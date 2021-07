Kaufland România a susținut construcția Spitalul Modular ATI Piatra Neamț, un proiect inițiat de Dăruiește Viață

Articol susținut de Kaufland

Spitalul modular de terapie intensivă poate funcționa 5-10 ani, cu întreținere adecvată, și poate deservi spitalul județean ca secție exterioară de ATI, secție de boli infecțioase sau poate fi adaptat oricărei alte nevoi, cu costuri mici. De la incendiu și până astăzi, spitalul a funcționat cu doar câteva paturi de terapie intensivă, improvizate pe alte secții.











Spitalul modular găzduiește 17 paturi de terapie intensivă, grupate în 3 saloane și o rezervă tip izolator pentru pacienții care au și alte boli contagioase. Este dotat cu centrală de tratare a aerului (care asigură controlul calității, umidității și temperaturii aerului, precum și diferența de presiune între zonele roșii și verzi, pentru a preveni răspândirea virusurilor și protejarea personalului), platformă de gaze medicale, sistem de alertă în caz de incendiu, sistem control acces, sistem nurse call etc.„Refacerea în urma unei tragedii nu este ușoară, însă când ai parte de ajutor, ea devine posibilă. Împreună, aducem speranță. Acest proiect oferă o șansă în plus la viață și vine în sprijinul cadrelor medicale și pacienților din Piatra Neamț. Pentru noi, implicarea face diferența și ne dorim să fim întotdeauna prezenți acolo unde este nevoie", a spus Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România.Dăruiește Viață, asociația din spatele inițiativei #NoiFacemUnSpital și cea care a construit Spitalul Modular 1 Elias – primul spital modular din România dedicat tratării pacienților cu forme grave de COVID-19, a predat luni, către SCJU Neamț, spitalul de terapie intensivă, ridicat de la zero, la standardele europene actuale. Spitalul Modular ATI Piatra Neamț asigură spitalului județean o secție modernă de terapie intensivă, după ce vechea secție a ars în totalitate, în incendiul din noiembrie 2020. În total, 2,7 milioane de euro au fost investiți în Spitalul Modular ATI Piatra Neamț prin campania „Împreună pentru Moldova", inițiată de Dăruiește Viață.Spitalul Modular ATI poate fi văzut într-un tur virtual, accesând acest link: https://my.matterport.com/show/?m=SC8FKQxfua1 (credit ST Stasisin)Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 țări, 132.000 de angajați și o rețea de 139 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența", sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro Kaufland angajează persoane cu dizabilități la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibilă lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numărul de telefon 021.9132.Asociația Dăruiește Viață a fost fondată în 2012 din dorința de a reforma din temelii sistemul medical românesc, pe toate planurile: al resurselor și al organizării, al evaluării și recompensării performanței, al accesului la informații, al standardului etic și al optimismului că lucrurile se pot schimba. Toate donațiile către asociație se tranformă în investiții în domeniul sănătății. Cel mai vizibil proiect este reconstrucția Spitalului Marie Curie, ce va oferi copiilor din România cu boli grave aceeași îngrijire ca în vestul Europei. Alături de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele asociației, s-a alăturat inițiativei, ca președinte onorific, Paula Herlo.