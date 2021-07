Temperaturile au trecut de +40 de grade în țară. Unde a fost cel mai cald

Maximele in tara pe 28 iulie 2021

Maxima a fost de +40,1 grade la Băile Herculane, la Calafat au fost +39,7 grade C, iar la Bechet au fost +39,5 grade. La Videle, Drobeta T S și Zimnicea au fost +39,4 și maximele au depășit +35 de grade în toate regiunile țării.Spre exemplu, au fost +37 de grade la Deva și +37,2 la Adjud. Cel mai rece a fost la Vf Omu, +16,3 grade.Și noaptea a fost extrem de caldă, cu multe locuri în care minimele nu au scăzut sub +22 de grade. Cel mai cald a fost la Șiria, în jud Arad, minimă de +26,3, Cotnari (+25) și Sulina (+25).Miercuri au fost în Europa +42,8 de grade în Albania și +42,2 în Macedonia. La polul opus, în nordul extrem al Rusiei și Norvegiei au fost minime de sub 0 grade.