul nostru răspunde unei crize".





Cât de multe lucruri s-au schimbat în companie din 2004, an în care ați intrat în Coca-Cola HBC, până acum? Spre exemplu, în ultimii ani se pune din ce în ce mai mult accentul pe sustenabilitate, pe când acum 17 ani, discuțiile despre impactul companiilor asupra mediului erau mai degrabă excepții.

În România, am fost plăcut surprinsă să aflu că, de-a lungul ultimilor ani, Coca-Cola HBC și-a păstrat poziția de lider al industriei de băuturi, dar și pe aceea de lider în sustenabilitate, fiind desemnată cea mai sustenabilă companie pe plan local, pentru cinci ani la rând (2016 - 2020), conform Romania CSR Index. Alături de partenerul nostru strategic, Coca-Cola România, dezvoltăm multiple programe pentru protejarea mediului înconjurător, a resurselor de apă, pentru dezvoltarea comunităților și conservarea tradițiilor locale si pentru susținerea tinerilor.

Chiar dacă vorbim despre coaching și mentorat în context de dezvoltare personală și profesională, cele două metode sunt foarte diferite. Am creat în cadrul companiei programe care le permit angajatilor să înțeleagă mai bine diferențele dintre cele două concepte. Astfel, îi ajutăm să facă alegerile cele mai bune, conform nevoilor pe care le au.

Coaching-ul vine să ajute o persoană să exploreze și să descopere soluțiile potrivite la problemele identificate, printr-un proces de conștientizare a abilităților sale și a credințelor limitative. Persoanele care beneficiază de coaching își pot dezvolta noi laturi profesionale, își pot atinge mai ușor obiectivele, îmbunătăți modul în care acționează și iau decizii.





Când vorbim de coaching, vorbim și despre o cultură organizațională, nelipsită în marile companii internaționale. Care este cultura companiei Coca-Cola HBC în privința angajaților?





Cultura noastră organizațională are în centru cultivarea potențialului angajaților. Credem în oamenii noștri, investim în ei și îi ajutăm să se dezvolte. Grija față de oameni este o valoare pe care o demonstrăm prin comportamente consecvente și autentice, și se poate observa zilnic, de la modul în care o echipă se adaptează la noile cerințe ale clienților sau cum un manager corectează un angajat care greșește și până la felul în care board-ul nostru răspunde unei crize.





Cred că atmosfera creată în echipe, respectul, grija, dar și umorul sunt foarte bine sedimentate în cultura noastră organizațională. Fiecare dintre noi are un rol important în conservarea și consolidarea acestor principii.

Ne-am asumat de-a lungul anilor angajamentul de a cultiva coaching-ul în cultura noastra organizațională, iar investiția în coaching a crescut de la an la an și a avut beneficii extraordinare - cultivarea inovației, creșterea satisfacției la locul de muncă, creșterea performanțelor individuale și de afaceri.

Ce înseamnă programul de coaching din interiorul Coca-Cola HBC? Cine are acces la aceste programe de coaching: doar managementul sau și angajații care nu au funcții de conducere?

Ca în multe alte companii, coaching-ul a fost inițial un instrument pus la dispoziția unui număr restrâns de oameni, și anume echipei de senior management și celor care erau identificați ca talente și treceau prin programele noastre interne de dezvoltare accelerată.

În 2020, în timpul pandemiei, am deschis porțile larg către coaching în întreaga organizație prin oferirea posibilității tuturor angajaților să acceseze un coach intern. Pe lângă zona de coaching, angajații au acces și la alte instrumente de dezvoltare cum ar fi platforme de învățare digitală, pool-ul de mentori.

Anul acesta, am încheiat un parteneriat cu ICF România cu ocazia Săptămânii Internaționale a Coachingului, eveniment global sărbătorit anual și organizat de ICF (International Coaching Federation). Prin intermediul acestui parteneriat, am invitat publicul larg să descopere posibilitățile oferite de coaching, pentru a trece cu bine de vremurile provocatoare pe care le traversăm. Astfel, prin contribuția noastră și a altor 70 de coachi certificați ICF, am oferit pro bono peste 600 de ore de coaching celor dornici să experimenteze unul dintre cele mai eficiente instrumente de leadership și creștere personală - coaching-ul. Oricine și-a putut alege un coach direct pe website-ul ICF pe pagina dedicată Săptămânii Internaționale a Coachingului.

Voi începe cu asemănările și pot spune cu certitudine că în țările în care am ajuns, am simțit o atmosferă caldă, iar energia pe care o transmit brandurile noastre vine direct de la angajați. Oamenii sunt ingredientul nostru secret, indiferent de țara în care lucrează, iar optimismul și bucuria lor sunt transmise și în piață, prin produse, campanii, activări și multe alte proiecte.

M-am alăturat echipei Coca-Cola HBC în anul 2004, în Novosibirsk, Siberia, iar de-a lungul celor 17 ani, am fost mereu impresionată de evoluția companiei, atât la nivel local, cât și global. Focusul pe dezvoltarea sustenabilă a crescut în mod natural pentru Coca-Cola HBC. Iar principiile sustenabilității nu se aplică doar pentru zona de mediu, ci ne referim aici la modul în care avem grijă de angajații noștri, de comunitățile din care facem parte, de portofoliul nostru și de operațiunile noastre. Multiplele recunoașteri primite de-a lungul anilor demonstrează că eforturile echipei Coca-Cola HBC au rezultate cu impact pozitiv asupra comunității, a mediului de business și asupra naturii. Chiar anul acesta am fost desemnati de catre S&P cea mai sustenabilă companie de băuturi din lume în Dow Jones Sustainability Index.

Mentoratul presupune o relație de colaborare în care un mentor experimentat transmite persoanei pe care o mentorează din cunoștintele sale profesionale și îi oferă suport pentru rezolvarea unor situații specifice.

Ambele sunt instrumente puternice de accelerare a succesului, motiv pentru care toți angajații noștri au access la un pool global de mentori și coachi interni, care îi însoțesc în dezvoltarea lor zilnică.

La CCH, vedem coaching-ul ca un parteneriat bazat pe încredere, în care un coach (intern sau extern) ghidează un angajat și îl încurajează în descoperirea personală și atingerea obiectivelor. Investiția în coaching înseamnă că mai mulți angajați CCH pot accesa această oportunitate excelentă de dezvoltare și pot primi sprijin specific pentru a-și spori performanța.

Călătoria noastra în coaching a început în anul 2013 la nivel de grup, atunci când am pus bazele a ce urma să devină un element cheie al culturii noastre organizaționale. În Coca-Cola HBC România, în ultimii ani, am accelerat această călătorie și suntem în prezent printre țările cele mai avansate din grup în ceea ce privește consolidarea coachingului în organizație.

În 2019 am început formarea leaderilor noștri în coaching sub îndrumarea unui coach extern și construirea unui pool de coachi interni. În prezent, avem peste 60 de manageri formați în coaching și care sunt agenți ai schimbării în organizație, iar adopția coachingului a fost încurajată prin introducerea în multiple procese organizaționale și de HR (programele de recunoaștere, programele de evaluare a performanței, programele de dezvoltare a talentelor, programele pentru dezvoltarea abilităților manageriale etc.). Anul acesta, vom continua formarea internă în coaching pentru încă 50 de lideri, urmând ca, în următorii ani, toți managerii să treacă prin sesiuni de formare în coaching.

Aș spune că toți angajații din cele 28 de țări în care operează Coca-Cola HBC sunt unici, iar diferențele derivă din multiplele elemente locale, specifice fiecărei țări. Vorbim despre desfășurarea activității profesionale a angajaților, adaptată la cerințe diferite ale pieței, la diverse obiective de business, dimensiunea și varietatea portofoliului, de ciclul de creștere în care se află diverse segmente de piață, de profilul consumatorilor. Aceste diferențe între profilul de angajat și specificul fiecărei țări, fac ca diversitatea și valorile locale să fie mereu celebrate în Coca-Cola HBC.